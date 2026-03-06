Getty Images Sport
« Ce club est une blague ! » - L'ancienne star de Tottenham réclame déjà le licenciement d'Igor Tudor et qualifie Conor Gallagher d'« épouvantable » dans une tirade sensationnelle au milieu de la lutte contre la relégation
Les Spurs en chute libre après leur défaite contre Palace
Le club londonien a atteint son plus bas niveau depuis 50 ans après une défaite cuisante 3-1 à domicile contre Crystal Palace jeudi, un résultat qui le laisse en équilibre précaire, à seulement un point au-dessus de la zone de relégation de la Premier League, après une série de 11 matchs de championnat consécutifs sans victoire.
L'atmosphère est devenue tendue lorsque les supporters ont vu leur équipe s'effondrer à nouveau, incapable de trouver un élan sous la direction de l'entraîneur intérimaire Tudor. Avec la menace du championnat qui plane, la pression sur la hiérarchie a atteint un point critique. Après la défaite, l'ancien joueur des Spurs, O'Hara, a exprimé sa colère et a exigé que le club licencie Tudor immédiatement.
La diatribe sensationnelle d'O'Hara
S'exprimant sur talkSPORT, O'Hara a fait part de sa colère en déclarant : « Le manager doit partir. Débarrassez-vous de lui. Il a perdu trois matchs d'affilée. Nous sommes la seule équipe de Premier League à avoir fait appel à un nouveau manager pour profiter d'un effet rebond, et nous avons obtenu un rebond encore pire.
Honnêtement, c'est une blague, ce club est une blague, les propriétaires sont une blague, les joueurs sont une blague, le recrutement est une blague, le personnel est une blague, l'entraîneur est une blague. Tout ce qui concerne ce club de football est une honte absolue. Honnêtement, je souffre, je souffre vraiment. Ça fait mal. »
Je ne pensais pas que ça ferait mal, parce que je me disais qu'on avait connu de bons moments, qu'on avait remporté l'Europa League la saison dernière. C'est tout simplement horrible. C'est tellement mauvais. C'est le pire sentiment que j'ai jamais éprouvé en tant que fan des Spurs.
Recrutement et Gallagher sous le feu des critiques
O'Hara ne s'est pas arrêté au banc de touche, il a tourné son regard vers l'équipe et plus particulièrement vers l'international anglais Gallagher, qui serait le meilleur buteur des Spurs depuis son arrivée en provenance de l'Atlético Madrid. « Cette équipe est terrible. Ce sont des joueurs de Championship. Pape Sarr est un joueur de Championship. Conor Gallagher. Comment il a pu jouer pour l'Atlético Madrid, je ne le saurai jamais. Il a été absolument épouvantable », a-t-il déclaré.
« Le club de football. C'est incroyable. Les responsables de ce club de football. L'un des plus grands clubs du monde. Et une véritable parodie. Nous sommes une parodie de club de football pour avoir laissé cela se produire et les fans ont dû l'accepter. »
Les espoirs de survie et le silence de Tudor
Tottenham occupe actuellement la 16e place du classement, après avoir essuyé cinq défaites consécutives. Le recrutement du club reste sous le feu des projecteurs alors qu'il se prépare à se battre bec et ongles pour conserver sa place en première division lors des dernières semaines de la saison.
Tudor est resté discret sur son avenir après la défaite contre Palace. Lorsqu'on lui a demandé s'il serait sur le banc pour le prochain match, il a simplement répondu : « Pas de commentaire sur cette question. » Avant cette question, Tudor a été interrogé sur la possibilité que la hiérarchie lui permette de conserver son poste. « Je ne pense pas dans leur sens, j'ai mon travail à faire et c'est tout », a-t-il répondu.
