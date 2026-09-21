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Ce dont Liam Delap « a besoin » pour devenir le successeur de Harry Kane en Angleterre, le buteur « spécial » espérant que le nouveau joueur de Nottingham Forest puisse être celui-là
Delap est devenu le transfert le plus cher de l'histoire de Nottingham Forest
À sa sortie du centre de formation de Manchester City et après avoir exposé son talent sur la scène de la Premier League à Ipswich, Delap était largement considéré comme l’héritier logique du trône du Roi Kane.
Un transfert de 30 millions de livres sterling (40 M$) à Stamford Bridge ne s’est pas déroulé comme prévu, malgré un titre de vainqueur de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, avec seulement trois buts inscrits pour Chelsea en 47 apparitions toutes compétitions confondues.
Sa cote a sérieusement chuté dans l’ouest de Londres, mais Forest était toujours prêt à faire de lui sa recrue record à 50 millions de livres sterling (67 M$) durant l’été 2026. Delap a déjà ouvert son compteur avec Nottingham Forest et s’est montré remuant lors de ses premières sorties sous ses nouvelles couleurs.
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Delap et Madjo parmi les prétendants pour succéder à Kane
Du temps de jeu régulier au City Ground devrait aider l’attaquant puissant à retrouver l’étincelle perdue, tout buteur ayant besoin de confiance et du soutien de son entraîneur pour être performant de manière constante.
Si son efficacité se confirme sur les bords de la Trent, alors Delap, qui compte 12 sélections chez les U21, devrait à un moment entrer en ligne de compte pour une première convocation chez les A. L’Angleterre cherche désespérément quelqu’un pour marcher dans les pas du capitaine Kane, recordman en la matière.
Il y a peu de candidats évidents à l’heure actuelle, alors qu’un joueur de 33 ans toujours aussi performant continue d’assurer, mais Delap fait partie, aux côtés de la pépite de 17 ans d’Aston Villa Brian Madjo, de ceux qui veulent prouver qu’il y aura une vie après le plus prolifique des numéros 9.
Qui suivra les traces de Kane comme numéro 9 de l’Angleterre ?
Interrogé sur celui qu’il voit reprendre ce numéro à l’avenir, l’ancien attaquant de l’Angleterre Zamora, qui s’exprimait en association avec les paris sur la Premier League de BetWright, a déclaré à GOAL : « Je ne sais vraiment pas. Harry Kane est extrêmement, extrêmement spécial. Il n’y en a pas beaucoup comme lui et essayer de prendre sa relève sera avant tout une tâche très, très difficile. Je ne sais pas qui sera cette personne qui arrivera.
« Potentiellement Dalap. J’ai hâte de voir comment il va encaisser le coup de la situation à Chelsea. Je pensais vraiment qu’il allait devenir quelqu’un de très spécial. Il a subi un petit coup d’arrêt et je suis curieux de voir comment il va gérer cela par rapport à la trajectoire sur laquelle il était, lui qui visait les sommets, avant de connaître un passage à vide avec des blessures, de l’irrégularité et moins de buts qu’il ne l’aurait probablement souhaité à Chelsea. Mais oui, il est potentiellement l’un d’eux.
« Je pense qu’il doit s’intégrer dans le bon type d’équipe. Il doit s’intégrer dans le bon type d’équipe, mais Harry est très difficile à suivre. »
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Sélections et buts : l’impressionnant bilan de Kane avec l’Angleterre
Kane a inscrit 85 buts avec l’Angleterre et sera confiant à l’idée d’atteindre la barre des 100, devenant au passage centenaire en sélection, bien avant d’envisager de raccrocher les crampons. Il n’est également plus qu’à quatre sélections d’égaler le record absolu d’apparitions de Peter Shilton.
Il laissera un vide immense lorsque viendra le jour de quitter le giron de l’Angleterre, et des joueurs comme Delap, qui estimera que Forest est « la bonne équipe » pour lui, auront alors pour mission de montrer qu’ils sont capables de suivre les traces d’une légende.
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