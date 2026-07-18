Lionel Messi et l’Argentine pourraient toutefois conserver un souvenir mitigé de cet arbitre slovène de 46 ans. Vincic avait en effet dirigé la dernière défaite des Albicelestes en Coupe du monde : la surprenante défaite 1-2 contre l’Arabie saoudite lors du premier match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022.

Depuis, la sélection de Lionel Scaloni a enchaîné treize victoires et conquis le titre suprême il y a quatre ans ; une nouvelle défaite sous l’arbitrage de Vincic viendrait toutefois clore la boucle de manière fâcheuse.

Pour le Slovène, qui officie comme arbitre FIFA depuis 2010, cette finale est déjà son quatrième match lors de sa deuxième Coupe du monde. Auparavant, il avait dirigé les rencontres de groupe Brésil-Maroc et Algérie-Jordanie, ainsi que le huitième de finale Mexique-Équateur.