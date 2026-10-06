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« Ce manager pense qu’il est Alex Ferguson » : Rio Ferdinand fustige le sélectionneur du Portugal Jorge Jesus pour son traitement « inapproprié » envers Cristiano Ronaldo
Ronaldo quitte le rassemblement du Portugal après sa frustration sur le banc
La star d’Al Nassr aurait quitté prématurément le rassemblement de la sélection nationale après une rupture de communication lors des récents matches de Ligue des nations, déclenchant un débat sur le rôle du vétéran sous le nouveau régime de l’entraîneur. Les tensions ont atteint leur paroxysme lors du match du Portugal contre la Norvège, où Ronaldo a reçu l’instruction de s’échauffer avec la perspective de disputer la dernière demi-heure de la rencontre.
Cependant, Jesus a finalement décidé de ne pas faire entrer le joueur de 41 ans, une décision qui a laissé l’ancien joueur emblématique du Real Madrid et de la Juventus visiblement frustré sur le banc. L’entraîneur a ensuite affirmé que des changements tactiques l’avaient contraint à ce choix, mais cette explication n’a guère apaisé le fossé grandissant entre les deux hommes.
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Déprécier le statut d’entraîneur de Jesus
Ferdinand a pris la défense de son ancien coéquipier, s’en prenant à Jesus pour sa gestion de l’attaquant légendaire. S’exprimant dans son podcast Rio Presents, la légende de Manchester United, qui a partagé le vestiaire de Ronaldo à Old Trafford entre 2003 et 2009, a livré une évaluation sans détour de la situation.
« Cristiano Ronaldo a été placé dans une très mauvaise situation et a été traité de manière inappropriée. Il a une histoire énorme dans le football. Jorge Jesus n’a pas bien géré Ronaldo et a choisi de le traiter de cette façon, mais je ne trouve aucune explication à cela. Cet entraîneur pense qu’il est Alex Ferguson ou Pep Guardiola », a-t-il déclaré.
« Je ne sais pas pourquoi il se place parmi les grands entraîneurs. Je ne trouve pas d’explication à cela. Il aurait dû montrer à Cristiano Ronaldo le respect qu’il méritait. »
Ferdinand met en garde contre un possible licenciement
Le consultant a estimé que les frictions entre l’attaquant vétéran et son entraîneur étaient le résultat direct d’une mauvaise gestion humaine. En ne clarifiant pas ouvertement le rôle de la superstar, Jesus a créé un climat d’incertitude qui reflète les difficultés précédentes au sein de la sélection portugaise lors des grands tournois. Ferdinand estime que l’absence de responsabilité publique de la part de Jesus ne fait qu’attiser la situation dans un groupe qui a besoin de stabilité.
L’ancien international anglais n’a pas mâché ses mots dans son évaluation de la sécurité de l’emploi de l’entraîneur. « L’entraîneur doit venir demander pardon... sinon il finira par être licencié. Il doit sortir et dire : “Écoutez, j’ai mal jugé cette situation” », a-t-il déclaré.
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Le rôle durable de Ronaldo
Malgré le débat entourant l’âge de Ronaldo et son adéquation tactique avec le football moderne, Ferdinand reste convaincu que son ancien coéquipier a encore beaucoup à offrir à la sélection nationale. Le défi, selon le défenseur, consiste à trouver le bon équilibre entre l’ego du joueur et les besoins de l’équipe sur le terrain.
« Je crois qu’il a encore un rôle à jouer. La question est de savoir si ce sera comme titulaire, comme remplaçant important lors de certains matches, ou même s’il débutera certains et entrera en jeu dans d’autres. C’est ce dont il faut discuter, puis il s’agira simplement de respecter les accords conclus. Ces entraîneurs sont payés pour gérer une équipe, mais ils sont aussi payés pour gérer des personnes », a déclaré Ferdinand.
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