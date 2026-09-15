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Catastrophes et excuses : la magie marocaine expose Ronaldo et Al-Nassr lors d'une nuit d'horreur à Al-Aïn

FEATURES
Al-Ain vs Al Nasr FC
Al-Ain
Al Nasr FC
AFC Champions League Elite
C. Ronaldo
Émirats arabes unis
Arabie saoudite
Portugal

Le mondialiste traverse une période difficile !

Ce fut une soirée qui ne ressemblait à aucune autre dans la saison d'Al-Nassr, non seulement parce que le score s'est soldé par un quadruplé sans réplique, mais aussi parce que presque tout au sein du club saoudien est apparu à découvert face au regard d'Al-Ain. 

Les lignes distendues, les espaces ouverts, une défense qui multiplie les erreurs et une attaque incapable de produire une véritable réaction, tandis que les hôtes se déplaçaient comme s'ils savaient à l'avance où apparaîtrait la prochaine faille.

Au stade Hazza bin Zayed, Al-Ain n'a pas eu besoin de nombreuses tentatives pour transformer les erreurs d'Al-Nassr en buts, et la magie marocaine était fortement présente à travers Houssine et Soufiane Rahimi, qui ont tenu le premier rôle lors d'une soirée où le retour de Cristiano Ronaldo en Ligue des champions d'Asie élite s'est mué en une chute retentissante.

Mais le quadruplé d'Al-Ain n'était pas qu'un lourd résultat que l'on peut relativiser au regard du calendrier des matchs ou de la pression de la saison ; il portait dans ses détails des questions bien plus graves sur le visage d'Al-Nassr, sur l'identité de l'équipe et sur sa capacité à rivaliser lorsque le niveau de l'adversaire s'élève. Car le problème ne se limite plus à un seul match, et les excuses ne suffisent plus à masquer les désastres.

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    Les catastrophes : Al-Nassr a ouvert ses portes à Al-Aïn

    L'erreur a peut-être commencé avant le coup d'envoi, lorsque Ange Postecoglou a choisi d'entamer la rencontre avec un dispositif en 3-4-3, une formation qui a clairement révélé les carences d'Al-Nassr, notamment sur les côtés. 

    L'équipe a manqué de profondeur défensive sur les deux flancs et a laissé des espaces qu'Al-Aïn savait parfaitement exploiter, transformant les côtés du terrain en portes ouvertes aux attaques des locaux.

    Le problème ne s'est pas limité au schéma tactique, puisqu'un grand écart est apparu entre les lignes d'Al-Nassr, et même lorsque l'équipe a tenté de presser, il n'y avait pas de véritable pression pour inquiéter Al-Aïn. 

    Al-Nassr s'est montré timide dans le pressing et a laissé les joueurs d'Al-Aïn ressortir le ballon et le faire circuler en toute aisance, comme si l'équipe émiratie disputait le match sans être le moins du monde gênée par son adversaire.

    Puis sont venues les erreurs individuelles pour parachever ce qu'avaient entamé les erreurs tactiques. Le premier but en a été un exemple éloquent, après que Saad Al-Nasser a commis une faute fatale sur une mauvaise passe qu'Hussein Rahimi a exploitée pour loger le ballon dans les filets d'Al-Nassr, tandis que le deuxième but est survenu d'une manière quasi identique au même problème, lorsqu'un centre venu du côté droit a atteint le cœur de la défense d'Al-Nassr, qu'Hussein Rahimi a de nouveau exploité pour l'envoyer au fond des filets.

    Et l'axe n'était pas en meilleure posture que les côtés, tant il était ouvert de manière inquiétante, ce qui est apparu sur le troisième but lorsque Soufiane Rahimi a reçu une passe parfaite dans l'espace laissé par la défense d'Al-Nassr, pour placer le ballon dans les filets et accentuer l'effondrement de l'équipe.

     Quant au quatrième but, il est venu résumer toute la scène, après qu'Al-Nassr est monté avec l'ensemble de ses lignes à la recherche d'un retour au score. Al-Aïn est alors parti en contre-attaque rapide qu'a exploitée Soufiane Rahimi, avant d'offrir à son coéquipier grec une passe décisive dont il a inscrit le quatrième but.

