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Cristiano Ronaldo 2:3Getty Images Sport/AI
GOAL

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Catastrophes et excuses : la magie marocaine expose Ronaldo et Al-Nassr lors de la terrifiante soirée d'Al-Aïn

FEATURES
Al-Ain vs Al Nasr FC
Al-Ain
Al Nasr FC
AFC Champions League Elite
C. Ronaldo
Émirats arabes unis
Arabie saoudite
Portugal

Le joueur mondial traverse une période difficile !

Ce fut une soirée qui ne ressemblait à aucune autre dans la saison d'Al-Nassr, non seulement parce que le match s'est soldé par un cinglant quatre buts à zéro, mais aussi parce que presque tout, au sein de l'équipe saoudienne, semblait mis à nu devant Al-Ain. 

Des lignes distendues, des espaces béants, une défense qui multiplie les erreurs et une attaque incapable de produire une véritable réaction, tandis que les locaux se déplaçaient comme s'ils savaient à l'avance où apparaîtrait la prochaine faille.

Au stade Hazza Bin Zayed, Al-Ain n'a pas eu besoin de multiplier les tentatives pour transformer les erreurs d'Al-Nassr en buts. La magie marocaine était fortement au rendez-vous à travers Houssine et Soufiane Rahimi, qui ont tenu le rôle principal lors d'une soirée où le retour de Cristiano Ronaldo en Ligue des champions d'Asie Elite s'est transformé en une chute retentissante.

Mais les quatre buts d'Al-Ain ne constituaient pas qu'un revers lourd que l'on pourrait relativiser au regard du calendrier des matchs ou de la pression de la saison. Ils portaient dans leurs détails des questions bien plus graves sur le visage d'Al-Nassr, sur l'identité de l'équipe et sur sa capacité à rivaliser lorsque le niveau de l'adversaire s'élève. Le problème ne se limite plus à un seul match, et les excuses ne suffisent plus à masquer les désastres.

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    Les catastrophes : Al-Nassr a ouvert ses portes à Al-Ain

    L'erreur a peut-être commencé avant le coup d'envoi, lorsque Ange Postecoglou a choisi d'aligner une équipe reposant sur un 3-4-3, un schéma qui a clairement révélé les faiblesses d'Al-Nassr, en particulier sur les côtés. 

    L'équipe manquait de profondeur défensive sur les deux flancs et a laissé des espaces qu'Al-Aïn savait parfaitement exploiter, si bien que les couloirs se sont transformés en portes grandes ouvertes pour les attaques des locaux.

    Le problème ne s'est pas limité au dispositif tactique, puisqu'un écart important est apparu entre les lignes d'Al-Nassr. Et même lorsque l'équipe a tenté de presser, il n'y avait pas de véritable pression capable de gêner Al-Aïn. 

    Al-Nassr s'est montré timide dans son pressing, laissant les joueurs d'Al-Aïn ressortir le ballon et se le transmettre en toute aisance, comme si l'équipe émiratie disputait la rencontre sans être le moins du monde inquiétée par son adversaire.

    Puis les erreurs individuelles sont venues parachever ce qu'avaient entamé les fautes tactiques. Le premier but en a été une illustration flagrante, après que Saad Al-Nasser a commis une bévue fatale avec une passe ratée dont a profité Hussein Rahimi pour loger le ballon dans les filets d'Al-Nassr. Le deuxième but, quant à lui, a été presque une copie du même problème, lorsqu'une passe venue du côté droit a atteint la profondeur de la défense d'Al-Nassr, exploitée de nouveau par Hussein Rahimi qui l'a déposée au fond des filets.

    La profondeur n'était pas mieux lotie que les couloirs, restant ouverte de manière inquiétante, ce qui est apparu sur le troisième but lorsque Soufiane Rahimi a reçu une passe parfaite dans l'espace laissé par la défense d'Al-Nassr, pour placer le ballon dans les filets et accentuer l'effondrement de l'équipe.

     Le quatrième but, lui, est venu résumer toute la scène, après qu'Al-Nassr est monté avec l'ensemble de ses lignes à la recherche du retour au score : Al-Aïn est parti en contre-attaque rapide, exploitée par Soufiane Rahimi, avant qu'il n'offre à son coéquipier grec une passe décisive dont ce dernier a inscrit le quatrième but.

