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Casse-tête tactiques pour Roberto Mancini ? Le sélectionneur de l’Italie révèle deux grands dilemmes de sélection avant le choc contre la Belgique
Le casse-tête de la composition de départ de l’Italie
Mancini retardera l’annonce de son onze de départ de l’Italie jusqu’à vendredi matin alors que l’Italie se prépare à recevoir la Belgique. Cette rencontre de l’UEFA Nations League se déroulera au Stadio Olimpico de Rome, avec un coup d’envoi à 19 h 45, heure du Royaume-Uni.
Mancini a encore deux doutes majeurs à lever avant de finaliser son équipe. Nicolo Zaniolo, Moise Kean et Nicolo Cambiaghi sont tous en concurrence pour une place de titulaire, ce trio étant capable d’évoluer aussi bien sur le flanc droit que sur le flanc gauche.
Le match marquera un retour très attendu sur le banc pour le sélectionneur national. Son équipe dispute une rude campagne dans le groupe A, où figurent également les poids lourds que sont la France et la Turkiye de Vincenzo Montella.
- AFP
La quête d’un remède miracle rapide
Mancini retrouve une sélection nationale qui a désespérément besoin d’un renouveau après une période agitée. Après avoir mené l’Italie au sacre à l’Euro 2020 avant de manquer la Coupe du monde 2022, il avait quitté son poste de manière controversée en août 2023. Désormais chargé de reconstruire sur les ruines, le sélectionneur de retour sait qu’un succès immédiat est crucial pour rallier à nouveau les supporters.
« Bien jouer dès le début, ce qui ne sera pas facile étant donné que nous n’avons eu que deux jours pour préparer ce match », a déclaré Mancini aux journalistes, comme le rapporte Football Italia. « C’est cela, le football international, nous devons faire les choses rapidement et obtenir des résultats, c’est le seul remède à nos maux. »
En évoquant son onze de départ, Mancini a déclaré : « Nous sommes assez proches du onze de départ, mais il y a deux incertitudes. Nous déciderons demain matin. Cambiaghi peut jouer à droite ou à gauche, tout comme Kean et Zaniolo. Sandro Tonali avait un léger problème physique à son arrivée, mais il n’a plus rien ressenti depuis, donc il devrait aller bien. »
En route vers le Final Four de la Ligue des nations
Ce temps de préparation exceptionnellement court rend l’Italie vulnérable dans un groupe de Ligue des nations extrêmement relevé. Cependant, Mancini a fixé des objectifs clairs et ambitieux à son groupe à l’approche de ces prochaines échéances difficiles.
« Nous espérons atteindre le Final Four de la Ligue des nations, c’est un groupe relevé et ce ne sera donc pas facile, mais nous allons essayer », a ajouté Mancini. « J’ai hâte d’entendre l’hymne national retentir. Beaucoup de ces joueurs sont expérimentés, et il y a naturellement de la pression, mais c’est une pression positive parce que jouer au football est leur passion et ils doivent en profiter. »
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Focus sur le duel au Stadio Olimpico
L’Italie doit démarrer pied au plancher face à une talentueuse équipe de Belgique, vendredi soir, sous les projecteurs. Un résultat positif à Rome est absolument indispensable si la Nazionale veut prendre de l’élan pour la suite du tournoi.
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