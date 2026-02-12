Getty Images
« Ce dont vous rêvez » - Alex Oxlade-Chamberlain marque un but décisif spectaculaire dans le temps additionnel lors de ses débuts avec le Celtic
« The Ox » fait immédiatement sensation dès son entrée en jeu
Oxlade-Chamberlain n'a pas tardé à se faire aimer des fidèles de Parkhead, réalisant un exploit de pure classe pour arracher trois points alors que le match semblait se diriger vers un frustrant match nul. Entré en jeu à la 78e minute pour sa première apparition en compétition depuis mai dernier, le joueur de 32 ans n'a touché le ballon que 14 fois, mais l'une de ces touches s'est avérée décisive.
Le Celtic, champion en titre, semblait prêt à perdre des points cruciaux contre le dernier du classement. Il avait été contrarié à plusieurs reprises par les performances inspirées du gardien de Livingston, Jerome Prior, qui avait effectué neuf arrêts pour maintenir le score à égalité. Cependant, dans les arrêts de jeu, Oxlade-Chamberlain a inscrit un but magnifique pour assurer la victoire 2-1.
Ce but a non seulement évité au Celtic de perdre la face, mais il a également bouleversé la course au titre de champion. Les Rangers ayant concédé un match nul 1-1 à Motherwell, le but d'Oxlade-Chamberlain permet à l'équipe de Martin O'Neill de se rapprocher à un point de ses rivaux de Glasgow, deuxièmes, et de réduire l'écart avec le leader Hearts à seulement six points, les Hoops ayant encore un match en retard sur les deux équipes.
Défier le « sens des affaires » du football moderne
Pour Oxlade-Chamberlain, ce but a confirmé sa conviction qu'il avait toujours sa place au plus haut niveau. Le milieu de terrain était sans club depuis son départ du grand club turc Besiktas l'année dernière et a admis qu'il avait eu du mal à trouver un nouveau club en raison de l'obsession du sport pour la jeunesse.
« Cela a été difficile. Parfois, dans le football, surtout quand on franchit la barre des 30 ans, on n'a plus la même valeur qu'avant sur le plan commercial », a-t-il déclaré aux journalistes après le match. « Je savais que j'avais encore beaucoup à offrir et m'entraîner tous les jours pendant les trois derniers mois m'a donné la confiance nécessaire pour croire que je peux encore apporter beaucoup au jeu. »
Il n'a pas manqué de rendre hommage à son ancien club, Arsenal, qui lui a permis de s'entraîner à London Colney pendant les mois d'hiver afin de rester en forme. « Je tiens à remercier chaleureusement tout le monde à Arsenal, qui m'a donné la chance de rester en forme », a-t-il ajouté. « Quand on a de telles opportunités, on veut pouvoir les remercier en offrant des moments de qualité comme celui-ci. »
O'Neill salue la « brillante » nouvelle recrue
Le manager du Celtic, O'Neill, qui reste invaincu dans les compétitions nationales depuis son retour à la tête de l'équipe cette saison, n'a pas tari d'éloges à l'égard du nouveau venu. Le Nord-Irlandais a reconnu que son équipe était au bord d'un résultat désastreux jusqu'à l'intervention du vétéran.
« Nous ne semblions pas en mesure d'obtenir la moindre récompense, puis Alex a marqué ce but magnifique », a déclaré O'Neill. « Dès qu'il a frappé le ballon, j'ai su qu'il allait entrer dans les cages, et cela m'a vraiment ravi. Il a été un très bon joueur tout au long de sa carrière, une carrière exceptionnelle. Il lui suffit maintenant de retrouver son rythme, et je pense que cela viendra. Il est naturellement en forme et j'espère qu'il sera un atout majeur pour nous. Il avait le choix entre de nombreuses équipes. Il a décidé de venir ici pour nous aider. Il a fait plus que cela, il nous a rapporté trois points. »
Les liens familiaux l'ont poussé à Parkhead
Si l'attrait d'une course au titre était fort, Oxlade-Chamberlain a révélé qu'un lien familial avait également joué un rôle déterminant dans sa décision de déménager dans le nord. Son père, l'ancien international anglais Mark Chamberlain, a contribué à ce qu'il n'hésite pas lorsque l'offre lui a été faite.
« C'est une opportunité incroyable. Quand elle s'est présentée, je n'ai pas hésité une seule seconde », a expliqué le milieu de terrain. « Mon père appartient à une génération pour laquelle ce club signifie beaucoup. Il m'a tout de suite dit : "Je te mets dans la voiture et je t'y conduis moi-même". C'est un excellent début, mais je sais qu'il y a beaucoup plus que ces 13 minutes. »
Avec un écart qui se réduit et un élan qui revient en leur faveur, les joueurs du Celtic espèrent que leur nouveau numéro 15 leur réserve encore beaucoup de moments magiques d'ici mai. « Ce soir, c'est un excellent début pour moi, mais surtout, cela nous permet de garder nos objectifs en vue et de continuer dans la bonne direction », a-t-il conclu.
