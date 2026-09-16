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Cavan Sullivan aurait reçu sa première convocation avec les États-Unis, Christian Pulisic absent du stage d’automne
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Une première convocation très attendue
Sullivan fera partie des 26 joueurs retenus par Pochettino pour une série de quatre matches amicaux, du 26 septembre au 6 octobre. Le joueur de 16 ans a largement justifié sa présence ces derniers temps, menant une équipe de Philadelphia Union relancée vers une place en play-offs. Le Union n’a plus perdu le moindre match de championnat depuis la Coupe du monde. Sullivan est un habitué des sélections de jeunes des États-Unis depuis des années, ayant d’abord évolué au niveau U15. Si Sullivan joue lors de l’un de ces quatre matches, il deviendra le deuxième plus jeune joueur à porter le maillot des États-Unis, derrière Freddy Adu, qui a débuté en janvier 2006.
Le jeune joueur a reconnu plus tôt ce mois-ci qu’il espérait avoir sa chance avec les États-Unis :
« Je ne suis pas trop focalisé là-dessus. Évidemment, c’est un objectif, et ce serait génial d’être appelé... Je me concentre simplement sur le fait de progresser, de devenir meilleur semaine après semaine. Je sais que mes performances comptent. Il y a des regards sur vous à chaque match, donc je dois continuer ce week-end, puis le week-end suivant », a déclaré Sullivan à GOAL. « Quand la liste sera choisie, si ça se fait, tant mieux. Si ce n’est pas le cas, vous ne verrez rien changer chez moi. »
- Getty Images
Pas de convocation pour Pulisic
Les États-Unis devront toutefois se passer de quelques noms importants. Pulisic, incontestablement la star de la sélection américaine, ne figure pas parmi les joueurs convoqués, selon Fox Sports. Le milieu offensif a subi une fracture à la jambe lors du huitième de finale de la Coupe du monde des États-Unis contre la Belgique et n'a pas encore retrouvé sa pleine forme. L'Américain n'a joué que deux fois avec Milan cette saison.
- (C)Getty Images
Une chance pour d'autres enfants ?
Des informations éparses ont indiqué que Mauricio Pochettino convoquera un groupe rajeuni. Les jeunes des New York Red Bulls Julian Hall et Adri Mehmeti ont été associés à des convocations. Zavier Gozo, Mathis Albert et Neil Pierre, coéquipier de Sullivan à l'Union, l’ont également été.
Quelques amicaux délicats
Les États-Unis ont un programme délicat lors de la première fenêtre internationale de l’année. Ils doivent affronter le Pérou, le Chili, le Mexique et le Canada sur une période de moins de deux semaines. La liste complète sera dévoilée jeudi matin.
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