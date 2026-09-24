Cauchemar de blessures pour Kai Havertz et Brian Brobbey lors du match de Ligue des nations entre l’Allemagne et les Pays-Bas

La rencontre du groupe 2 de la Ligue A en Ligue des nations était très attendue, marquant le premier match de Jurgen Klopp à la tête de l’Allemagne et les débuts de Xavi Hernandez comme sélectionneur des Pays-Bas.

Cependant, leur duel tactique tant attendu a été immédiatement perturbé par des pépins physiques. Selon Sky Sport Germany, Jamal Musiala a ressenti un problème à la cuisse pendant l’échauffement, ce qui a entraîné un changement de dernière minute avec l’entrée de Nadiem Amiri. La situation s’est aggravée lorsque l’attaquant d’Arsenal Kai Havertz, qui a inscrit deux buts en cinq apparitions en Premier League cette saison, a subi un problème musculaire. Les informations précisaient : « C’est TERMINÉ pour Kai Havertz ! Il reçoit un bandage et il SORT ! » Il a été remplacé par Younes Ebnoutalib, qui faisait ses débuts chez les A.



