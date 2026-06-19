L'attaquant international anglais a été autorisé à quitter Everton en tant que joueur libre à l'expiration de son contrat. Il a passé neuf ans dans le Merseyside, inscrivant 71 buts en 273 matchs.

Entre 2018 et 2021, il a régulièrement disputé environ 40 matchs par saison, mais n’a dépassé la barre des 30 matchs qu’une seule fois au cours de ses quatre dernières saisons avec les Toffees. Il n’a pas non plus réussi à atteindre la barre des dix buts en Premier League, alors qu’il avait franchi ce cap lors de deux saisons consécutives, au meilleur de sa forme.

Calvert-Lewin a retrouvé son meilleur niveau en 2025-2026. Malgré les interrogations sur sa capacité à tenir toute une saison, il a disputé 39 matchs toutes compétitions confondues et inscrit 15 buts, dont 14 en Premier League.

Il a joué un rôle clé dans le maintien de Leeds lors de son retour dans l’élite, tout en obtenant une nouvelle sélection en équipe d’Angleterre, près de cinq ans après sa dernière apparition sous le maillot des Three Lions.