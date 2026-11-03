Sur la Juventus : « À part Alajbegovic, qui va progresser et devenir fort, et quelques autres, la Juve est une équipe faible », dit Cassano, cité par TuttoJuve.com. « Le Napoli, en revanche, a de très bons joueurs et pourrait rivaliser avec l’Inter. La Juve et le Napoli ont livré un très mauvais match, et la seconde période a été une honte. Spalletti, au moins, criait en seconde période. Par le passé, je n’ai pas dit du bien de lui, mais si on lui donne 4 ou 5 joueurs corrects, il fait merveilleusement bien jouer ses équipes. La Juve a mérité sa victoire. »