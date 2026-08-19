as-sportfoto
Traduit par
Cauchemar en MLS ! Comment Orlando City et les recruteurs américains sont passés à côté de Yan Diomande, alors que l’ailier devient la nouvelle star à 125 M€ du Real Madrid
Le Real Madrid boucle le transfert record de Diomande
Le Real Madrid a remporté la course pour signer Diomande, en repoussant la forte concurrence du Paris Saint-Germain et de Liverpool. Le joueur international ivoirien de 19 ans arrive à Santiago Bernabéu pour 125 millions d’euros, plus 15 millions d’euros supplémentaires en bonus potentiels. Il a signé un contrat de longue durée jusqu’à l’été 2033. Cela représente une ascension fulgurante pour un joueur qui, il y a seulement deux ans, était un adolescent anonyme en difficulté pour trouver une équipe prête à parier sur son potentiel indéniable.
- Getty Images
Passé entre les mailles du filet aux États-Unis
À 15 ans, Diomande s'est envolé seul pour la Floride afin de rejoindre la DME Academy. Bien qu'il ne parle pas anglais, il s'est rapidement adapté et a mené l'affilié semi-professionnel AS Frenzi au titre UPSL 2023, même si l'équipe locale de MLS, Orlando City, a tristement laissé passer l'occasion de le recruter.
« Je pense qu'il est passé entre les mailles du filet », a révélé l'ancien entraîneur Todd Eason à FourFourTwo. « J'avais dit à certains représentants d'Orlando City : “Hé, j'ai un gamin qui arrive et qui a l'air vraiment spécial, et j'aimerais beaucoup qu'il descende s'entraîner avec l'équipe B.” Mais ils n'ont fait que repousser, encore et encore.
« J'ai été très déçu qu'Orlando City ne fasse pas 45 minutes de route pour venir le voir ou au moins l'intégrer au stage. Je pense vraiment que les équipes de MLS sont probablement souvent passées à côté de certains talents locaux qui ont émergé, mais chaque équipe est un peu différente, donc on ne peut pas vraiment généraliser. Orlando City est celle qui m'a vraiment déçu : vous n'étiez pas capables de faire un effort pour aller voir ce gamin jouer, et maintenant vous avez laissé passer votre chance. »
Une ascension fulgurante dans le football européen
Après des refus d’Orlando City, de Chelsea et des Rangers, Diomande est retourné à Abidjan après l’expiration de son visa étudiant. Sa percée chez les professionnels est finalement intervenue lorsque le club espagnol de Leganes l’a recruté fin 2024.
Dix apparitions professionnelles plus tard seulement, le RB Leipzig l’a enrôlé pour un montant estimé à 20 M€. Diomande a immédiatement enflammé la Bundesliga, remportant le trophée de meilleur rookie de la saison et guidant Leipzig vers une troisième place.
Il a également transposé sa forme en club sur la scène internationale, brillant avec la Côte d’Ivoire à la Coupe d’Afrique des nations et aidant son pays à atteindre un historique match à élimination directe de la Coupe du monde.
Une nouvelle ère au Bernabéu
Diomande va désormais se tester au plus haut niveau du football européen. Il s’apprête à former un quatuor offensif dévastateur aux côtés de Kylian Mbappe, Jude Bellingham et Vinicius Jr, alors que le Real Madrid vise un nouveau sacre en Ligue des champions.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles