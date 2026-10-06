Ferdinand a pris la défense de son ancien coéquipier, s’en prenant à Jesus pour sa gestion de l’attaquant légendaire. S’exprimant dans son podcast Rio Presents, la légende de Manchester United, qui a partagé le vestiaire de Ronaldo à Old Trafford entre 2003 et 2009, a livré une évaluation sans détour de la situation.

« Cristiano Ronaldo a été placé dans une très mauvaise situation et a été traité de manière inappropriée. Il a une histoire énorme dans le football. Jorge Jesus n’a pas bien géré Ronaldo et a choisi de le traiter de cette façon, mais je ne trouve aucune explication à cela. Cet entraîneur pense qu’il est Alex Ferguson ou Pep Guardiola », a-t-il déclaré.

« Je ne sais pas pourquoi il se place parmi les grands entraîneurs. Je ne trouve pas d’explication à cela. Il aurait dû montrer à Cristiano Ronaldo le respect qu’il méritait. »