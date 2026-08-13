L’international belge de 24 ans est devenu un point de référence de l’attaque de City depuis son arrivée en provenance du Stade Rennais en 2023. Doku s’est rapidement imposé comme l’un des joueurs de couloir les plus dévastateurs de Premier League, alliant une vitesse fulgurante à une brillance technique pour devenir un élément incontournable d’un effectif qui a dominé la scène nationale anglaise. Il est le dernier d’une série de stars de premier plan à s’engager sur le long terme dans le projet de l’Etihad cet été, dans le sillage de Phil Foden, Josko Gvardiol et Abdukodir Khusanov.

Revenant sur sa décision de prolonger son séjour à Manchester, Doku a exprimé une profonde gratitude pour son parcours à l’Etihad jusqu’ici. « J’ai adoré mon passage à City jusqu’à présent, donc avoir l’opportunité de rester plus longtemps est un sentiment fantastique », a déclaré Doku. « Ce club représente énormément pour moi, j’ai progressé à la fois en tant que joueur et en tant que personne. Je me sens bien ici, et je sais que je m’améliore chaque jour grâce au travail du staff. Il est difficile d’expliquer tout ce que ce club fait pour aider les joueurs. »