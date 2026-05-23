S'exprimant devant la presse à la veille de son ultime rencontre, l'entraîneur de 55 ans a fait part d'un mélange de fierté et de gratitude, avant d'esquisser les contours de la manière dont il entend marquer cet adieu programmé dimanche. Guardiola a déclaré : « Je suis vraiment satisfait [de mes 10 années en Angleterre]. Je peine à trouver les mots justes. Satisfait, heureux et fier. Cela a sans doute été l’expérience de ma vie, sinon je n’aurais pas passé dix ans ici. Je ne saurais être plus reconnaissant pour tout l’amour et l’affection reçus au fil de ces années.

Il n’est pas question de choisir une date au hasard : c’est le moment où l’on se dit “Maintenant, c’est le moment d’y aller”. Ce n’est pas hier, ce n’est pas demain, mais bien le temps où l’on sent que tout est accompli. Je veux être pleinement disponible pour les joueurs et eux pour moi, car nous sommes encore en pleine compétition. Je veux faire mes adieux comme il se doit à mes joueurs dimanche, je veux les serrer tous dans mes bras sur le terrain, et c’est pour ça qu’on l’a annoncé. »