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Thomas Hindle

Traduit par

Cavan Sullivan aurait reçu sa première convocation avec les États-Unis, Christian Pulisic absent du stage d’automne

États-Unis
C. Sullivan
C. Pulisic

Selon ESPN, la star du Philadelphia Union Cavan Sullivan aurait été convoquée pour la première fois avec l’équipe des États-Unis. Le jeune joueur, qui brille en MLS avec 17 contributions décisives, fait partie de ce qui semble être un groupe très jeune. Christian Pulisic, qui revient d’une blessure à la jambe contractée lors de la Coupe du monde, n’aurait en revanche pas été appelé.

  • imago-sport-1082753579.jpgIcon Sportswire

    Une première convocation très attendue

    Sullivan fera partie des 26 joueurs retenus par Pochettino pour une série de quatre matches amicaux, du 26 septembre au 6 octobre. Le joueur de 16 ans a largement justifié sa présence ces derniers temps, menant une équipe de Philadelphia Union relancée vers une place en play-offs. Le Union n’a plus perdu le moindre match de championnat depuis la Coupe du monde. Sullivan est un habitué des sélections de jeunes des États-Unis depuis des années, ayant d’abord évolué au niveau U15. Si Sullivan joue lors de l’un de ces quatre matches, il deviendra le deuxième plus jeune joueur à porter le maillot des États-Unis, derrière Freddy Adu, qui a débuté en janvier 2006.

    Le jeune joueur a reconnu plus tôt ce mois-ci qu’il espérait avoir sa chance avec les États-Unis :

    « Je ne suis pas trop focalisé là-dessus. Évidemment, c’est un objectif, et ce serait génial d’être appelé... Je me concentre simplement sur le fait de progresser, de devenir meilleur semaine après semaine. Je sais que mes performances comptent. Il y a des regards sur vous à chaque match, donc je dois continuer ce week-end, puis le week-end suivant », a déclaré Sullivan à GOAL. « Quand la liste sera choisie, si ça se fait, tant mieux. Si ce n’est pas le cas, vous ne verrez rien changer chez moi. »

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  • Pulisic MilanGetty Images

    Pas de convocation pour Pulisic

    Les États-Unis devront toutefois se passer de quelques noms importants. Pulisic, incontestablement la star de la sélection américaine, ne figure pas parmi les joueurs convoqués, selon Fox Sports. Le milieu offensif a subi une fracture à la jambe lors du huitième de finale de la Coupe du monde des États-Unis contre la Belgique et n'a pas encore retrouvé sa pleine forme. L'Américain n'a joué que deux fois avec Milan cette saison.

  • Mauricio Pochettino(C)Getty Images

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  • Quelques amicaux délicats

    Les États-Unis ont un programme délicat lors de la première fenêtre internationale de l’année. Ils doivent affronter le Pérou, le Chili, le Mexique et le Canada sur une période de moins de deux semaines. La liste complète sera dévoilée jeudi matin.

Matchs Amicaux
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