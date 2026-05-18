Deuxième avec une avance confortable et la meilleure défense du championnat, une élimination « coup dur » (selon le directeur général Carsten Cramer) en Ligue des champions aux conséquences financières, un parcours stoppé net en huitièmes de finale de la Coupe d’Allemagne : le bilan de la saison 2025/26 du Borussia Dortmund est satisfaisant, d’autant plus si l’on se concentre sur son cœur de métier, la Bundesliga. Elle reste toutefois loin d’être excellente et n’affiche guère de progression par rapport aux deux exercices précédents.
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Ce n’est guère mieux que les deux années précédentes ! La deuxième place du BVB est un leurre
« Il faut garder à l'esprit d'où l'on vient », tel a été le mantra des dirigeants du BVB durant les onze derniers mois. Pour remettre les pendules à l'heure, rappelons les faits : après une 5^e place en 2023/24 et une 4^e place en 2024/25, le club a atteint une finale de Ligue des champions et des quarts de finale dans l'épreuve reine. En Coupe, l'aventure s'est arrêtée en huitièmes de finale et au deuxième tour.
Sur les onze exercices écoulés depuis l’ère Jürgen Klopp, les Borussen ont même signé, sous les ordres de Niko Kovac, leur troisième meilleure campagne en Bundesliga, la meilleure depuis sept ans, et ont conclu huit fois avec plus de buts marqués.
Si l’on exclut les deux exercices précédents, constamment évoqués par la direction, le club a terminé cinq fois deuxième, deux fois troisième et une fois quatrième en huit saisons. Conclusion : c’est bien de là que vient le BVB. Un niveau minimum pour des Westphaliens qui, en tant que numéro deux financier incontesté en Allemagne, ne peuvent se satisfaire de moins.
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Le projet du BVB est-il réellement plus solide sous la direction de Niko Kovac ?
Cette deuxième place, la sixième depuis 2015, permet au BVB de retrouver le rang correspondant à ses ambitions. Il s’agit, sans minimiser le travail de Kovac, du strict minimum attendu.
À 54 ans, celui qui a bâti la meilleure défense du club depuis dix ans (avec Thomas Tuchel en 2015/16) affiche un bilan statistique solide : 43 victoires, 16 défaites et 13 nuls en 72 matchs officiels. Il a considérablement stabilisé l’arrière-garde tout en préservant l’efficacité offensive, insufflant un véritable esprit combatif.
D’autant plus impressionnant quand on sait que la préparation estivale a été écourtée et que l’équipe a enchaîné avec la Coupe du monde des clubs aux États-Unis. Le directeur sportif Ole Book affirme vouloir bâtir sur ces « très bonnes bases » pour la saison prochaine. Reste à savoir si l’effectif est suffisamment solide pour incarner le « nouveau BVB » voulu par le directeur général Carsten Cramer.
BVB : le classement en Bundesliga depuis la saison 2015/16
Saison Entraîneur Classement Différence de buts Points 2015/16 Thomas Tuchel 2 82 buts marqués, 34 encaissés 78 2016/17 Thomas Tuchel 3 72:40 64 2017/18 Peter Bosz/Peter Stöger 4 64:47 55 2018/19 Lucien Favre 2 81:44 76 2019/20 Lucien Favre/Edin Terzic 2 84:41 69 2020/21 Edin Terzic 3 75:46 64 2021/22 Marco Rose 2 85:52 69 2022/23 Edin Terzic 2 83:44 71 2023/24 Edin Terzic 5 68:43 63 2024/25 Nuri Sahin/Niko Kovac 4 71:51 57 2025/26 Niko Kovac 2 70:34 73
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Voici la feuille de route tracée pour l’évolution future du BVB.
La direction de cette évolution est claire : les joueurs de Dortmund veulent incarner ce qu’on a rarement vu sous les ordres de Kovac jusqu’ici. Ils aspirent à un jeu plus audacieux, plus offensif, à des combinaisons plus inventives et à une domination accrue sur leurs adversaires lorsqu’ils ont le ballon. Pour y parvenir, le club s’est déjà renforcé et continuera de s’appuyer sur des jeunes talents capables d’évoluer, apportant dans un premier temps de la fantaisie et de la fluidité dans le jeu, avant, idéalement, de générer des revenus de transfert élevés.
Sur le papier, le projet est séduisant et les supporters attendent avec impatience le premier mercato de Book au BVB. Toutefois, après 72 matchs officiels, une question demeure : Kovac, à qui l’on s’apprête déjà à proposer une seconde prolongation de contrat en douze mois, saura-t-il répondre à ces attentes ?
Pour y parvenir, le technicien croate devra pourtant se réinventer. Partout où il est passé, il a privilégié un pragmatisme défensif dont le carcan tactique a trop souvent étouffé le jeu plutôt que de le libérer. À Dortmund, il n’a pas encore réussi à transcender un jeu souvent pauvre en idées et facilement lisible par les adversaires.
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Le BVB présente des lacunes évidentes face aux gros calibres
C’est précisément pourquoi la direction du club exige désormais un cap supérieur. La devise est claire : « La défense tient la route, maintenons-la, mais en attaque, nous voulons plus de puissance. » La décision délibérée de Niko Kovac de se passer d’ailiers performants dans les duels en un contre un est donc à nouveau remise en question.
Pour que cela soit efficace sur le plan tactique, Kovac devra toutefois ajuster son célèbre schéma de passes en U (pour une explication détaillée, cliquez ici), lequel a certes renforcé la solidité défensive. Mais en phase offensive, ce dispositif crée une forte dépendance aux centres. Ce n’est donc pas un hasard si Julian Ryerson termine la saison avec 18 passes décisives en seulement 15 matchs.
Ce style a rapidement montré ses limites face aux équipes de même niveau ou supérieures : en 16 matchs de ce type (Bayern, Leipzig, Stuttgart, Hoffenheim, Leverkusen, ManCity, Inter, Tottenham et Bergame), le BVB n’a obtenu que quatre victoires, concédant neuf défaites et 28 buts.
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Le BVB et l'illusion du deuxième rang
Il ne s’agit plus d’une simple tendance : face aux cadors, Dortmund a nettement régressé. Trop souvent, maturité, résistance et rigueur ont fait défaut, posant la question de la qualité intrinsèque de l’effectif. Depuis des années, le BVB aligne trop de joueurs irréguliers. Les arrières latéraux Ryerson et Daniel Svensson, par exemple, ne sont pas de niveau international, le milieu défensif manque de solidité et le groupe peine à identifier de vrais leaders.
Même en championnat, le niveau de jeu, au-delà des simples résultats, est souvent médiocre. Selon les statistiques des points attendus, le BVB a récolté onze unités de plus que prévu ; sans cet excédent, la qualification en Ligue des champions aurait été acquise de justesse, grâce à une meilleure différence de buts face à Stuttgart. Cette efficacité s’explique souvent par une réalisation maximale avec un minimum d’occasions, parfois décisives.
Considérer la deuxième place et la saison dans son ensemble comme un grand succès serait donc une erreur, car stabilité ne rime pas forcément avec progression. Or, cette progression est impérative l’année prochaine. Pour y parvenir, Kovac devra à nouveau prouver sa valeur, et cette fois de manière plus convaincante.
BVB, calendrier : les prochaines rencontres du Borussia Dortmund
Date Concours Match 18 juillet Match amical Rot-Weiß Oberhausen – BVB 29 juillet Match amical Cerezo Osaka – BVB 1er août Match amical FC Tokyo – BVB