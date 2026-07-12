Selon le journal catalan Sport, le FC Barcelone serait entré dans la course pour recruter l’attaquant du TSG Hoffenheim. Les Blaugrana seraient même la raison pour laquelle aucun accord n’a encore été trouvé entre le Borussia Dortmund et le joueur.
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Ce grand club viendrait-il justement s'immiscer dans la course ? Le BVB semble faire face à une concurrence de haut vol pour s'attacher les services de Fisnik Asllani
Selon cet article, le Barça chercherait déjà un successeur à Ferran Torres, que plusieurs sources crédibles annoncent partant pour le PSG, et aurait coché le nom d’Asllani comme solution idéale. L’international kosovar devrait donc débarquer au Camp Nou, même si le dossier prioritaire menant à l’attaquant convoité Julian Álvarez (Atlético de Madrid), destiné à succéder à Robert Lewandowski, venait à se concrétiser. Les rumeurs d’un intérêt catalan pour Asllani courent depuis plusieurs semaines et se sont intensifiées avec le départ probable de Torres.
Selon le journal Sport, le Barça aurait déjà pris contact avec Asllani et ses conseillers pour leur faire part de son intérêt de principe. La décision de lancer ou non une démarche concrète en vue d’un transfert reviendrait toutefois à l’entraîneur Hansi Flick. Malgré un contrat avec le TSG qui court jusqu’en 2029, le départ du joueur de 23 ans est considéré comme pratiquement acquis.
Asllani dispose d’une clause libératoire de 29 millions d’euros, un montant abordable pour le Barça en cas de départ de Torres vers Paris. La situation est similaire pour le BVB si Serhou Guirassy venait à quitter le club. L’avenir de l’attaquant, qui disposerait lui aussi d’une clause libératoire de 35 millions d’euros mais valable uniquement auprès de certains grands clubs, reste incertain. Cette clause expirera toutefois dès le 15 juillet. Le joueur de 30 ans, en quête d’un dernier contrat majeur, aurait, selon certaines sources, refusé un transfert en Turquie, à Fenerbahçe Istanbul.
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La lutte pour s’attacher les services de Fisnik Asllani : le BVB dispose-t-il d’un avantage décisif ?
Par ailleurs, la course au recrutement d’Asllani s’annonce passionnante. En effet, Karim Adeyemi s’apprête à quitter le BVB pour rejoindre Barcelone. Dimanche, le Borussia a déjà autorisé l’attaquant à entamer des « discussions ». En contrepartie, Dortmund percevra un montant initial de 22 millions d’euros, augmenté de primes, ainsi qu’une clause de revente de 35 %.
Néanmoins, le BVB dispose d’un atout non négligeable dans le dossier Asllani. Le directeur sportif Ole Book, qui a succédé à Sebastian Kehl en fin de saison, connaît l’attaquant depuis leur passage commun au SV Elversberg, alors promu en Bundesliga. Il a joué un rôle déterminant dans son prêt par le TSG à ce club, alors en deuxième division, pour la saison 2024/25.
Sous le maillot d’Elversberg, l’attaquant a inscrit 19 buts et délivré 10 passes décisives en 37 matchs, des performances qui ont attiré l’attention du TSG. La saison dernière, il a totalisé 21 participations à des buts (11 réalisations, 10 assists) pour Hoffenheim.
Historique des transferts du Borussia Dortmund : les ventes record du BVB
Joueurs Poste Cédé à Année Indemnité de transfert Ousmane Dembélé Attaquant FC Barcelone 2017 148 millions d’euros Jude Bellingham Milieu de terrain Real Madrid 2023 127 millions d'euros Jadon Sancho Attaquant Manchester United 2021 85 millions d'euros Christian Pulisic Attaquant FC Chelsea 2019 64 millions d'euros Pierre-Emerick Aubameyang Attaquant FC Arsenal 2018 63,75 millions d'euros
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