« Il faut garder à l'esprit d'où l'on vient », tel a été le mantra des dirigeants du BVB durant les onze derniers mois. Pour remettre les pendules à l'heure, rappelons les faits : après une 5^e place en 2023/24 et une 4^e place en 2024/25, le club a atteint une finale de Ligue des champions et des quarts de finale dans l'épreuve reine. En Coupe, l'aventure s'est arrêtée en huitièmes de finale et au deuxième tour.

Sur les onze exercices écoulés depuis l’ère Jürgen Klopp, les Borussen ont même signé, sous les ordres de Niko Kovac, leur troisième meilleure campagne en Bundesliga, la meilleure depuis sept ans, et ont conclu huit fois avec plus de buts marqués.

Si l’on exclut les deux exercices précédents, constamment évoqués par la direction, le club a terminé cinq fois deuxième, deux fois troisième et une fois quatrième en huit saisons. Conclusion : c’est bien de là que vient le BVB. Un niveau minimum pour des Westphaliens qui, en tant que numéro deux financier incontesté en Allemagne, ne peuvent se satisfaire de moins.