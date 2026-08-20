Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Cavan Sullivan and Robert Lewandowski MLS RoundupGOAL
Thomas Hindle

Traduit par

Cavan Sullivan voit rouge, Robert Lewandowski joue les héros et une énorme erreur du gardien gâche les débuts d’Alexis Sanchez à Montréal

FEATURES
C. Sullivan
R. Lewandowski
Analysis
Philadelphia Union
Inter Miami CF
Major League Soccer
Orlando City
Chicago Fire FC
A. Sanchez

Le jeune joueur de l’Union a écopé d’un carton rouge stupide, mais son geste n’a pas été le seul incident quelque peu bizarre lors de la série de matches de milieu de semaine en Major League Soccer.

Oh, Cavan, qu’as-tu fait ?

L’adolescent américain disputait mercredi soir son deuxième duel face à Lionel Messi, avec le Philadelphia Union opposé à l’Inter Miami. Tous les ingrédients étaient réunis. Sullivan affiche une sacrée assurance. Le Union est en pleine bourre. Messi est en perte de vitesse. Miami est loin de son meilleur niveau, et largement prenable. Au final, un match nul 2-2 semblait équitable. Mais il n’a pas manqué de drame. Il y a eu deux cartons rouges, ainsi qu’un incident loin du ballon lors duquel Messi a en quelque sorte giflé Quinn Sullivan, un geste qui pourrait lui valoir une amende.

C’était le bon niveau de chaos. Et il y avait aussi beaucoup d’autres choses intéressantes à retenir mercredi soir. Robert Lewandowski a joué les héros pour le Chicago Fire. Jack Harrison a continué de montrer pourquoi il est une recrue de joueur désigné redoutablement efficace pour la Nouvelle-Angleterre. Et puis il y a cette victoire discrète des Colorado Rapids, qui pourrait bien mettre un entraîneur en danger.

GOAL revient sur toutes les principales histoires à retenir de la soirée de mercredi en MLS...

  • Sullivan voit rouge, mais est-ce une bonne chose ?

    Alors que l’Inter Miami et le Philadelphia Union étaient à égalité 2-2 en fin de match mercredi soir, dans une rencontre tendue, Quinn Sullivan n’a pas apprécié un geste de Ian Fray, de Miami. Le défenseur l’avait enjambé, à la manière d’Alan Iverson, après un contact dans la surface. En vérité, tout cela relevait surtout de la mise en scène et de la bêtise. Mais Sullivan s’est relevé d’un bond et l’a poussé. Deux ou trois autres joueurs se sont ensuite mêlés à l’affaire.

    Puis Cavan est arrivé, lancé dans la mêlée. Il s’est accroché avec Yannick Bright, dans le grand classique du football entre gifles, poussées et coups. Les deux ont reçu un carton rouge. Le match s’est terminé sur le score de 2-2. Il y a deux camps ici. Le premier estime que Cavan est un « héros » pour être intervenu et avoir défendu son frère, qui aurait sans doute pu gérer la situation seul. Le second considère que Cavan est un enfant capricieux qui n’avait pas besoin de se mêler à une bagarre qui ne le concernait pas. Le débat reste ouvert. Mais Cavan manquera au moins un match.

    • Publicité
  • Robert LewandowskiGetty

    Lewandowski sauve Chicago

    Il s’avère que ce type est plutôt bon au football, hein ? Les statistiques de buts de Lewandowski n’ont rien d’immense : il en est à trois en cinq matches de MLS. On est loin des chiffres dignes d’un jeu vidéo qu’il affichait lors de ses meilleures années au Bayern Munich. Sa production a toutefois été propre, et ses buts sont tous arrivés à des moments remarquablement opportuns, aussi.

    Ce fut encore le cas mercredi soir, lorsque le Chicago de Lewandowski a affronté l’Orlando City d’Antoine Griezmann. Lewandowski a obtenu un penalty avant de le transformer à la 68e minute. Le Fire a ensuite tenu jusqu’au bout pour préserver son avantage 2-1. Cela fait désormais cinq victoires de suite pour le Chicago remanié de Gregg Berhalter.

