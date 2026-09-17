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USMNT Winners and LosersGOAL
Ryan Tolmich
Traduit par

Cavan Sullivan et Mathis Albert entrent dans la lumière tandis que Christian Pulisic doit faire face à une attente frustrante : les gagnants et les perdants de la dernière liste des États-Unis

Analysis
États-Unis
Winners & losers
FEATURES
C. Sullivan
C. Pulisic
M. Pochettino
M. Albert

GOAL passe en revue le dernier groupe avant quatre matches amicaux à venir

Durant l’intégralité du premier cycle de Coupe du monde de l’équipe nationale masculine des États-Unis sous Mauricio Pochettino, sa mission était de réduire le vivier de joueurs. Il avait moins de deux ans pour composer le meilleur groupe possible de 26 joueurs. Pour y parvenir, il fallait se concentrer sur le resserrement des choix plutôt que sur l’élargissement.

La mission est différente désormais. Avec quatre ans avant 2030, la nouvelle tâche de Pochettino est d’élargir ce vivier, et son approche est déjà visible avec l’annonce de sa première liste après la Coupe du monde.

Jeudi, U.S. Soccer a annoncé le groupe de 28 joueurs de Pochettino, qui comprend 13 joueurs sans la moindre sélection et présente une moyenne d’âge de 19 ans et six mois. L’effectif est rempli d’adolescents qui semblent avoir un potentiel illimité, mais l’équipe ne manque pas non plus de vétérans pour les guider.

« C’est désormais un processus différent pour construire l’effectif, a déclaré Pochettino, avec aussi l’idée non seulement d’être performant aujourd’hui, mais aussi d’aider ces jeunes à devenir plus matures, plus expérimentés. L’un des plus grands objectifs de la fédération, ce sont les Jeux olympiques dans deux ans, et je pense que leur donner l’opportunité d’être impliqués dans cette équipe senior est quelque chose qui portera ses fruits et sera très utile pour ces jeunes. »

Dans cette optique, GOAL passe en revue les gagnants et les perdants de la dernière liste de l’équipe nationale masculine des États-Unis...

  • San Diego FC v Philadelphia UnionGetty Images Sport

    VAINQUEUR : Cavan Sullivan

    Dites bonjour au petit prodige, qui dispute ce que beaucoup espèrent et s’attendent à voir être le premier de nombreux rassemblements avec l’USMNT.

    Sullivan est en pleine ascension depuis des années, mais il n’a encore que 16 ans. Cette saison, toutefois, le rendement a été à la hauteur de l’engouement, ce qui explique sa présence ici. Pochettino n’a pas pour habitude de convoquer des stars des réseaux sociaux ; il convoque de bons joueurs de football, et Sullivan en est un à l’heure actuelle.

    « Il mérite tous les éloges qu’il reçoit, a déclaré Pochettino. Je pense que c’est parce qu’il performe bien. Il délivre des passes décisives, marque des buts, et il a 16 ans. Nous ne disons pas qu’il ne mérite pas les éloges. L’important, c’est de l’aider, d’être avec lui, et de lui offrir un cadre solide et du soutien, parce qu’il doit encore montrer, s’améliorer, évoluer et gagner en maturité. Il n’a que 16 ans. C’est un enfant, mais je pense que le plus important, c’est que nous avons l’opportunité maintenant parce qu’il mérite de nous rejoindre en équipe nationale. »

    Sera-t-il meilleur à l’avenir ? Bien sûr, et la meilleure façon de favoriser cela est de lui donner des occasions d’essayer et, parfois, d’échouer. C’en est une. Sullivan est peut-être prêt pour ce niveau, ou peut-être pas. Il réussira peut-être immédiatement dans ce rassemblement, ou peut-être pas, comme il l’a fait à peu près partout ailleurs. En vérité, peu importe vraiment qu’il réussisse ou non. Ce qui compte le plus, c’est qu’il ait l’occasion d’essayer.

    Plus ces occasions se multiplieront, plus il sera préparé et, si l’objectif est qu’il soit prêt à devenir une star à 20 ans en 2030, commencer dès maintenant n’est pas une mauvaise idée. À lui désormais d’en tirer le meilleur possible. Les projecteurs seront évidemment braqués sur lui, comme toujours.

    • Publicité
  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDANT : Christian Pulisic

    La raison de son absence est évidente : Pulisic revient tout juste d'une blessure et n'a effectué que récemment sa première apparition de la saison. Le faire traverser l'Atlantique pour disputer quatre matches en deux semaines aurait été absurde, à court comme à long terme.

    Malgré tout, ce n'est pas idéal que Pulisic soit absent, simplement parce que bon nombre des récits autour d'une Coupe du monde décevante continuent de persister en raison de son absence.

    La vérité regrettable, c'est qu'il ne peut pas changer ces récits de sitôt, et il n'aurait certainement pas pu les changer dans une série de matches amicaux à plus de trois ans et demi de la prochaine Coupe du monde. Il aurait toutefois pu commencer. Une partie des supporters estime que Pulisic doit faire preuve de plus de détermination et de plus de passion, et il n'aura pas cette occasion cet automne.

