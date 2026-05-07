Cauchemar pour Chelsea : Robert Sanchez manquera le match contre Liverpool, Calum McFarlane confirmant que six joueurs sont actuellement à l’infirmerie

Les Blues devront se passer de leur gardien titulaire, Rob Sanchez, pour la rencontre de samedi midi sur la pelouse du Merseyside. Le portier espagnol avait dû quitter ses partenaires lors de la récente défaite 3-1 à domicile contre Nottingham Forest, après un violent choc tête contre tête avec Morgan Gibbs-White. Bien que le joueur ait reçu des points de suture et subi des examens approfondis à Cobham cette semaine, il n’a pas encore obtenu l’autorisation médicale de reprendre la compétition, conformément aux protocoles obligatoires en cas de commotion cérébrale.

Lors de sa conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur par intérim McFarlane a confirmé : « Rob [Sanchez] ne sera pas non plus disponible après la blessure qu’il a subie contre Nottingham Forest. » À sa place, Filip Jorgensen, récemment rétabli de sa propre convalescence, devrait donc débuter dans les cages.