Cette défaite cuisante a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour Tekke, qui a sensationnellement quitté son poste lors d’une interview télévisée d’après-match. Le technicien de 48 ans a assumé l’entière responsabilité de cette lourde élimination européenne, mettant un terme brutal et chargé d’émotion à ses 18 mois en poste.

« Je démissionne d’un poste très honorable », a annoncé Tekke en direct à l’antenne. « La défaite d’aujourd’hui est inacceptable. Les malheurs et la malchance sont tout à fait acceptables, mais je ne peux pas accepter cela. Je ne peux pas dormir avec ce sentiment. Que tout le monde me pardonne. Nous avons fait de notre mieux. »

L’entraîneur sur le départ a désigné l’expulsion en seconde période comme l’élément déclencheur de leur effondrement, avant d’insister sur le fait qu’il devait en assumer la responsabilité. « Nous avons vécu une nuit très triste. Bien sûr, la raison, c’est moi et mon équipe », a-t-il ajouté. « Ce fut une soirée triste à la fois pour notre pays et pour notre club.

« Jusqu’au carton rouge, cela ressemblait à un match qui allait bien se passer. En conséquence, nous n’avons pas pu nous qualifier pour la Ligue Europa. Depuis 18 mois, jour et nuit, mon équipe et moi réfléchissons à la manière dont nous pouvons faire mieux.

« L’équipe sera bien, bien meilleure, c’est certain. Je ne vais pas m’étendre davantage. Personne ne sait. À partir de maintenant, je démissionne de mon poste après 18 mois. Je pense que j’ai le droit de me punir de cette manière. »



