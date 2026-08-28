Anadolu Agency
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Cauchemar pour Mohamed Salah ! Icône de Liverpool, il est sorti en cours de match alors que l’entraîneur de Trabzonspor DÉMISSIONNE après une élimination embarrassante en Ligue Europa
Cruelle désillusion européenne pour les géants turcs
Les ambitions continentales de Mo Salah avec Trabzonspor ont été brutalement anéanties en Hongrie, où Ferencvaros s'est imposé sans trembler 4-0 lors du match retour. Battu d'un seul but lors du match aller à domicile, le club turc a rapidement pris encore plus de retard lorsque l'ailier de la République d'Irlande Callum O'Dowda a ouvert le score de la tête pour les locaux.
Les espoirs d'un réveil en seconde période se sont vite envolés. Trabzonspor s'est effondré après la pause, encaissant deux autres buts et recevant un carton rouge dans une séquence chaotique de cinq minutes. Salah, qui ne disputait que son troisième match comme titulaire depuis son arrivée libre, n'a rien pu faire pour enrayer l'effondrement et a été remplacé à la 64e minute.
- Getty Images Sport
Tekke quitte le plateau en direct à la télévision
Cette défaite cuisante a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour Tekke, qui a sensationnellement quitté son poste lors d’une interview télévisée d’après-match. Le technicien de 48 ans a assumé l’entière responsabilité de cette lourde élimination européenne, mettant un terme brutal et chargé d’émotion à ses 18 mois en poste.
« Je démissionne d’un poste très honorable », a annoncé Tekke en direct à l’antenne. « La défaite d’aujourd’hui est inacceptable. Les malheurs et la malchance sont tout à fait acceptables, mais je ne peux pas accepter cela. Je ne peux pas dormir avec ce sentiment. Que tout le monde me pardonne. Nous avons fait de notre mieux. »
L’entraîneur sur le départ a désigné l’expulsion en seconde période comme l’élément déclencheur de leur effondrement, avant d’insister sur le fait qu’il devait en assumer la responsabilité. « Nous avons vécu une nuit très triste. Bien sûr, la raison, c’est moi et mon équipe », a-t-il ajouté. « Ce fut une soirée triste à la fois pour notre pays et pour notre club.
« Jusqu’au carton rouge, cela ressemblait à un match qui allait bien se passer. En conséquence, nous n’avons pas pu nous qualifier pour la Ligue Europa. Depuis 18 mois, jour et nuit, mon équipe et moi réfléchissons à la manière dont nous pouvons faire mieux.
« L’équipe sera bien, bien meilleure, c’est certain. Je ne vais pas m’étendre davantage. Personne ne sait. À partir de maintenant, je démissionne de mon poste après 18 mois. Je pense que j’ai le droit de me punir de cette manière. »
Un effectif constellé de stars échoue de peu
Trabzonspor avait lourdement investi dans des joueurs européens expérimentés pour négocier précisément ce type de rencontre. Salah, 34 ans, avait été recruté spécifiquement pour apporter son vécu continental, en débutant aux côtés d'un noyau de joueurs passés par la Premier League.
Le joueur prêté par Manchester United Andre Onana était aligné dans les buts, tandis que l'ancien défenseur de Manchester City Stefan Savic et l'ex-attaquant de Southampton Paul Onuachu figuraient eux aussi dans le onze de départ. Malgré une colonne vertébrale aussi prestigieuse, le poids lourd turc a été totalement surclassé par son adversaire hongrois.
- AFP
Un retour aux fondamentaux crucial sur la scène nationale
Leur campagne européenne ayant pris fin avant même le début du tournoi proprement dit, Trabzonspor doit rapidement se remobiliser et se concentrer sur ses obligations nationales sans entraîneur permanent. Le club se déplace sur la pelouse d’Amed Sportif en Süper Lig turque lundi.
Salah cherchera à reproduire sa récente forme en championnat lors de cette rencontre nationale. L’ancien attaquant de Liverpool a ouvert son compteur avec son nouveau club dimanche, en inscrivant un doublé lors d’une victoire 2-1 contre Istanbul Basaksehir, et il sera fortement mis à contribution pour stabiliser la situation au milieu de la tourmente liée à l’entraîneur.
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