Durant l’intégralité du premier cycle de Coupe du monde de l’équipe nationale masculine des États-Unis sous Mauricio Pochettino, sa mission était de réduire le vivier de joueurs. Il avait moins de deux ans pour composer le meilleur groupe possible de 26 joueurs. Pour y parvenir, il fallait se concentrer sur le resserrement des choix plutôt que sur l’élargissement.

La mission est différente désormais. Avec quatre ans avant 2030, la nouvelle tâche de Pochettino est d’élargir ce vivier, et son approche est déjà visible avec l’annonce de sa première liste après la Coupe du monde.

Jeudi, U.S. Soccer a annoncé le groupe de 28 joueurs de Pochettino, qui comprend 13 joueurs sans la moindre sélection et présente une moyenne d’âge de 19 ans et six mois. L’effectif est rempli d’adolescents qui semblent avoir un potentiel illimité, mais l’équipe ne manque pas non plus de vétérans pour les guider.

« C’est désormais un processus différent pour construire l’effectif, a déclaré Pochettino, avec aussi l’idée non seulement d’être performant aujourd’hui, mais aussi d’aider ces jeunes à devenir plus matures, plus expérimentés. L’un des plus grands objectifs de la fédération, ce sont les Jeux olympiques dans deux ans, et je pense que leur donner l’opportunité d’être impliqués dans cette équipe senior est quelque chose qui portera ses fruits et sera très utile pour ces jeunes. »

Dans cette optique, GOAL passe en revue les gagnants et les perdants de la dernière liste de l’équipe nationale masculine des États-Unis...