« Ce câble a mieux joué que Noni Madueke ! » - Zlatan Ibrahimovic fustige la prestation de l'ailier anglais face à la Norvège, alors que la star d'Arsenal est remplacée à la mi-temps

L'Angleterre s'est qualifiée pour les demi-finales grâce à un doublé de Jude Bellingham, mais la prestation de Madueke a été jugée bien en deçà des attentes par Zlatan Ibrahimovic. Titularisé sur le flanc droit en l'absence de Bukayo Saka, l'ancien joueur de Chelsea n'a pas su saisir sa chance à Miami, ce qui lui a valu une critique cinglante de l'ancien attaquant de l'AC Milan.

Analyste pour Fox Sports lors de ce match à élimination directe, l’ancien Milanais n’a pas mâché ses mots au sujet du joueur de 24 ans. « Le temps mort pour hydratation a un peu changé la donne, car Jude Bellingham a été le joueur le plus actif de l’Angleterre », a constaté Ibrahimovic. « Mais je pense qu’ils jouent à dix depuis que Madueke est sur le terrain. À chaque fois qu’il touche le ballon, il prend la mauvaise décision et se contente de marcher. »



