Cauchemar des blessures au Barça ! Eric Garcia forfait pour les chocs face au PSG et au Real Madrid, Jules Kounde très incertain pour le Clasico

La situation médicale au FC Barcelone s’est nettement aggravée après le match éprouvant face au Real Betis. Eric Garcia, buteur pendant la rencontre, a été contraint de sortir en fin de match en raison d’un problème musculaire manifeste. De retour à la Ciutat Esportiva Sant Joan Despi pour passer des examens médicaux approfondis, l’international espagnol a vu le club confirmer la nature exacte de sa blessure.

Garcia souffre d’une lésion musculaire du droit fémoral de la cuisse droite, qui devrait l’éloigner des terrains pendant trois à quatre semaines. Ce délai prive le défenseur polyvalent du prochain déplacement chez le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, ainsi que du Clasico très attendu face au Real Madrid. Garcia devrait également manquer les rencontres contre Alaves, Aston Villa et Atletico Madrid. Il ne sera donc pas disponible avant la deuxième trêve internationale de la saison.







