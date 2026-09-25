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« Ce n’est jamais agréable de perdre » : Ethan Ampadu assure que le pays de Galles peut faire « un petit peu plus » après sa défaite contre le Portugal en Ligue des nations
Le sursaut en fin de match ne suffit pas à sauver
L’équipe de Bellamy a été condamnée à une courte défaite à Lisbonne après que la frappe lointaine de Felix a été déviée par Ben Davies, prenant à contre-pied le gardien Danny Ward. Le pays de Galles avait passé de longues séquences sous une pression soutenue avant de réagir et de véritablement inquiéter son adversaire dans les 15 dernières minutes. L’égalisation a bien failli arriver lorsque Brennan Johnson a trouvé la barre transversale, avant que Ruben Dias ne réalise un bloc crucial à la dernière minute pour empêcher Lewis Koumas de reprendre le ballon.
- HMB-Media
Ampadu exige des standards de performance plus élevés
Cette courte défaite a porté à cinq matches internationaux sans victoire en 2026 pour le pays de Galles. S'exprimant auprès de BBC Sport après le coup de sifflet final, le capitaine de Leeds United, Ampadu, a reconnu : « Nous savions que ce serait un match difficile contre un très bon adversaire, avec beaucoup de qualité, ce qu'il a montré par moments.
« Nous savions que nous allions devoir souffrir, mais nous voulions venir ici et marquer vraiment les esprits. Nous voulions montrer ce que nous pouvons faire avec le ballon, ce que nous avons fait par moments. Mais nous pouvons faire un peu plus. »
Revenant sur la résilience de son équipe et sa poussée en fin de match, il a ajouté : « Nous allons toujours travailler dur, comme nous l'avons montré pendant un nombre incalculable d'années maintenant. Il y a eu quelques occasions à la fin où nous aurions peut-être pu marquer, et alors le sentiment aurait été meilleur. Il n'est jamais agréable de perdre. »
Les adversaires punissent les relâchements défensifs momentanés
Si l’équipe de Jorge Jesus a gâché plusieurs occasions franches, les hôtes ont tout de même démontré la qualité individuelle nécessaire pour punir la moindre erreur défensive. En revenant sur la manière dont les locaux ont su exploiter la plus petite ouverture pour marquer grâce au tir dévié de Felix, Ampadu a reconnu : « Ils ont montré pourquoi ils se battent pour les trophées les plus prestigieux, car à la moindre occasion, ils mettent le ballon au fond des filets. »
- SOPA Images
Un exigeant déplacement en Scandinavie se profile à l’horizon
Bellamy doit désormais trouver plus d’efficacité offensive avant un déplacement délicat au Danemark le dimanche 27 septembre. Pendant ce temps, le Portugal se rend en Norvège le même jour, porté par le maximum de points pris lors de son match d’ouverture. Pour le pays de Galles, obtenir un résultat positif à Copenhague est impératif pour éviter de s’enfoncer davantage à la dernière place de son groupe de Ligue des nations de l’UEFA.
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