Casemiro va-t-il devenir le nouveau bras droit de Lionel Messi ? L'Inter Miami cible le milieu de terrain sortant de Manchester United pour remplacer Sergio Busquets

Selon The Sun, Casemiro suscite l'intérêt de l'Inter Miami et de clubs brésiliens. Il a confirmé qu'il quitterait Old Trafford à la fin de la saison, et Miami envisage désormais de le recruter en tant qu'agent libre. Busquets a annoncé sa retraite l'année dernière et le club de MLS appartenant à David Beckham a identifié l'international brésilien comme un remplaçant potentiel.

Sao Paulo, le club formateur du milieu défensif, s'intéresse également à Casemiro et s'apprête à lui proposer un contrat de deux ans, tandis que l'Arabie saoudite serait également intéressée. Al-Nassr, où joue Cristiano Ronaldo, est considéré comme une option potentielle, mais le nombre de prétendants sera limité, compte tenu de son salaire énorme de 375 000 livres sterling par semaine.