    Malheureux pour lui, donc, mais c'est aussi une nouvelle réalité. Pulisic est un joueur qui a quelque chose à prouver, et le prouver sera difficile. Ce processus devra commencer une autre fois.

    « Je pense qu'aujourd'hui, l'approche est complètement différente de ce qu'elle était par le passé, a déclaré Pochettino. La Coupe du monde est dans quatre ans. Nous devons travailler avec des objectifs différents et, pour différentes raisons, cette liste est la meilleure liste que nous pouvons composer pour ce stage. »

  • Yunus Musah USMNT vs Panama HICGetty Images

    VAINQUEUR : Yunus Musah

    Après plus d’un an et demi passé loin des radars, Musah est de retour, et il l’a mérité.

    Ces dernières années n’ont pas été faciles pour Musah, qui a stagné à Milan et trouvé peu de satisfaction pendant son prêt à l’Atalanta. Il est désormais à Milan, cependant, et il apporte sa contribution, ce qui semble avoir fait des merveilles pour sa confiance ainsi que pour celle que Pochettino place en lui.

    Musah n’a encore que 23 ans et, même s’il fait figure de cadre au sein de ce groupe en particulier, il reste un jeune joueur avec du potentiel et une marge de progression. La progression n’est pas linéaire, et le parcours de Musah ne l’a certainement pas été non plus. Il l’a toutefois ramené là où il veut être : avec l’USMNT.

    « Yunus est encore jeune, a déclaré Pochettino. Il n’a pas participé à la dernière Coupe du monde, mais maintenant, depuis le début de la saison, on voit qu’il performe de la manière que nous attendons, parce que certains joueurs peuvent disputer tout le match sans performer de la manière que nous attendons, mais c’est pour cela que nous le rappelons. C’est vraiment ouvert, comme pour le reste des joueurs. »

    Il devra bien sûr tirer le maximum de cette opportunité, et il aura encore du travail à faire pour laisser une bonne deuxième impression à Pochettino. Ce rassemblement pourrait toutefois être le déclic dont Musah a besoin, alors qu’il cherche à relancer sa carrière avec l’USMNT.

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  • imago-sport-1078583059.jpgSOPA Images

    PERDANT : les participants à la Coupe du monde

    Sur les 28 joueurs appelés pour le rassemblement, 13 faisaient partie de l'effectif de la Coupe du monde de cet été.

    Beaucoup d'entre eux sont des titulaires : Tyler Adams, Chris Richards, Antonee Robinson, Sergino Dest, Matt Freese. Il y a aussi les absences attendues, comme Pulisic, Weston McKennie et Folarin Balogun, qui sont tous aux prises avec des problèmes de blessure. Il y a ensuite Tim Ream qui, à 38 ans, pourrait ne pas être considéré comme faisant partie de ce cycle, même si Pochettino n'a rien dit sur son statut et que le défenseur a affirmé qu'il restait disponible pour les convocations en sélection.

    Pour ceux qui n'étaient pas titulaires cet été, en revanche, les places dans le groupe étaient plus difficiles à obtenir. Matt Turner, Max Arfsten, Mark McKenzie, Joe Scally, Cristian Roldan, Brenden Aaronson, Tim Weah, Alejandro Zendejas : tous vétérans de la Coupe du monde, mais tous laissés à la maison. 

    Pochettino a clairement indiqué que ces exclusions n'étaient pas permanentes et que chaque joueur pouvait regagner sa place dans l'équipe par ses performances. Néanmoins, quand on élargit le vivier, ce sont les joueurs 15 à 26 d'un effectif de Coupe du monde qui doivent se battre pour leur place. Ce combat a déjà commencé.

    « La porte est ouverte à tout le monde », a déclaré Pochettino. « Maintenant, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau cycle. Ce n'est pas ce qui s'est passé il y a un an, il y a un an et demi, ce qui s'est passé à la Coupe du monde. Pour être honnête, c'est un nouveau départ. C'est un groupe que nous considérons comme le meilleur pour cette période. »

  • imago-sport-1082662441.jpgFotostand

    VAINQUEUR : Mathis Albert

    Si Albert dispute 93 minutes pendant ce rassemblement, cela signifiera qu'il aura joué plus de minutes en équipe nationale A qu'avec son club. Malgré cela, Pochettino a décidé que cela valait la peine de le convoquer. C'est une sacrée marque de confiance dans son potentiel, non ?

    S'il est facile de dire que des adolescents comme Sullivan, Neil Pierre et Adri Mehmeti ont gagné leur place grâce à leurs performances sur le terrain, Albert, lui, ne l'a pas encore vraiment fait. La réserve évidente, toutefois, c'est qu'il évolue dans un grand club européen. Dortmund croit beaucoup en lui, raison pour laquelle il a déjà été intégré au groupe de l'équipe première à 17 ans et, si Dortmund croit en un joueur, c'est généralement parce que ce joueur est plutôt très bon.

    Ainsi, même si Albert est le joueur le moins expérimenté de ce rassemblement, il pourrait bien être celui qui a le plus grand potentiel. C'est pour cela que Pochettino veut l'observer de plus près, et c'est pour cela qu'il est présent au rassemblement pour une expérience d'apprentissage qui pourrait déboucher sur des choses plus grandes et meilleures en club comme en sélection.