    • Publicité
  • imago-sport-1076606481.jpgPro Sports Images

    Les excuses : Postecoglou répète le même refrain

    Depuis la rencontre contre Al-Ittihad, perdue par Al-Nassr sur le score de deux buts à un, Postecoglou a commencé à évoquer de manière récurrente la densité du calendrier, le manque de recrues et des circonstances qui n'aident pas l'équipe à afficher le niveau attendu. Le même discours s'est répété après le match nul face à Al-Khaleej, avant que l'entraîneur ne revienne une nouvelle fois, après le désastre contre Al-Ain, pour parler de la difficulté du calendrier des matchs.

    Bien entendu, on ne peut ignorer l'impact de la densité du calendrier sur n'importe quelle équipe, et Al-Nassr n'a pas non plus abordé la saison avec le nombre de recrues de premier plan dont il avait besoin à certains postes. Le problème, c'est que ces justifications commencent à perdre leur capacité à expliquer ce qui se passe sur le terrain. Lorsque les mêmes erreurs se répètent, que l'identité de jeu recule et que les traits caractéristiques du style disparaissent d'un match à l'autre, il devient difficile de tout mettre sur le compte du calendrier ou du manque d'effectifs.

    À lire aussi : « Pathétique » : les supporters d'Al-Nassr choquent Ronaldo et réclament la tête de Postecoglou

    Face à Al-Ain, Al-Nassr n'était pas seulement une équipe épuisée, mais une équipe qui souffrait au niveau de son organisation collective. La défense a laissé d'énormes espaces, le pressing n'était pas structuré, les lignes étaient trop éloignées les unes des autres, et l'attaque n'est pas parvenue à menacer suffisamment les buts de Khalid Eisa. 

    Par conséquent, parler uniquement de la fatigue n'explique pas un quadruplé qui a résulté d'une longue série d'erreurs tactiques et individuelles.

    Le plus grave, c'est que persister à évoquer des excuses risque de passer du statut de tentative d'explication des résultats à celui de problème en soi. Car Al-Nassr n'a pas seulement besoin de récupérer ses joueurs ou de conclure de nouvelles recrues : il a besoin de retrouver son identité sur le terrain. L'entraîneur est appelé à trouver des solutions avec ce dont il dispose actuellement, d'autant que la concurrence n'attendra pas que l'équipe se retrouve dans les meilleures conditions.

  • La fragilité d'Al-Nassr et de Ronaldo : que se passerait-il face à un adversaire plus redoutable ?

    Le quadruplé encaissé face à Al Aïn a également révélé un autre problème, peut-être encore plus délicat : la situation de Cristiano Ronaldo lui-même. La star portugaise possède toujours la qualité et la capacité de marquer et de faire la différence, mais le traiter comme s'il était capable de fournir le même niveau de pressing et de mouvement pendant 90 minutes est devenu quelque chose qui doit être reconsidéré.

    Ronaldo n'est plus en mesure d'effectuer le pressing de la même manière qu'au cours de ses années précédentes, ce qui a rendu plus facile la relance d'Al Aïn dans de nombreuses situations. 

    Et même sur certaines courses de vitesse, il est apparu clairement que la star portugaise n'était plus capable de maîtriser son rythme comme le public en avait l'habitude, ce qui est normal avec l'âge, mais devient un problème lorsque le système autour de lui ne dispose pas des solutions permettant de compenser cela.

    Al Nassr ne souffre donc pas seulement d'erreurs défensives, mais d'une fragilité plus grande de l'ensemble du système, car lorsque l'équipe perd le ballon, elle ne presse pas suffisamment, lorsqu'elle défend, elle laisse des espaces, et lorsqu'elle attaque, elle ne dispose pas de la continuité requise. En parallèle, Ronaldo se retrouve loin de la version capable, à elle seule, de sortir l'équipe de chaque impasse.

    C'est pourquoi la soirée face à Al Aïn pourrait être plus qu'une simple défaite sur un quadruplé : elle pourrait constituer une véritable sonnette d'alarme pour Al Nassr avant d'affronter des clubs plus grands et plus à même d'exploiter les espaces.

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     Al Aïn a révélé les défauts les uns après les autres, Hussein et Soufiane Rahimi ont puni presque chaque erreur, et si Postecoglou ne trouve pas de véritables solutions plutôt que des excuses, ce quadruplé pourrait n'être que le début de problèmes plus importants.

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