Cette courte défaite a porté à cinq matches internationaux sans victoire en 2026 pour le pays de Galles. S'exprimant auprès de BBC Sport après le coup de sifflet final, le capitaine de Leeds United, Ampadu, a reconnu : « Nous savions que ce serait un match difficile contre un très bon adversaire, avec beaucoup de qualité, ce qu'il a montré par moments.

« Nous savions que nous allions devoir souffrir, mais nous voulions venir ici et marquer vraiment les esprits. Nous voulions montrer ce que nous pouvons faire avec le ballon, ce que nous avons fait par moments. Mais nous pouvons faire un peu plus. »

Revenant sur la résilience de son équipe et sa poussée en fin de match, il a ajouté : « Nous allons toujours travailler dur, comme nous l'avons montré pendant un nombre incalculable d'années maintenant. Il y a eu quelques occasions à la fin où nous aurions peut-être pu marquer, et alors le sentiment aurait été meilleur. Il n'est jamais agréable de perdre. »