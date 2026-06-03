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« Ce n’est pas à cause de Lionel Messi » : l’état d’esprit de Cristiano Ronaldo, vainqueur de la Coupe du monde, expliqué alors que le plus grand joueur portugais de tous les temps vise une médaille qui lui a échappé
Ronaldo et Messi se préparent à disputer leur sixième Coupe du monde.
Tout comme Messi, Ronaldo prendra part pour la sixième fois à l’événement phare de la FIFA, lorsque le coup d’envoi sera donné aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Jamais aucun joueur n’a accompli cet exploit auparavant ; l’histoire est en train de s’écrire.
L’icône argentine, déjà sacrée en 2022, vise un nouveau sacre avant de célébrer ses 39 ans le 24 juin et de possiblement tirer sa révérence sur la scène internationale.
Ronaldo, qui a déjà fêté ses 41 ans, pourrait suivre la même voie. Toujours aussi tranchant en club qu’en sélection, il a ajouté à son palmarès le titre de Saudi Pro League avec Al-Nassr en 2026 et vise désormais le cap symbolique des 1 000 buts avant de songer à raccrocher les crampons.
CR7 avancerait d’un grand pas vers cette échéance en soulevant la Coupe du monde aux côtés de Bruno Fernandes et de ses partenaires. Après tant d’exploits, peu d’objectifs le stimulent autant que de répondre aux attentes de sa nation.
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Ronaldo cherche-t-il à tout prix à imiter la victoire de Messi en Coupe du monde ?
Est-il prêt à tout pour rivaliser avec Messi, après avoir vu son rival de toujours savourer les plus grands moments de gloire au Qatar ? Interrogé sur le sujet, son ancien coéquipier à Manchester United, Djemba-Djemba, a confié en exclusivité à GOAL via World Cup Betting : « Je pense que Cristiano veut gagner la Coupe du monde, non pas pour devancer Messi, mais pour lui-même.
« Je me souviens qu’à la fin de l’entraînement, on restait pour travailler les tirs et les coups francs, et il s’énervait quand il ratait un tir ou un but.
« Bien sûr, Messi a lancé un défi entre les deux, c’est normal. C’était un défi entre eux, mais Cristiano le faisait pour lui, pour lui-même, et il veut remporter cette Coupe du monde pour lui, pas à cause de Messi, non. »
Ronaldo terminera-t-il sa carrière avec un total de buts supérieur à celui de Messi ?
Si Ronaldo et Messi n’ont jamais laissé les exploits de l’autre occuper le devant de la scène, leur rivalité unique est impossible à ignorer depuis deux décennies qui leur ont valu à eux deux 13 Ballons d’Or.
Tous deux pourraient même franchir la barre des 1 000 buts, mais l’un d’eux doit l’emporter. Interrogé sur la détermination de Ronaldo à prendre l’avantage, Djemba-Djemba a répondu : « Bien sûr.
« Cristiano aime les défis ; il a besoin d’une motivation pour donner le meilleur de lui-même. Messi a poussé Cristiano, et Cristiano a poussé Messi. »
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Calendrier de la Coupe du monde : quand le Portugal et l'Argentine entament leur parcours
L'Argentine sera la première nation à fouler la pelouse de la Coupe du monde 2026, même si l'on ignore encore si Messi, en phase de récupération après une blessure, sera suffisamment en forme pour débuter et porter le brassard de capitaine contre l'Algérie le 16 juin.
Quelques heures plus tard, le lendemain, Cristiano Ronaldo devrait mener le Portugal lors de son premier match de phase de groupes contre la RD Congo, avec l’espoir de franchir le premier palier vers le sacre suprême.