    En face, Griezmann doit être un peu agacé. Il a tiré les ficelles, dominé les débats, délivré une passe décisive et créé cinq occasions pour ses coéquipiers, avant de les voir échouer à conclure. Ce n’est pas l’Atlético de Madrid, mon vieux.

  • Colorado RapidsGetty

    Le Colorado décroche une grande victoire, mais les malheurs du LAFC continuent

    Les Colorado Rapids sont une équipe difficile à cerner.

    Une chose est sûre, ils se montrent très habiles sur le marché des transferts, eux qui ont récemment transformé un recrutement à 1 million de dollars en un défenseur à 20 millions de dollars qui évoluera en Premier League à l’adolescence. Leur capacité à donner sa chance aux jeunes et à développer les talents ne peut pas être remise en question. En revanche, les résultats concrets ont été difficiles à obtenir. Le nouvel entraîneur principal Matt Wells en a fait une équipe plus énergique et portée sur le pressing haut, elle est sixième de MLS pour les récupérations de balle dans le dernier tiers. Mais la qualité offensive, autrement dit la capacité à envoyer le ballon au fond des filets, est bien moins évidente : seules trois équipes de MLS affichent une moyenne inférieure de tirs cadrés par match.

    Cela étant dit, ils ont signé hier soir une victoire vraiment convaincante contre un LAFC en difficulté. Les Rapids ont eu un peu de réussite grâce à un but contre son camp de Jeremy Ebobisse en première période, mais ils ont ensuite contrôlé la rencontre et leur succès est mérité. Cela les maintient pleinement dans la course aux play-offs.

    Pour le LAFC, cela ne fera qu’accentuer la pression sur l’entraîneur Marc Dos Santos. Ils peuvent encore remporter la conférence Ouest, mais le style de jeu et le manque d’efficacité de Son Heung-Min, qui n’était pas titulaire mercredi soir, ont suscité la colère des supporters.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Jack Harrison Getty

    Le retour à la maison réussi de Jack Harrison se poursuit

    C'est un cas un peu particulier pour Harrison, cet Anglais qui s'est fait les dents aux États-Unis. Le parcours de Harrison en Premier League a été assez mitigé, mais il a tout de même connu un passage réussi à Leeds entre 2021 et 2023. C'était il y a sacrément longtemps, cependant, et il semble logique qu'à 29 ans, il soit de retour dans le championnat où il s'est fait un nom.

    Il s'avère aussi qu'il sait jouer. Harrison a débuté deux matches avec les Revs depuis son retour en MLS. Sur cette période, il a délivré trois passes décisives. Deux sont arrivées hier soir lors du large succès 3-0 contre un D.C. United en pleine ascension. Si l'on veut chipoter, la première était techniquement une avant-dernière passe décisive, sur laquelle son superbe ballon enroulé au second poteau a été remis pour Alhassan Yusuf. La seconde était le genre de centre impossible à stopper, un ballon tendu qui a traversé la surface devant le but. Yusuf a pratiquement juste eu à laisser le ballon le toucher pour qu'il finisse au fond.

    Plus largement, les Revs sont vraiment très plaisants à regarder. C'est la tendance sous Marko Mitrovic, qui a pris plusieurs éléments très excitants, notamment Carles Gil et Peyton Miller, et a réussi à les faire fonctionner ensemble avec une grande efficacité. Harrison n'est qu'une arme de plus dans un arsenal déjà bien fourni.

  • La pire erreur de gardien que vous verrez ?

    Pour finir : ceci, de la part de Thomas Gillier, de Montréal.

    L’erreur menaçait d’éclipser les débuts d’Alexis Sanchez en MLS, le joueur de 37 ans étant entré en jeu à la 79e minute. Il a eu peu de temps pour avoir un impact offensif, mais a aidé Montréal à préserver une victoire 2-1 qui a mis fin à une série de huit matches sans succès.