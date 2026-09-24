AFP
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Cauchemar de blessures pour Kai Havertz et Brian Brobbey lors du match de Ligue des nations entre l’Allemagne et les Pays-Bas
Les premiers matches de Klopp et Xavi frappés par les blessures
La rencontre du groupe 2 de la Ligue A en Ligue des nations était très attendue, marquant le premier match de Jurgen Klopp à la tête de l’Allemagne et les débuts de Xavi Hernandez comme sélectionneur des Pays-Bas.
Cependant, leur duel tactique tant attendu a été immédiatement perturbé par des pépins physiques. Selon Sky Sport Germany, Jamal Musiala a ressenti un problème à la cuisse pendant l’échauffement, ce qui a entraîné un changement de dernière minute avec l’entrée de Nadiem Amiri. La situation s’est aggravée lorsque l’attaquant d’Arsenal Kai Havertz, qui a inscrit deux buts en cinq apparitions en Premier League cette saison, a subi un problème musculaire. Les informations précisaient : « C’est TERMINÉ pour Kai Havertz ! Il reçoit un bandage et il SORT ! » Il a été remplacé par Younes Ebnoutalib, qui faisait ses débuts chez les A.
- Getty Images Sport
Brobbey s’ajoute aux blessés de la première période
Les Pays-Bas ont également subi un terrible coup dur aujourd’hui lorsque l’attaquant de Sunderland Brian Brobbey s’est écroulé en se tenant l’ischio-jambier. Sunderland s’est fortement reposé sur l’avant-centre, qui a inscrit trois buts en Premier League pour le club, mais sa soirée s’est terminée prématurément. Voir Brobbey avoir besoin de soins médicaux immédiats sera une énorme source d’inquiétude pour Xavi et le staff technique néerlandais, s’ajoutant à une première période étonnamment éprouvante.
Nmecha frappe au milieu de la colère néerlandaise
Au milieu du chaos provoqué par le fait que Brobbey ait besoin de soins sur la pelouse, l'Allemagne a choisi de continuer à jouer et en a immédiatement profité pour ouvrir le score à la 32e minute. Joshua Kimmich a adressé une passe diagonale vers le flanc droit, permettant à Treu d'envoyer un centre à ras de terre dans la surface de réparation. Karim Adeyemi a manqué l'occasion initiale au premier poteau, mais Lukas Nmecha a surgi au bon moment pour inscrire le but de l'ouverture du score, permettant à l'Allemagne de rentrer aux vestiaires avec un avantage de 1-0. La décision controversée de continuer à jouer a rendu Virgil van Dijk absolument furieux, provoquant de légères échauffourées entre les joueurs avant la reprise du match.
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Que faire maintenant pour les stars blessées ?
Les staffs médicaux d’Arsenal et de Sunderland attendront avec anxiété les derniers bilans physiques de Havertz et Brobbey dans les prochains jours. Pendant ce temps, Klopp et Xavi doivent réorganiser leurs effectifs amoindris afin de préserver leurs plans tactiques en seconde période. Les Pays-Bas pousseront désespérément pour égaliser afin d’éviter aujourd’hui une défaite inaugurale décevante pour leur nouveau sélectionneur.
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