« Ce dont vous rêvez » - Alex Oxlade-Chamberlain marque un but décisif spectaculaire dans le temps additionnel lors de ses débuts avec le Celtic

Oxlade-Chamberlain n'a pas tardé à se faire aimer des fidèles de Parkhead, réalisant un exploit de pure classe pour arracher trois points alors que le match semblait se diriger vers un frustrant match nul. Entré en jeu à la 78e minute pour sa première apparition en compétition depuis mai dernier, le joueur de 32 ans n'a touché le ballon que 14 fois, mais l'une de ces touches s'est avérée décisive.

Le Celtic, champion en titre, semblait prêt à perdre des points cruciaux contre le dernier du classement. Il avait été contrarié à plusieurs reprises par les performances inspirées du gardien de Livingston, Jerome Prior, qui avait effectué neuf arrêts pour maintenir le score à égalité. Cependant, dans les arrêts de jeu, Oxlade-Chamberlain a inscrit un but magnifique pour assurer la victoire 2-1.

Ce but a non seulement évité au Celtic de perdre la face, mais il a également bouleversé la course au titre de champion. Les Rangers ayant concédé un match nul 1-1 à Motherwell, le but d'Oxlade-Chamberlain permet à l'équipe de Martin O'Neill de se rapprocher à un point de ses rivaux de Glasgow, deuxièmes, et de réduire l'écart avec le leader Hearts à seulement six points, les Hoops ayant encore un match en retard sur les deux équipes.