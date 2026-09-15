Ce fut une soirée qui ne ressemblait à aucune autre dans la saison d'Al-Nassr, non seulement parce que le match s'est soldé par un cinglant quatre buts à zéro, mais aussi parce que presque tout, au sein de l'équipe saoudienne, semblait mis à nu devant Al-Ain.

Des lignes distendues, des espaces béants, une défense qui multiplie les erreurs et une attaque incapable de produire une véritable réaction, tandis que les locaux se déplaçaient comme s'ils savaient à l'avance où apparaîtrait la prochaine faille.

Au stade Hazza Bin Zayed, Al-Ain n'a pas eu besoin de multiplier les tentatives pour transformer les erreurs d'Al-Nassr en buts. La magie marocaine était fortement au rendez-vous à travers Houssine et Soufiane Rahimi, qui ont tenu le rôle principal lors d'une soirée où le retour de Cristiano Ronaldo en Ligue des champions d'Asie Elite s'est transformé en une chute retentissante.

Mais les quatre buts d'Al-Ain ne constituaient pas qu'un revers lourd que l'on pourrait relativiser au regard du calendrier des matchs ou de la pression de la saison. Ils portaient dans leurs détails des questions bien plus graves sur le visage d'Al-Nassr, sur l'identité de l'équipe et sur sa capacité à rivaliser lorsque le niveau de l'adversaire s'élève. Le problème ne se limite plus à un seul match, et les excuses ne suffisent plus à masquer les désastres.

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