Antonio Cassano, ancien attaquant de l’équipe d’Italie, au micro du podcast Viva el Futbol, parle de la Juventus et du Napoli, qui se sont affrontés dimanche dernier lors d’un match remporté par la Juventus sur le score de 2-0.
Cassano : « À part Alajbegovic et quelques autres, la Juventus est une équipe faible. Napoli, comment peut-on jouer comme ça ? »
LA JUVENTUS
Sur la Juventus : « À part Alajbegovic, qui va progresser et devenir fort, et quelques autres, la Juve est une équipe faible », dit Cassano, cité par TuttoJuve.com. « Le Napoli, en revanche, a de très bons joueurs et pourrait rivaliser avec l’Inter. La Juve et le Napoli ont livré un très mauvais match, et la seconde période a été une honte. Spalletti, au moins, criait en seconde période. Par le passé, je n’ai pas dit du bien de lui, mais si on lui donne 4 ou 5 joueurs corrects, il fait merveilleusement bien jouer ses équipes. La Juve a mérité sa victoire. »
LE NAPOLI
Sur le Napoli : « Le Napoli, les gars… après 10 journées, il compte 14 points de retard sur le leader et 9 sur la quatrième place. Il est déjà hors course pour le titre de Serie A. Quelqu’un a quelque chose à dire ? On n’entend plus parler de De Laurentiis, et on ne comprend pas ce que fait Manna. Comment une équipe pareille peut-elle jouer comme ça ? »
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