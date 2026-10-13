« Des trois frères, Salvatore, celui de la Sampdoria, est de loin le plus fort. Seulement, il est paresseux et n’a pas envie de courir. Mais il a une grande intelligence de jeu. Les deux autres ne m’apportent rien. Un jour, Insigne m’a appelé en vidéo depuis les vestiaires et j’ai parlé à Salvatore Esposito, qui se trouvait à côté de lui : ‹ Réveille-toi, tu es plus fort que tes deux autres frères, tu dois perdre 3 ou 4 kilos. › » Et il conclut : « Pour moi, c’est comme ça, les deux autres ne m’apportent rien. Des trois, le moins bon est celui de l’Inter. »





« J’ai entendu dire qu’on l’avait comparé à Vieri, mais Vieri est à des années-lumière de lui. Vieri a été le plus grand avant-centre de l’histoire italienne, il était capable de faire basculer les matches, c’était un char d’assaut. Pio, lui, ressemble davantage à Toni : il est maladroit, tombe, ne sait pas dans quel sens se tourner et a du mal à courir et à frapper. Ce n’est qu’un numéro 9 de surface, où il sait bien se déplacer. »





« Si tu joues à l’Inter et qu’on te met toujours le ballon là, ça va. Mais s’il faut décrocher, glisser des ballons dans la profondeur, se déplacer, jouer en un contre un… alors soit il provoque une faute, soit il demande aux joueurs de côté de le servir pour attaquer le but. Mais moi, je ne l’aime pas, c’est un Toni. J’ai l’impression qu’il a peur en un contre un et qu’il a du mal à courir. »