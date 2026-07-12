Getty Images Sport
Traduit par
« Ce câble a mieux joué que Noni Madueke ! » - Zlatan Ibrahimovic fustige la prestation de l'ailier anglais face à la Norvège, alors que la star d'Arsenal est remplacée à la mi-temps
Ibrahimovic tance Madueke, qu’il accuse de « se promener » sur le terrain.
L'Angleterre s'est qualifiée pour les demi-finales grâce à un doublé de Jude Bellingham, mais la prestation de Madueke a été jugée bien en deçà des attentes par Zlatan Ibrahimovic. Titularisé sur le flanc droit en l'absence de Bukayo Saka, l'ancien joueur de Chelsea n'a pas su saisir sa chance à Miami, ce qui lui a valu une critique cinglante de l'ancien attaquant de l'AC Milan.
Analyste pour Fox Sports lors de ce match à élimination directe, l’ancien Milanais n’a pas mâché ses mots au sujet du joueur de 24 ans. « Le temps mort pour hydratation a un peu changé la donne, car Jude Bellingham a été le joueur le plus actif de l’Angleterre », a constaté Ibrahimovic. « Mais je pense qu’ils jouent à dix depuis que Madueke est sur le terrain. À chaque fois qu’il touche le ballon, il prend la mauvaise décision et se contente de marcher. »
- AFP
Comparaison des câbles d’appareil photo
Le match a été entaché de polémique lorsque le ballon a semblé heurter un câble de la « spidercam » juste avant l’égalisation de Bellingham. Alors que la Norvège protestait contre cette interférence, Ibrahimovic a profité de cet incident insolite pour enfoncer un peu plus le couteau dans la plaie face à la prestation décevante de Madueke.
« Même la pause hydratation ne l’a pas aidé. Il a joué, mais il n’a pas été titulaire à chaque match ; eux [l’Angleterre] ont commencé avec un joueur en moins. Mais si le ballon a touché le câble, alors c’est sûr que le câble a fait une meilleure performance que Madueke », a plaisanté Ibrahimovic.
Tuchel intervient à la mi-temps
Ibrahimovic, convaincu de l’inefficacité de Madueke, a réclamé son remplacement immédiat alors que les joueurs se trouvaient encore dans le tunnel. « Si j’étais Tuchel, je le sortirais, car il n’a rien produit en première période », a-t-il asséné à la mi-temps. Son analyse s’est avérée pertinente : Thomas Tuchel a effectivement remplacé l’ailier par Saka au retour des vestiaires.
Si les exploits de Bellingham ont propulsé l’Angleterre vers un duel avec l’Argentine, l’intégration du remplaçant de Saka demeure un casse-tête pour le technicien allemand alors que les Three Lions se rapprochent de la finale.
- AFP
La FIFA rejette toute ingérence
Malgré les railleries de la légende suédoise, la position officielle concernant l’incident du câble de la caméra était sans appel. Alors que les Norvégiens estimaient avoir été lésés par l’arbitrage, l’instance dirigeante du football mondial a maintenu sa décision de valider le but, invoquant les capteurs de haute technologie intégrés au ballon de match qui enregistrent chaque mouvement et chaque impact.
Le service de communication de la FIFA a publié un communiqué pour clarifier la situation : « Avant le but de l'Angleterre à la 45^e+2 contre la Norvège, le capteur intégré au ballon connecté n'a enregistré aucun pic dans le "rythme cardiaque du ballon" lorsqu'il était en l'air, et il n'y a donc aucune preuve que le ballon ait touché le câble aérien et modifié sa trajectoire. » Si la technologie a innocenté le câble, rien n'a pu disculper Madueke des critiques cinglantes d'Ibrahimovic concernant son cauchemar à Miami.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles