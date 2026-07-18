L'arbitre slovène Slavko Vincic a été désigné pour diriger la finale de la Coupe du monde entre l'Espagne et l'Argentine. La FIFA l'a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi. Dimanche à 21h00 CEST (diffusion sur ZDF et MagentaTV), il sera assisté de ses compatriotes Tomaz Klancnik et Andraz Kovacic ; une désignation qui constitue le point d'orgue de sa carrière à ce jour.
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Ce choix rappelle une ancienne humiliation. L’arbitre de la finale de la Coupe du monde serait-il un mauvais présage pour Lionel Messi et l’Argentine ?
Lionel Messi et l’Argentine pourraient toutefois conserver un souvenir mitigé de cet arbitre slovène de 46 ans. Vincic avait en effet dirigé la dernière défaite des Albicelestes en Coupe du monde : la surprenante défaite 1-2 contre l’Arabie saoudite lors du premier match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022.
Depuis, la sélection de Lionel Scaloni a enchaîné treize victoires et conquis le titre suprême il y a quatre ans ; une nouvelle défaite sous l’arbitrage de Vincic viendrait toutefois clore la boucle de manière fâcheuse.
Pour le Slovène, qui officie comme arbitre FIFA depuis 2010, cette finale est déjà son quatrième match lors de sa deuxième Coupe du monde. Auparavant, il avait dirigé les rencontres de groupe Brésil-Maroc et Algérie-Jordanie, ainsi que le huitième de finale Mexique-Équateur.
Expertise allemande : Dankert en action comme assistant vidéo
Vincic dispose par ailleurs d’une solide expérience des grandes finales au niveau des clubs, notamment celle de la Ligue des champions 2024 entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund (2-0) à Londres.
L’expertise allemande sera également mise à l’honneur dimanche : Bastian Dankert a été désigné par la Fédération internationale comme assistant vidéo pour la finale. Âgé de 46 ans et originaire de Rostock, il jouit d’une excellente réputation au sein de la FIFA ; pour sa troisième phase finale de Coupe du monde en tant qu’assistant vidéo, il en est déjà à sa douzième mission.
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