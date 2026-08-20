Oh, Cavan, qu’as-tu fait ?

L’adolescent américain disputait mercredi soir son deuxième duel face à Lionel Messi, avec le Philadelphia Union opposé à l’Inter Miami. Tous les ingrédients étaient réunis. Sullivan affiche une sacrée assurance. Le Union est en pleine bourre. Messi est en perte de vitesse. Miami est loin de son meilleur niveau, et largement prenable. Au final, un match nul 2-2 semblait équitable. Mais il n’a pas manqué de drame. Il y a eu deux cartons rouges, ainsi qu’un incident loin du ballon lors duquel Messi a en quelque sorte giflé Quinn Sullivan, un geste qui pourrait lui valoir une amende.

C’était le bon niveau de chaos. Et il y avait aussi beaucoup d’autres choses intéressantes à retenir mercredi soir. Robert Lewandowski a joué les héros pour le Chicago Fire. Jack Harrison a continué de montrer pourquoi il est une recrue de joueur désigné redoutablement efficace pour la Nouvelle-Angleterre. Et puis il y a cette victoire discrète des Colorado Rapids, qui pourrait bien mettre un entraîneur en danger.

GOAL revient sur toutes les principales histoires à retenir de la soirée de mercredi en MLS...