« Ce n’est pas à cause de Lionel Messi » : l’état d’esprit de Cristiano Ronaldo, vainqueur de la Coupe du monde, expliqué alors que le plus grand joueur portugais de tous les temps vise une médaille qui lui a échappé

Tout comme Messi, Ronaldo prendra part pour la sixième fois à l’événement phare de la FIFA, lorsque le coup d’envoi sera donné aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Jamais aucun joueur n’a accompli cet exploit auparavant ; l’histoire est en train de s’écrire.

L’icône argentine, déjà sacrée en 2022, vise un nouveau sacre avant de célébrer ses 39 ans le 24 juin et de possiblement tirer sa révérence sur la scène internationale.

Ronaldo, qui a déjà fêté ses 41 ans, pourrait suivre la même voie. Toujours aussi tranchant en club qu’en sélection, il a ajouté à son palmarès le titre de Saudi Pro League avec Al-Nassr en 2026 et vise désormais le cap symbolique des 1 000 buts avant de songer à raccrocher les crampons.

CR7 avancerait d’un grand pas vers cette échéance en soulevant la Coupe du monde aux côtés de Bruno Fernandes et de ses partenaires. Après tant d’exploits, peu d’objectifs le stimulent autant que de répondre aux attentes de sa nation.