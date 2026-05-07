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Cauchemar pour Chelsea : Robert Sanchez manquera le match contre Liverpool, Calum McFarlane confirmant que six joueurs sont actuellement à l’infirmerie
Sanchez est tenu à l’écart des terrains en raison du respect des protocoles stricts sur les commotions cérébrales.
Les Blues devront se passer de leur gardien titulaire, Rob Sanchez, pour la rencontre de samedi midi sur la pelouse du Merseyside. Le portier espagnol avait dû quitter ses partenaires lors de la récente défaite 3-1 à domicile contre Nottingham Forest, après un violent choc tête contre tête avec Morgan Gibbs-White. Bien que le joueur ait reçu des points de suture et subi des examens approfondis à Cobham cette semaine, il n’a pas encore obtenu l’autorisation médicale de reprendre la compétition, conformément aux protocoles obligatoires en cas de commotion cérébrale.
Lors de sa conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur par intérim McFarlane a confirmé : « Rob [Sanchez] ne sera pas non plus disponible après la blessure qu’il a subie contre Nottingham Forest. » À sa place, Filip Jorgensen, récemment rétabli de sa propre convalescence, devrait donc débuter dans les cages.
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Peu d'options offensives pour le déplacement à Anfield
Le bilan médical des attaquants reste préoccupant : les ailiers Pedro Neto et Alejandro Garnacho ont peu de chances d’être alignés contre Liverpool. Les deux joueurs se sont blessés lors des séances d’entraînement précédant la défaite contre Forest et n’ont pas pu récupérer à temps pour renforcer une ligne d’attaque déjà en difficulté. Leur absence prive Chelsea de vitesse et de créativité, à un moment où les buts se font rares.
« Neto et Garnacho sont blessés, il semble donc peu probable qu’ils soient disponibles [contre Liverpool », a admis McFarlane devant la presse. Ces nouveaux contretemps s’ajoutent à la liste des absents de longue durée, où figurent déjà les jeunes espoirs Estevao Willian et Jamie Gittens, réduisant d’autant plus la marge de manœuvre de l’entraîneur par intérim pour faire tourner son effectif en cette période délicate.
Le jeune milieu de terrain Jesse Derry est officiellement forfait pour le reste de la saison.
Le club a communiqué une nouvelle préoccupante concernant le jeune espoir Jesse Derry, dont les débuts officiels en Premier League contre Nottingham Forest ont été stoppés net par un choc à la tête. Le milieu de terrain a été évacué sur civière et immédiatement conduit à l’hôpital après sa collision avec Zach Abbott. Si les premiers examens sont encourageants, il ne rejouera pas d’ici la fin de la saison.
Le manager McFarlane a fait le point : « J’ai échangé avec le père de Jesse [Shaun Derry] le soir de l’accident et avec la famille hier. Les premiers signes sont encourageants, même si je n’ai pas les détails médicaux. L’essentiel est qu’il se rétablisse. Il sera absent jusqu’à la fin de la saison. »
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Le duo défensif offre un précieux bol d’air côté condition physique
Malgré une infirmerie bondée, une lueur d’espoir apparaît enfin concernant Reece James et Levi Colwill. Les deux défenseurs ont pris part à l’intégralité des séances d’entraînement cette semaine et pourraient être alignés à Anfield. Le capitaine James n’a plus joué depuis la défaite contre Newcastle mi-mars, tandis que Colwill se remet progressivement d’une grave blessure au genou subie lors de la trêve estivale.
À propos du retour de ses piliers défensifs, McFarlane a ajouté : « Nous avons quelques joueurs qui reviennent. Levi et Reece se sont entraînés toute la semaine. Ça s'annonce prometteur. Il nous reste encore une séance. Ils se sont tous les deux entraînés à fond aujourd'hui. » Leur retour serait crucial alors que Chelsea cherche à restructurer une défense qui a connu de grandes difficultés au cours de sa série actuelle de six défaites consécutives.