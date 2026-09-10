Liverpool a décroché une précieuse victoire 2-1 en Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid mercredi, grâce aux buts décisifs de Dominik Szoboszlai et Alexis Mac Allister. Cependant, cet excellent résultat a été momentanément éclipsé par les inquiétudes entourant Barcola. La recrue estivale à 123 millions de livres en provenance du Paris Saint-Germain s’est arrêtée alors qu’elle effectuait une percée dangereuse vers la surface de réparation peu avant l’heure de jeu.

L’ailier français s’est écroulé au sol en se tenant le mollet gauche, suscitant immédiatement l’inquiétude à Anfield. Après un bref soin sur la pelouse de la part du staff médical, l’ancien joueur du PSG a été remplacé par Victor Munoz.

Heureusement pour les supporters locaux, le double vainqueur de la Ligue des champions a réussi à quitter la pelouse par ses propres moyens, sans avoir besoin d’une civière. Avant sa sortie prématurée, l’attaquant avait livré une première titularisation prometteuse, mettant Jan Oblak à contribution en début de match avant de manquer de peu le cadre après la pause.



