À sa sortie du centre de formation de Manchester City et après avoir exposé son talent sur la scène de la Premier League à Ipswich, Delap était largement considéré comme l’héritier logique du trône du Roi Kane.

Un transfert de 30 millions de livres sterling (40 M$) à Stamford Bridge ne s’est pas déroulé comme prévu, malgré un titre de vainqueur de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, avec seulement trois buts inscrits pour Chelsea en 47 apparitions toutes compétitions confondues.

Sa cote a sérieusement chuté dans l’ouest de Londres, mais Forest était toujours prêt à faire de lui sa recrue record à 50 millions de livres sterling (67 M$) durant l’été 2026. Delap a déjà ouvert son compteur avec Nottingham Forest et s’est montré remuant lors de ses premières sorties sous ses nouvelles couleurs.