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  • Les excuses : Postecoglou répète le même refrain

    Depuis la confrontation face à Al-Ittihad, perdue par Al-Nassr sur le score de deux buts à un, Postecoglou a commencé à évoquer de façon répétée la densité du calendrier, le manque de recrues et les circonstances qui n'aident pas l'équipe à afficher le niveau attendu. Le même discours s'est répété après le match nul face à Al-Khaleej, avant que l'entraîneur ne revienne une fois de plus, après le désastre contre Al-Ain, pour parler de la difficulté du calendrier.

    Et bien sûr, on ne peut ignorer l'impact de la densité du calendrier sur n'importe quelle équipe, tout comme Al-Nassr n'a pas abordé la saison avec le nombre de recrues de poids dont il avait besoin à certains postes. Mais le problème, c'est que ces justifications commencent à perdre leur capacité à expliquer ce qui se passe sur le terrain. Quand les mêmes erreurs se répètent, que l'identité de jeu recule et que les traits de la méthode disparaissent d'un match à l'autre, il devient difficile de tout mettre sur le compte du calendrier ou du manque d'effectif.

    À lire aussi : « Pitoyable » : les supporters d'Al-Nassr foudroient Ronaldo et réclament la tête de Postecoglou

    Face à Al-Ain, Al-Nassr n'était pas seulement une équipe épuisée, mais une équipe en souffrance au niveau de son système. La défense a laissé d'énormes espaces, le pressing n'était pas organisé, les lignes étaient éloignées les unes des autres, et l'attaque n'est pas parvenue à menacer suffisamment la cage de Khalid Issa. 

    Par conséquent, parler uniquement de fatigue n'explique pas un quadruplé résultant d'une longue série d'erreurs tactiques et individuelles.

    Le plus grave, c'est que la persistance à évoquer des excuses risque de se transformer, d'une tentative d'explication des résultats, en un problème à part entière. Car Al-Nassr n'a pas seulement besoin de récupérer ses joueurs ou de conclure de nouvelles recrues, il a besoin de retrouver son identité sur le terrain. L'entraîneur est appelé à trouver des solutions avec ce dont il dispose actuellement, d'autant que la concurrence n'attendra pas que l'équipe soit dans les meilleures conditions.

  • La fragilité d'Al-Nassr et de Ronaldo : et si un adversaire plus redoutable se présentait ?

    Le quadruplé d'Al Aïn a également révélé un autre problème, peut-être plus sensible encore : la situation de Cristiano Ronaldo lui-même. La star portugaise possède toujours la qualité et la capacité de marquer et de faire la différence, mais le traiter comme s'il pouvait offrir la même version en matière de pressing et de mouvement pendant 90 minutes est devenu un point qui mérite d'être réexaminé.

    Ronaldo n'est plus capable d'exercer le pressing de la même manière qu'au cours de ses années précédentes, ce qui a permis à Al Aïn de ressortir plus facilement le ballon dans de nombreuses situations. 

    Et même dans certaines courses de vitesse, il est apparu clairement que la star portugaise n'était plus en mesure de maîtriser son rythme comme le public en avait l'habitude, un phénomène naturel avec l'âge, mais qui devient un problème lorsque le système autour de lui ne dispose pas des solutions permettant de compenser cela.

    Al-Nassr ne souffre donc pas seulement d'erreurs défensives, mais d'une fragilité plus grande de l'ensemble du système, car l'équipe, lorsqu'elle perd le ballon, ne presse pas suffisamment, lorsqu'elle défend laisse des espaces, et lorsqu'elle attaque ne dispose pas de la continuité requise. En face, Ronaldo se retrouve loin de la version qui pouvait à elle seule sauver l'équipe de chaque situation délicate.

    C'est pourquoi la soirée face à Al Aïn pourrait être bien plus qu'une simple défaite sur le score de quatre buts : elle pourrait constituer une véritable sonnette d'alarme pour Al-Nassr avant d'affronter des clubs plus grands et plus aptes à exploiter les espaces.

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     Al Aïn a révélé les failles les unes après les autres, Hussein et Soufiane Rahimi ont sanctionné presque chaque erreur, et si Postecoglou ne trouve pas de véritables solutions plutôt que des excuses, ce quadruplé pourrait bien n'être que le début de problèmes plus importants.

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