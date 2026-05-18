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Borussia Mönchengladbach v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport
Jochen Tittmar

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Ce n’est guère mieux que les deux années précédentes ! La deuxième place du BVB est un leurre

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Borussia Dortmund
N. Kovac

Au final, la saison du BVB ne s’avère guère meilleure que celles des deux années précédentes. On peut donc se demander si les bases posées sous Kovac sont vraiment assez solides pour soutenir le « nouveau BVB ».

Deuxième avec une avance confortable et la meilleure défense du championnat, une élimination « coup dur » (selon le directeur général Carsten Cramer) en Ligue des champions aux conséquences financières, un parcours stoppé net en huitièmes de finale de la Coupe d’Allemagne : le bilan de la saison 2025/26 du Borussia Dortmund est satisfaisant, d’autant plus si l’on se concentre sur son cœur de métier, la Bundesliga. Elle reste toutefois loin d’être excellente et n’affiche guère de progression par rapport aux deux exercices précédents.

  • « Il faut garder à l'esprit d'où l'on vient », tel a été le mantra des dirigeants du BVB durant les onze derniers mois. Pour remettre les pendules à l'heure, rappelons les faits : après une 5^e place en 2023/24 et une 4^e place en 2024/25, le club a atteint une finale de Ligue des champions et des quarts de finale dans l'épreuve reine. En Coupe, l'aventure s'est arrêtée en huitièmes de finale et au deuxième tour.

    Sur les onze exercices écoulés depuis l’ère Jürgen Klopp, les Borussen ont même signé, sous les ordres de Niko Kovac, leur troisième meilleure campagne en Bundesliga, la meilleure depuis sept ans, et ont conclu huit fois avec plus de buts marqués.

    Si l’on exclut les deux exercices précédents, constamment évoqués par la direction, le club a terminé cinq fois deuxième, deux fois troisième et une fois quatrième en huit saisons. Conclusion : c’est bien de là que vient le BVB. Un niveau minimum pour des Westphaliens qui, en tant que numéro deux financier incontesté en Allemagne, ne peuvent se satisfaire de moins. 

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  • Niko KovacGetty Images

    Le projet du BVB est-il réellement plus solide sous la direction de Niko Kovac ?

    Cette deuxième place, la sixième depuis 2015, permet au BVB de retrouver le rang correspondant à ses ambitions. Il s’agit, sans minimiser le travail de Kovac, du strict minimum attendu.

    À 54 ans, celui qui a bâti la meilleure défense du club depuis dix ans (avec Thomas Tuchel en 2015/16) affiche un bilan statistique solide : 43 victoires, 16 défaites et 13 nuls en 72 matchs officiels. Il a considérablement stabilisé l’arrière-garde tout en préservant l’efficacité offensive, insufflant un véritable esprit combatif.

    D’autant plus impressionnant quand on sait que la préparation estivale a été écourtée et que l’équipe a enchaîné avec la Coupe du monde des clubs aux États-Unis. Le directeur sportif Ole Book affirme vouloir bâtir sur ces « très bonnes bases » pour la saison prochaine. Reste à savoir si l’effectif est suffisamment solide pour incarner le « nouveau BVB » voulu par le directeur général Carsten Cramer.

  • BVB : le classement en Bundesliga depuis la saison 2015/16

    SaisonEntraîneurClassementDifférence de butsPoints
    2015/16Thomas Tuchel282 buts marqués, 34 encaissés78
    2016/17Thomas Tuchel372:4064
    2017/18Peter Bosz/Peter Stöger 464:4755
    2018/19Lucien Favre281:4476
    2019/20Lucien Favre/Edin Terzic284:4169
    2020/21Edin Terzic375:4664
    2021/22Marco Rose285:5269
    2022/23Edin Terzic283:4471
    2023/24Edin Terzic568:4363
    2024/25Nuri Sahin/Niko Kovac471:5157
    2025/26Niko Kovac270:3473
  • BVB SiegGetty Images

    Voici la feuille de route tracée pour l’évolution future du BVB.

