« Ce club est une blague ! » - L'ancienne star de Tottenham réclame déjà le licenciement d'Igor Tudor et qualifie Conor Gallagher d'« épouvantable » dans une tirade sensationnelle au milieu de la lutte contre la relégation

S'exprimant sur talkSPORT, O'Hara a fait part de sa colère en déclarant : « Le manager doit partir. Débarrassez-vous de lui. Il a perdu trois matchs d'affilée. Nous sommes la seule équipe de Premier League à avoir fait appel à un nouveau manager pour profiter d'un effet rebond, et nous avons obtenu un rebond encore pire.

Honnêtement, c'est une blague, ce club est une blague, les propriétaires sont une blague, les joueurs sont une blague, le recrutement est une blague, le personnel est une blague, l'entraîneur est une blague. Tout ce qui concerne ce club de football est une honte absolue. Honnêtement, je souffre, je souffre vraiment. Ça fait mal. »

Je ne pensais pas que ça ferait mal, parce que je me disais qu'on avait connu de bons moments, qu'on avait remporté l'Europa League la saison dernière. C'est tout simplement horrible. C'est tellement mauvais. C'est le pire sentiment que j'ai jamais éprouvé en tant que fan des Spurs.