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« Ce discours a été un désastre ! » - Pep Guardiola était « tellement nerveux » : l'entraîneur de Manchester City raconte comment il a annoncé son départ à ses joueurs
Le stratège catalan confirme son départ émouvant
L’entraîneur aux multiples titres a officiellement mis fin au silence vendredi matin en adressant un message d’adieu émouvant aux supporters, avant de s’exprimer devant les médias à la veille de la dernière journée de Premier League. Les dirigeants de City ont ensuite dévoilé un vaste programme pour rendre hommage à ses dix années de mandat transformateur : la tribune nord sera rebaptisée à son nom et une statue sera commandée à sa gloire. Plutôt que de rompre totalement les liens, Guardiola a conclu un accord à long terme pour rester au sein du City Football Group en tant qu’ambassadeur mondial.
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Guardiola revient sur une décennie de domination
S'exprimant devant la presse à la veille de son ultime rencontre, l'entraîneur de 55 ans a fait part d'un mélange de fierté et de gratitude, avant d'esquisser les contours de la manière dont il entend marquer cet adieu programmé dimanche. Guardiola a déclaré : « Je suis vraiment satisfait [de mes 10 années en Angleterre]. Je peine à trouver les mots justes. Satisfait, heureux et fier. Cela a sans doute été l’expérience de ma vie, sinon je n’aurais pas passé dix ans ici. Je ne saurais être plus reconnaissant pour tout l’amour et l’affection reçus au fil de ces années.
Il n’est pas question de choisir une date au hasard : c’est le moment où l’on se dit “Maintenant, c’est le moment d’y aller”. Ce n’est pas hier, ce n’est pas demain, mais bien le temps où l’on sent que tout est accompli. Je veux être pleinement disponible pour les joueurs et eux pour moi, car nous sommes encore en pleine compétition. Je veux faire mes adieux comme il se doit à mes joueurs dimanche, je veux les serrer tous dans mes bras sur le terrain, et c’est pour ça qu’on l’a annoncé. »
Guardiola révèle le discours « catastrophique » qu’il a tenu à ses joueurs.
Expliquant la réaction dans les vestiaires à l’annonce de son départ, Guardiola a ajouté : « Mon discours a été un désastre, j’étais extrêmement nerveux, plus que jamais.
Je leur ai dit, et je vous le dis aussi, que les défis qui exigent la passion et l’énergie qui m’animent depuis mon enfance, je ne les ressentirai plus à l’avenir. Je dois être honnête envers moi-même, mais surtout envers le club qui m’a tout donné et envers les personnes qui comptent énormément sur moi. »
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Les adieux à Etihad précèdent un grand défilé
Dimanche, City recevra Aston Villa pour un match à haute tension, l'occasion pour les supporters de rendre un hommage officiel à leur entraîneur le plus titré. Ayant déjà assuré sa deuxième place en Premier League derrière le champion Arsenal, l'équipe se consacrera entièrement à offrir à son entraîneur des adieux dignes d'un grand champion. Lundi, un grand défilé festif réunissant les équipes masculines, féminines et juniors marquera la fin d'une ère dorée.