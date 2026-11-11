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CM GRAFICA CASSANO
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Cassano : « Juventus, à Bologne, Lucumì semblait être Beckenbauer. Maintenant, c’est un désastre. Boga et Zhegrova, des joueurs pour une demi-heure. »

Juventus FC
A. Cassano

Antonio Cassano, ancien international italien et désormais consultant sur YouTube, parle de la Juventus dans le podcast Viva El Futbol.

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Antonio Cassano, ancien international italien et aujourd’hui consultant sur YouTube, parle de la Juventus dans le podcast Viva El Futbol.

« Je ne peux pas imaginer une Juve qui gagne en s’en remettant à Yildiz. Cela dit, en ce moment, il n’est pour rien dans cette situation parce qu’il ne va pas bien, le pauvre. J’espère qu’il reviendra vite », déclare l’ancien attaquant de Bari, de la Roma, du Real Madrid, de la Sampdoria, de l’AC Milan et de l’Inter.

Cassano poursuit : « Et puis il y a les autres. Depuis sa blessure, Bremer n’est plus que le cousin de celui qu’il était. À Bologne, Lucumì avait l’air d’un Beckenbauer et maintenant, c’est un désastre, rapporte TuttoJuve.com. Cambiasso, depuis qu’on disait : “City le veut, c’est le nouveau Cancelo, 60 millions”, est imprésentable. Dites-moi, les gars, Boga et Zhegrova sont typiquement des joueurs pour une demi-heure. »

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