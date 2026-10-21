Le PSG se prépare à recevoir une nouvelle dévastatrice après la grave blessure au genou subie par Kvaratskhelia en Ligue des champions. L’ailier géorgien s’est effondré de douleur lors de la palpitante victoire de mardi contre Barcelone.

L’incident s’est produit peu avant l’heure de jeu, alors que Kvaratskhelia revenait défendre pour disputer le ballon au latéral Xavi Espart. Son genou droit a semblé se bloquer de manière anormale dans la pelouse au cours de ce duel défensif, le laissant se tordre de douleur.

Le personnel médical s’est immédiatement précipité sur le terrain pour soigner l’attaquant, visiblement en détresse. Incapable de prendre appui sur son pied droit, il a dû être soutenu pour regagner lentement les vestiaires en boitant.