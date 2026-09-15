Ce fut une soirée qui ne ressemblait à aucune autre dans la saison d'Al-Nassr, non seulement parce que le score s'est soldé par un quadruplé sans réplique, mais aussi parce que presque tout au sein du club saoudien est apparu à découvert face au regard d'Al-Ain.

Les lignes distendues, les espaces ouverts, une défense qui multiplie les erreurs et une attaque incapable de produire une véritable réaction, tandis que les hôtes se déplaçaient comme s'ils savaient à l'avance où apparaîtrait la prochaine faille.

Au stade Hazza bin Zayed, Al-Ain n'a pas eu besoin de nombreuses tentatives pour transformer les erreurs d'Al-Nassr en buts, et la magie marocaine était fortement présente à travers Houssine et Soufiane Rahimi, qui ont tenu le premier rôle lors d'une soirée où le retour de Cristiano Ronaldo en Ligue des champions d'Asie élite s'est mué en une chute retentissante.

Mais le quadruplé d'Al-Ain n'était pas qu'un lourd résultat que l'on peut relativiser au regard du calendrier des matchs ou de la pression de la saison ; il portait dans ses détails des questions bien plus graves sur le visage d'Al-Nassr, sur l'identité de l'équipe et sur sa capacité à rivaliser lorsque le niveau de l'adversaire s'élève. Car le problème ne se limite plus à un seul match, et les excuses ne suffisent plus à masquer les désastres.

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