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« Ce club compte énormément pour moi » : Jeremy Doku signe un nouveau contrat de cinq ans avec Manchester City
Un engagement à long terme à l’Etihad
L’international belge de 24 ans est devenu un point de référence de l’attaque de City depuis son arrivée en provenance du Stade Rennais en 2023. Doku s’est rapidement imposé comme l’un des joueurs de couloir les plus dévastateurs de Premier League, alliant une vitesse fulgurante à une brillance technique pour devenir un élément incontournable d’un effectif qui a dominé la scène nationale anglaise. Il est le dernier d’une série de stars de premier plan à s’engager sur le long terme dans le projet de l’Etihad cet été, dans le sillage de Phil Foden, Josko Gvardiol et Abdukodir Khusanov.
Revenant sur sa décision de prolonger son séjour à Manchester, Doku a exprimé une profonde gratitude pour son parcours à l’Etihad jusqu’ici. « J’ai adoré mon passage à City jusqu’à présent, donc avoir l’opportunité de rester plus longtemps est un sentiment fantastique », a déclaré Doku. « Ce club représente énormément pour moi, j’ai progressé à la fois en tant que joueur et en tant que personne. Je me sens bien ici, et je sais que je m’améliore chaque jour grâce au travail du staff. Il est difficile d’expliquer tout ce que ce club fait pour aider les joueurs. »
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Construire pour l’ère Enzo Maresca
Cette nouvelle constitue un énorme coup de boost pour le club, au moment où il entame une nouvelle ère sous les ordres de Maresca, qui souhaiterait bâtir son système offensif autour du profil unique de Doku et de sa vitesse fulgurante. Doku a affiché un enthousiasme marqué pour l’approche tactique de l’Italien et la direction prise par l’équipe. « Il est difficile d’expliquer à quel point ce club fait beaucoup pour aider les joueurs. Je ne considère pas cela comme acquis et cela me rend meilleur », a expliqué Doku. « Avec Enzo ici désormais, je suis vraiment impatient de commencer la nouvelle saison. Son style de football est le genre de football que nous aimons, donc c’est enthousiasmant pour les joueurs. »
« Les supporters de City sont aussi une raison majeure pour laquelle j’ai signé ce nouveau contrat. Je ressens leur amour et leur soutien, et cela représente énormément pour moi. Je veux me concentrer sur le fait de leur apporter le succès qu’ils méritent. »
Viana salue la « qualité spéciale » de Doku
La prolongation de contrat a été accueillie avec le même enthousiasme par la direction du club. Le directeur du football de Manchester City, Hugo Viana, qui a supervisé l’évolution de l’effectif, n’a pas tardé à saluer la progression professionnelle de l’ailier et son talent naturel. Viana a souligné que Doku est devenu une figure appréciée dans le vestiaire tout en s’imposant comme l’un des joueurs de couloir les plus redoutés du football européen.
« Jeremy est un immense talent dont la progression depuis son arrivée chez nous en 2023 est évidente pour tout le monde, a expliqué Viana. Il a une dynamique spéciale. Il possède les caractéristiques que nous recherchons chez un ailier. Il apporte vraiment une qualité particulière à notre équipe. Jeremy est aussi une personne fantastique. C’est quelqu’un qui est aimé dans tout le club. Son attitude est exemplaire, et il veut progresser chaque jour. Il mérite ce nouveau contrat, et je sais qu’il va continuer à progresser dans les mois et les années à venir. »
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Des débuts record en Angleterre
Doku a régulièrement fait parler sa brillante qualité individuelle, justifiant ainsi l’investissement du club. Sa première saison a eu quelque chose d’historique, marquée par une performance légendaire contre Bournemouth, où il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la Premier League à signer quatre passes décisives et à être impliqué sur cinq buts lors d’un même match. Cette saison-là, il a disputé plus de 40 matches, avec un bilan de six buts et 11 passes décisives, contribuant au quatrième titre de champion consécutif de City.
Même durant la saison 2024-2025, plus compliquée et marquée par plusieurs obstacles pour City, Doku est resté une option fiable. Il a bouclé cet exercice avec huit buts et neuf passes décisives, affichant un degré de maturité et de responsabilité défensive en hausse. Lors de la saison 2025-2026, il était tout simplement devenu indispensable. Au cours de la dernière année du règne de Pep Guardiola, Doku a joué un rôle clé dans le doublé en coupes nationales, en inscrivant notamment le but égalisateur et en délivrant une passe décisive sur le but de la victoire de Nico lors de la demi-finale de FA Cup contre Southampton.
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