    La direction de cette évolution est claire : les joueurs de Dortmund veulent incarner ce qu’on a rarement vu sous les ordres de Kovac jusqu’ici. Ils aspirent à un jeu plus audacieux, plus offensif, à des combinaisons plus inventives et à une domination accrue sur leurs adversaires lorsqu’ils ont le ballon. Pour y parvenir, le club s’est déjà renforcé et continuera de s’appuyer sur des jeunes talents capables d’évoluer, apportant dans un premier temps de la fantaisie et de la fluidité dans le jeu, avant, idéalement, de générer des revenus de transfert élevés.

    Sur le papier, le projet est séduisant et les supporters attendent avec impatience le premier mercato de Book au BVB. Toutefois, après 72 matchs officiels, une question demeure : Kovac, à qui l’on s’apprête déjà à proposer une seconde prolongation de contrat en douze mois, saura-t-il répondre à ces attentes ?

    Pour y parvenir, le technicien croate devra pourtant se réinventer. Partout où il est passé, il a privilégié un pragmatisme défensif dont le carcan tactique a trop souvent étouffé le jeu plutôt que de le libérer. À Dortmund, il n’a pas encore réussi à transcender un jeu souvent pauvre en idées et facilement lisible par les adversaires. 

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-HOFFENHEIM-DORTMUNDAFP

    Le BVB présente des lacunes évidentes face aux gros calibres

    C’est précisément pourquoi la direction du club exige désormais un cap supérieur. La devise est claire : « La défense tient la route, maintenons-la, mais en attaque, nous voulons plus de puissance. » La décision délibérée de Niko Kovac de se passer d’ailiers performants dans les duels en un contre un est donc à nouveau remise en question.

    Pour que cela soit efficace sur le plan tactique, Kovac devra toutefois ajuster son célèbre schéma de passes en U (pour une explication détaillée, cliquez ici), lequel a certes renforcé la solidité défensive. Mais en phase offensive, ce dispositif crée une forte dépendance aux centres. Ce n’est donc pas un hasard si Julian Ryerson termine la saison avec 18 passes décisives en seulement 15 matchs.  

    Ce style a rapidement montré ses limites face aux équipes de même niveau ou supérieures : en 16 matchs de ce type (Bayern, Leipzig, Stuttgart, Hoffenheim, Leverkusen, ManCity, Inter, Tottenham et Bergame), le BVB n’a obtenu que quatre victoires, concédant neuf défaites et 28 buts.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-WOLFSBURGAFP

    Le BVB et l'illusion du deuxième rang

    Il ne s’agit plus d’une simple tendance : face aux cadors, Dortmund a nettement régressé. Trop souvent, maturité, résistance et rigueur ont fait défaut, posant la question de la qualité intrinsèque de l’effectif. Depuis des années, le BVB aligne trop de joueurs irréguliers. Les arrières latéraux Ryerson et Daniel Svensson, par exemple, ne sont pas de niveau international, le milieu défensif manque de solidité et le groupe peine à identifier de vrais leaders.

    Même en championnat, le niveau de jeu, au-delà des simples résultats, est souvent médiocre. Selon les statistiques des points attendus, le BVB a récolté onze unités de plus que prévu ; sans cet excédent, la qualification en Ligue des champions aurait été acquise de justesse, grâce à une meilleure différence de buts face à Stuttgart. Cette efficacité s’explique souvent par une réalisation maximale avec un minimum d’occasions, parfois décisives.

    Considérer la deuxième place et la saison dans son ensemble comme un grand succès serait donc une erreur, car stabilité ne rime pas forcément avec progression. Or, cette progression est impérative l’année prochaine. Pour y parvenir, Kovac devra à nouveau prouver sa valeur, et cette fois de manière plus convaincante.

  • BVB, calendrier : les prochaines rencontres du Borussia Dortmund

    DateConcoursMatch
    18 juilletMatch amicalRot-Weiß Oberhausen – BVB
    29 juilletMatch amicalCerezo Osaka – BVB
    1er aoûtMatch amicalFC Tokyo – BVB