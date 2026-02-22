Getty Images Sport
Traduit par
Casemiro va-t-il devenir le nouveau bras droit de Lionel Messi ? L'Inter Miami cible le milieu de terrain sortant de Manchester United pour remplacer Sergio Busquets
Casemiro devient une cible pour Miami
Selon The Sun, Casemiro suscite l'intérêt de l'Inter Miami et de clubs brésiliens. Il a confirmé qu'il quitterait Old Trafford à la fin de la saison, et Miami envisage désormais de le recruter en tant qu'agent libre. Busquets a annoncé sa retraite l'année dernière et le club de MLS appartenant à David Beckham a identifié l'international brésilien comme un remplaçant potentiel.
Sao Paulo, le club formateur du milieu défensif, s'intéresse également à Casemiro et s'apprête à lui proposer un contrat de deux ans, tandis que l'Arabie saoudite serait également intéressée. Al-Nassr, où joue Cristiano Ronaldo, est considéré comme une option potentielle, mais le nombre de prétendants sera limité, compte tenu de son salaire énorme de 375 000 livres sterling par semaine.
- Getty Images
Annonce de Casemiro
Lorsqu'il a annoncé son départ, Casemiro a déclaré aux supporters de Manchester United : « Je garderai Manchester United dans mon cœur toute ma vie.
Dès le premier jour où j'ai foulé la pelouse de ce magnifique stade, j'ai ressenti la passion d'Old Trafford et l'amour que je partage désormais avec nos supporters pour ce club si spécial.
Ce n'est pas le moment de dire au revoir ; il y a encore beaucoup de souvenirs à créer au cours des quatre prochains mois. Nous avons encore beaucoup à accomplir ensemble ; comme toujours, je resterai pleinement concentré pour donner le meilleur de moi-même afin d'aider notre club à réussir. »
Compétition MLS
Outre l'option Inter Miami, le LA Galaxy serait également intéressé par le recrutement de Casemiro.
Selon le Daily Mail, le Galaxy étudie actuellement la possibilité de recruter Casemiro dans le cadre de la règle du joueur désigné de la MLS. Introduite en 2007 lorsque David Beckham a rejoint le Galaxy, la règle du joueur désigné permet aux équipes de la MLS de recruter jusqu'à trois joueurs dont les salaires et les coûts d'acquisition dépassent le budget salarial de la ligue, ou « plafond ».
Casemiro pourrait devenir le troisième héros culte de Manchester United à jouer pour le Galaxy après Beckham et Zlatan Ibrahimovic. Le premier a remporté deux MLS Cups avec le club avant de le quitter en 2012, tandis qu'Ibrahimovic a joué au Dignity Health Sports Park pendant deux saisons, entre 2018 et 2019.
- Getty Images Sport
Et ensuite ?
Casemiro a disputé 25 matches avec Manchester United toutes compétitions confondues cette saison, marquant cinq buts, alors que l'équipe de Michael Carrick vise à se qualifier pour la Ligue des champions. Les Red Devils occupent la cinquième place du classement de la Premier League avant leur rencontre de lundi soir contre Everton. Une victoire leur permettrait de dépasser Chelsea, quatrième au classement.
Le manager Carrick a salué l'attitude du Brésilien, déclarant : « Je respecte profondément ce qu'il fait et son éthique de travail quotidienne. Sa détermination et son dynamisme sont des qualités qui permettent d'aller très loin. Il est impatient de terminer la saison en beauté. »
Publicité