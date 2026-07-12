Selon cet article, le Barça chercherait déjà un successeur à Ferran Torres, que plusieurs sources crédibles annoncent partant pour le PSG, et aurait coché le nom d’Asllani comme solution idéale. L’international kosovar devrait donc débarquer au Camp Nou, même si le dossier prioritaire menant à l’attaquant convoité Julian Álvarez (Atlético de Madrid), destiné à succéder à Robert Lewandowski, venait à se concrétiser. Les rumeurs d’un intérêt catalan pour Asllani courent depuis plusieurs semaines et se sont intensifiées avec le départ probable de Torres.

Selon le journal Sport, le Barça aurait déjà pris contact avec Asllani et ses conseillers pour leur faire part de son intérêt de principe. La décision de lancer ou non une démarche concrète en vue d’un transfert reviendrait toutefois à l’entraîneur Hansi Flick. Malgré un contrat avec le TSG qui court jusqu’en 2029, le départ du joueur de 23 ans est considéré comme pratiquement acquis.

Asllani dispose d’une clause libératoire de 29 millions d’euros, un montant abordable pour le Barça en cas de départ de Torres vers Paris. La situation est similaire pour le BVB si Serhou Guirassy venait à quitter le club. L’avenir de l’attaquant, qui disposerait lui aussi d’une clause libératoire de 35 millions d’euros mais valable uniquement auprès de certains grands clubs, reste incertain. Cette clause expirera toutefois dès le 15 juillet. Le joueur de 30 ans, en quête d’un dernier contrat majeur, aurait, selon certaines sources, refusé un transfert en Turquie, à Fenerbahçe Istanbul.