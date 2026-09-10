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Cauchemar des blessures pour Liverpool ?! Andoni Iraola donne des nouvelles de la forme de Bradley Barcola après que l’ailier à 123 M£ a quitté la pelouse en boitant pour ses débuts à Anfield contre l’Atlético de Madrid
Des débuts à Anfield écourtés
Liverpool a décroché une précieuse victoire 2-1 en Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid mercredi, grâce aux buts décisifs de Dominik Szoboszlai et Alexis Mac Allister. Cependant, cet excellent résultat a été momentanément éclipsé par les inquiétudes entourant Barcola. La recrue estivale à 123 millions de livres en provenance du Paris Saint-Germain s’est arrêtée alors qu’elle effectuait une percée dangereuse vers la surface de réparation peu avant l’heure de jeu.
L’ailier français s’est écroulé au sol en se tenant le mollet gauche, suscitant immédiatement l’inquiétude à Anfield. Après un bref soin sur la pelouse de la part du staff médical, l’ancien joueur du PSG a été remplacé par Victor Munoz.
Heureusement pour les supporters locaux, le double vainqueur de la Ligue des champions a réussi à quitter la pelouse par ses propres moyens, sans avoir besoin d’une civière. Avant sa sortie prématurée, l’attaquant avait livré une première titularisation prometteuse, mettant Jan Oblak à contribution en début de match avant de manquer de peu le cadre après la pause.
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Iraola minimise les inquiétudes concernant une blessure
S’exprimant après le coup de sifflet final, Iraola a rapidement écarté toute inquiétude concernant un grave problème musculaire. L’entraîneur a précisé que la sortie de l’attaquant était simplement une conséquence naturelle d’une préparation estivale perturbée.
« C’est juste des crampes, il n’y a pas de blessure », a expliqué Iraola à la presse. « Avec Bradley, il s’agit de construire sa condition physique. »
L’entraîneur en chef a admis que le staff technique était encore en train de déterminer les limites actuelles du joueur à mesure qu’il s’adapte à son nouvel environnement.
« Nous ne savons pas vraiment, ou nous ne savions probablement pas jusqu’à maintenant, combien il peut jouer, parce qu’il n’a pas eu la moindre minute en présaison avec le PSG », a-t-il ajouté. « Il a joué 30 minutes l’autre jour. Aujourd’hui, nous avions quelques points d’interrogation sur le nombre de minutes qu’il pouvait nous donner, et maintenant nous le savons probablement. »
Des signes prometteurs pour le nouveau venu
Malgré son incapacité à ouvrir son compteur sur le Merseyside, son entraîneur s’est montré ravi de son apport offensif global. « Je suis très heureux parce qu’il s’est aussi procuré deux très grosses occasions face au gardien », a souligné Iraola.
Plutôt que de s’attarder sur les opportunités manquées, le technicien a mis en avant l’importance des déplacements intelligents de son ailier. « Il n’a pas marqué, mais je le veux là », a-t-il conclu. « C’est là qu’il doit faire la différence, en se retrouvant dans ces zones, dans ces positions. »
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Gérer le temps de jeu de Barcola
Liverpool devra gérer avec précaution la charge de travail de Barcola au cours des prochaines semaines, alors que le club devra concilier ses obligations nationales avec sa campagne de Ligue des champions. Sans préparation de pré-saison complète dans les jambes, la priorité sera de développer progressivement sa condition physique afin d’éviter tout véritable dommage musculaire.
Alors qu’une série de rencontres cruciales se profile, Iraola doit désormais décider s’il utilisera sa recrue phare d’entrée ou s’il la fera entrer en jeu comme remplaçant à fort impact pendant que sa condition physique s’améliore.
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