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Cauchemar des blessures au Barça ! Eric Garcia forfait pour les chocs face au PSG et au Real Madrid, Jules Kounde très incertain pour le Clasico
Garcia risque une longue absence
La situation médicale au FC Barcelone s’est nettement aggravée après le match éprouvant face au Real Betis. Eric Garcia, buteur pendant la rencontre, a été contraint de sortir en fin de match en raison d’un problème musculaire manifeste. De retour à la Ciutat Esportiva Sant Joan Despi pour passer des examens médicaux approfondis, l’international espagnol a vu le club confirmer la nature exacte de sa blessure.
Garcia souffre d’une lésion musculaire du droit fémoral de la cuisse droite, qui devrait l’éloigner des terrains pendant trois à quatre semaines. Ce délai prive le défenseur polyvalent du prochain déplacement chez le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, ainsi que du Clasico très attendu face au Real Madrid. Garcia devrait également manquer les rencontres contre Alaves, Aston Villa et Atletico Madrid. Il ne sera donc pas disponible avant la deuxième trêve internationale de la saison.
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Kounde très incertain pour le Clasico
Autre coup dur pour la défense, Jules Kounde inquiète désormais sérieusement le staff technique après avoir subi une entorse de la cheville gauche. L’international français a été aperçu arrivant au centre d’entraînement en boitant visiblement, ce qui a immédiatement fait craindre une absence pour la série de matches difficiles à venir.
Comme Garcia, Kounde est déjà forfait pour le match européen de milieu de semaine contre le PSG, dans la capitale française. Le Français espère désormais se remettre à temps pour le choc face au Real Madrid dimanche prochain.
Gerard Martin apporte une petite lueur d’espoir
Dans un contexte assombri par les nouvelles concernant les cadres de l’équipe, les perspectives sont un peu plus encourageantes pour le jeune Gerard Martin. Le défenseur a été remplacé par Garcia à la mi-temps du match contre le Betis après s’être plaint d’une gêne au pied. Selon les premières évaluations, il souffrirait d’une inflammation plutôt que d’une déchirure structurelle ou d’une fracture, ce qui laisse entrevoir un retour plus rapide dans le groupe.
Le club s’attend à ce que Martin se rende en France pour le match contre le PSG, à condition que sa récupération progresse bien au cours des prochaines 48 heures. La présence du jeune défenseur offrirait à Flick une option de rotation dont il a grand besoin, même s’il ne débute pas la rencontre.
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Départ en trombe en Europe
Cette blessure constitue un coup dur pour le FC Barcelone, qui réalise un début de saison sensationnel avec un sans-faute lors de ses neuf premiers matches de Liga. En tête du classement avec 27 points, l’équipe de Hansi Flick compte une confortable avance de cinq points sur l’Atlético de Madrid, deuxième.
Cette forme impressionnante se confirme en Europe, où le club catalan a entamé sa campagne de Ligue des champions de manière éclatante. Barcelone a remporté ses deux premiers matches européens avec autorité, en battant Feyenoord 5-1 à domicile avant de s’imposer 4-1 sur le terrain de Galatasaray.
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