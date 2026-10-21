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Cauchemar pour le PSG : la blessure de Khvicha Kvaratskhelia fait craindre une rupture du ligament croisé antérieur après le match face à Barcelone
La douleur au Parc des Princes
Le PSG se prépare à recevoir une nouvelle dévastatrice après la grave blessure au genou subie par Kvaratskhelia en Ligue des champions. L’ailier géorgien s’est effondré de douleur lors de la palpitante victoire de mardi contre Barcelone.
L’incident s’est produit peu avant l’heure de jeu, alors que Kvaratskhelia revenait défendre pour disputer le ballon au latéral Xavi Espart. Son genou droit a semblé se bloquer de manière anormale dans la pelouse au cours de ce duel défensif, le laissant se tordre de douleur.
Le personnel médical s’est immédiatement précipité sur le terrain pour soigner l’attaquant, visiblement en détresse. Incapable de prendre appui sur son pied droit, il a dû être soutenu pour regagner lentement les vestiaires en boitant.
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Dans l’attente du verdict médical
Dans la capitale française, l’ambiance est rapidement passée de la fête à une profonde inquiétude après le coup de sifflet final. Le service médical du club a refusé de tirer des conclusions hâtives, préférant attendre que le gonflement diminue avant de procéder à des examens d’imagerie approfondis.
MadeInFootrapporte qu’il était alors « difficile d’établir un pronostic » sur la gravité exacte de la blessure. En coulisses, les premiers signes étaient toutefois très pessimistes.
Par ailleurs, selon L'Equipe, des examens approfondis ont suscité de réelles craintes dans l’entourage du joueur : l’attaquant pourrait souffrir d’une rupture du ligament croisé antérieur. Si ces craintes les plus pessimistes se confirment, le Géorgien pourrait être absent jusqu’à la fin de la saison.
Un coup dur pour Enrique
Perdre Kvaratskhelia serait un coup dur monumental pour les plans tactiques de Luis Enrique. L’ailier virevoltant a joué un rôle déterminant en Ligue des champions la saison dernière, s’imposant comme l’un des attaquants les plus dangereux du football européen.
Son activité incessante et sa créativité en ont fait un élément indispensable du onze de départ du PSG. Sa blessure est même survenue alors qu’il faisait preuve d’un engagement remarquable en se repliant pour aider sa défense face à un adversaire de très haut niveau.
Le géant français dispose certes d’un effectif offensif fourni, avec de nombreux jeunes talents prêts à prendre le relais. Mais remplacer l’alliance unique de créativité et d’efficacité de Kvaratskhelia sera une tâche presque impossible pour le staff technique.
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Scanners cruciaux et prochaines étapes
Kvaratskhelia doit passer mercredi une IRM décisive pour déterminer l’étendue exacte de son problème au genou. Les résultats détermineront la suite immédiate pour lui et permettront de savoir si une opération est nécessaire pour réparer les lésions.
Les Parisiens doivent désormais rapidement se remobiliser avant une série de rencontres exigeantes sur la scène nationale et européenne. Enrique devra remanier son secteur offensif dans l’attente du bulletin médical officiel.
Si la rupture du ligament croisé antérieur est confirmée, Kvaratskhelia entamera immédiatement une rééducation éprouvante. Les supporters du PSG espèrent désespérément un miracle, mais tout laisse présager une longue convalescence.
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