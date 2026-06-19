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« Ce gamin sait marquer des buts » : l’ancien entraîneur de Leeds met en avant les trois principaux atouts de Dominic Calvert-Lewin, tandis que les problèmes de blessures d’Everton sont rapidement oubliés
Le palmarès de Calvert-Lewin : ses buts pour Everton et Leeds
L'attaquant international anglais a été autorisé à quitter Everton en tant que joueur libre à l'expiration de son contrat. Il a passé neuf ans dans le Merseyside, inscrivant 71 buts en 273 matchs.
Entre 2018 et 2021, il a régulièrement disputé environ 40 matchs par saison, mais n’a dépassé la barre des 30 matchs qu’une seule fois au cours de ses quatre dernières saisons avec les Toffees. Il n’a pas non plus réussi à atteindre la barre des dix buts en Premier League, alors qu’il avait franchi ce cap lors de deux saisons consécutives, au meilleur de sa forme.
Calvert-Lewin a retrouvé son meilleur niveau en 2025-2026. Malgré les interrogations sur sa capacité à tenir toute une saison, il a disputé 39 matchs toutes compétitions confondues et inscrit 15 buts, dont 14 en Premier League.
Il a joué un rôle clé dans le maintien de Leeds lors de son retour dans l’élite, tout en obtenant une nouvelle sélection en équipe d’Angleterre, près de cinq ans après sa dernière apparition sous le maillot des Three Lions.
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Les principaux atouts de l’attaquant de Leeds, Calvert-Lewin
Reid, légende d’Everton qui a dirigé Leeds lors de 22 matchs en 2003, se dit impressionné par le retour en forme de Calvert-Lewin. Il affirme n’avoir jamais douté que ce puissant numéro 9 retrouverait son meilleur niveau.
Interrogé lors de la plus grande vente aux enchères consacrée à la Coupe du monde – organisée par BUDDS, premier commissaire-priseur britannique spécialisé dans les souvenirs sportifs – Reid a confié à GOAL que la renaissance de DCL après son départ d’Everton ne l’avait pas surpris : « Je ne parvenais pas à le faire entrer sur le terrain.
Quoi qu’on en dise, ce gamin sait marquer des buts. Il est toujours dans la surface, toujours en mouvement, toujours au contact de ses adversaires – j’aime ce genre d’attaquants : six yards, boum, but. Calvert-Lewin, c’est exactement ça.
« Il a réalisé une saison absolument fantastique. Tout le mérite revient à un autre de mes anciens clubs. Ils ont eux aussi brillamment réussi. C’est intéressant de voir comment les choses se déroulent. J’ai vraiment hâte d’y être. »
Leeds a réalisé des affaires judicieuses lors du mercato 2025.
Calvert-Lewin a été la meilleure recrue de Leeds en 2025, arrivant juste après la promotion en Championship et sans que le club ne verse de frais de transfert. D’autres opérations judicieuses ont également été menées, offrant un excellent rapport qualité-prix : Gabriel Gudmundsson, Jaka Bijol, Anton Stach et Sean Langstaff s’épanouissent ainsi dans leur nouvel environnement.
Les Whites n’ont toutefois pas dépensé sans compter et pourraient devoir mettre davantage la main à la poche en 2026 pour suivre le rythme des cadors aux moyens plus importants. Interrogé sur ce point, l’ancien international anglais Reid a analysé : « Ils ont connu des débuts difficiles. Il [Daniel Farke] a modifié son système, non ? Et il s’en est très bien sorti. Une gestion excellente.
« Le public est formidable là-bas. Les supporters y ont adhéré. Les joueurs aussi. Je me répète sans doute, mais le recrutement est tellement important. Des clubs comme Brighton et Bournemouth, qui ont si bien réussi leur recrutement, c’est absolument formidable. »
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Calendrier des matchs de Leeds : le programme de la saison 2026-2027 est officiel.
Leeds entamera la saison 2026-2027 de Premier League sur la pelouse du City Ground, où il défiera Nottingham Forest. Les joueurs, déterminés à démarrer en fanfare, voudront briller aux yeux d’un public impatient, et des éléments comme Calvert-Lewin auront l’occasion de renforcer leur image.
En cas de bons résultats, la demande de souvenirs des « Whites » devrait logiquement flamber. Plusieurs pièces remarquables s’apprêtent d’ailleurs à être mises aux enchères, dont la médaille d’or de Pelé conquise lors de la Coupe du monde 1958 et les maillots d’Alan Ball et de Martin Peters portés lors de la finale de 1966.
La vente aux enchères « BUDDS World Cup Auction » est prévue le 25 juin 2026, tandis qu’une session en ligne à heure fixe débutera le 2 juin. Pour en savoir plus, cliquez ici. Pour obtenir une estimation gratuite de tout souvenir sportif, cliquez ici.