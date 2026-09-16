Sullivan fera partie des 26 joueurs retenus par Pochettino pour une série de quatre matches amicaux, du 26 septembre au 6 octobre. Le joueur de 16 ans a largement justifié sa présence ces derniers temps, menant une équipe de Philadelphia Union relancée vers une place en play-offs. Le Union n’a plus perdu le moindre match de championnat depuis la Coupe du monde. Sullivan est un habitué des sélections de jeunes des États-Unis depuis des années, ayant d’abord évolué au niveau U15. Si Sullivan joue lors de l’un de ces quatre matches, il deviendra le deuxième plus jeune joueur à porter le maillot des États-Unis, derrière Freddy Adu, qui a débuté en janvier 2006.

Le jeune joueur a reconnu plus tôt ce mois-ci qu’il espérait avoir sa chance avec les États-Unis :

« Je ne suis pas trop focalisé là-dessus. Évidemment, c’est un objectif, et ce serait génial d’être appelé... Je me concentre simplement sur le fait de progresser, de devenir meilleur semaine après semaine. Je sais que mes performances comptent. Il y a des regards sur vous à chaque match, donc je dois continuer ce week-end, puis le week-end suivant », a déclaré Sullivan à GOAL. « Quand la liste sera choisie, si ça se fait, tant mieux. Si ce n’est pas le cas, vous ne verrez rien changer chez moi. »