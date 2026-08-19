À 15 ans, Diomande s'est envolé seul pour la Floride afin de rejoindre la DME Academy. Bien qu'il ne parle pas anglais, il s'est rapidement adapté et a mené l'affilié semi-professionnel AS Frenzi au titre UPSL 2023, même si l'équipe locale de MLS, Orlando City, a tristement laissé passer l'occasion de le recruter.

« Je pense qu'il est passé entre les mailles du filet », a révélé l'ancien entraîneur Todd Eason à FourFourTwo. « J'avais dit à certains représentants d'Orlando City : “Hé, j'ai un gamin qui arrive et qui a l'air vraiment spécial, et j'aimerais beaucoup qu'il descende s'entraîner avec l'équipe B.” Mais ils n'ont fait que repousser, encore et encore.

« J'ai été très déçu qu'Orlando City ne fasse pas 45 minutes de route pour venir le voir ou au moins l'intégrer au stage. Je pense vraiment que les équipes de MLS sont probablement souvent passées à côté de certains talents locaux qui ont émergé, mais chaque équipe est un peu différente, donc on ne peut pas vraiment généraliser. Orlando City est celle qui m'a vraiment déçu : vous n'étiez pas capables de faire un effort pour aller voir ce gamin jouer, et maintenant vous avez laissé passer votre chance. »