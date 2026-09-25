Casse-tête tactiques pour Roberto Mancini ? Le sélectionneur de l’Italie révèle deux grands dilemmes de sélection avant le choc contre la Belgique

Mancini retardera l’annonce de son onze de départ de l’Italie jusqu’à vendredi matin alors que l’Italie se prépare à recevoir la Belgique. Cette rencontre de l’UEFA Nations League se déroulera au Stadio Olimpico de Rome, avec un coup d’envoi à 19 h 45, heure du Royaume-Uni.

Mancini a encore deux doutes majeurs à lever avant de finaliser son équipe. Nicolo Zaniolo, Moise Kean et Nicolo Cambiaghi sont tous en concurrence pour une place de titulaire, ce trio étant capable d’évoluer aussi bien sur le flanc droit que sur le flanc gauche.

Le match marquera un retour très attendu sur le banc pour le sélectionneur national. Son équipe dispute une rude campagne dans le groupe A, où figurent également les poids lourds que sont la France et la Turkiye de Vincenzo Montella.