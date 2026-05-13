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Casemiro tacle Jamie Carragher, qu’il estime « irrespectueux », en réaction à sa célèbre remarque « laisse le foot de côté », alors que la star de Manchester United s’apprête à quitter le club cet été
Casemiro répond vertement à Carragher, qu’il estime « irrespectueux ».
Le milieu de terrain chevronné a enfin répondu aux critiques acerbes formulées par le consultant de Sky Sports lors d’une phase délicate de la saison 2023-2024. Invité de la chaîne YouTube « Rio Ferdinand Presents », le joueur de 34 ans a affirmé avec fermeté que l’ancien défenseur de Liverpool avait dépassé les bornes dans son analyse de son déclin.
Le point de rupture remonte à la lourde défaite 4-0 de Manchester United contre Crystal Palace, lors de laquelle Carragher avait suggéré que l’ex-Madrilène avait fait son temps.
Répondant à cette critique, Casemiro a déclaré : « Bon... C'est votre opinion. Je respecte votre opinion. Je ne l'apprécie pas car elle est irrespectueuse. Elle est irrespectueuse à mon égard. »
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Le célèbre discours « Laissez le football tranquille »
L’analyse initiale de Carragher a suscité de vifs débats parmi les observateurs cette saison. Il a conseillé au multiple vainqueur de la Ligue des champions de rejoindre un championnat moins exigeant, comme la MLS ou la Ligue professionnelle saoudienne, estimant qu’il avait fait son temps au plus haut niveau.
« Après les deux prochains matchs de championnat et la finale de la Coupe, il devrait se dire : “Je dois partir en MLS ou en Arabie saoudite” », avait-il tranché. « Cela doit cesser, car nous assistons à la fin de l’une des plus grandes figures du football moderne. Je me souviens toujours du dicton : “Quitte le football avant que le football ne te quitte”. Le football l’a quitté. À ce niveau, il doit mettre un terme à sa carrière et partir. »
Mentalité et bataille à Old Trafford
Le Brésilien reconnaît que porter le maillot de Manchester United s’accompagne d’une pression écrasante pour qui n’a pas une solide force mentale. Au plus fort de la crise des blessures, il a souvent dû jouer hors de sa position naturelle, ce qui a altéré sa performance perçue. Cette perception déformée de ses capacités par le public a coïncidé avec les critiques acerbes de Carragher, qui ont fait surface quelques semaines avant que l'entraîneur de l'époque, Erik ten Hag, ne l'écarte de l'équipe pour la finale de la FA Cup remportée contre Manchester City – une décision qui a considérablement alimenté les rumeurs selon lesquelles son passage au club touchait à sa fin.
« Tout le monde vous descend parce que vous ne jouez pas à votre poste », a expliqué Casemiro. « Mais pour moi, c’est ici [dans la tête]. Ça n’a pas d’importance. Pour moi, c’est la tête, une tête solide. » Il a souligné que sa deuxième saison avait été une période particulièrement éprouvante, durant laquelle il avait disputé 12 à 15 matchs au poste de défenseur central pour aider l’équipe, bien qu’il soit naturellement un milieu défensif.
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Quitter Manchester United en beauté
Malgré les critiques, Casemiro assume avec fierté son bilan chez les Red Devils alors qu’il s’apprête à partir cet été. Le milieu de terrain brésilien a joué un rôle clé dans l’obtention d’une place en Ligue des champions et dans les succès nationaux du club. Il estime quitter l’écurie mancunienne au meilleur moment, traçant un parallèle avec son départ du Santiago Bernabéu, où son absence s’était immédiatement fait sentir.
« J’ai beaucoup gagné dans le football, mais ce sport évolue. La vie aussi. Regardez maintenant », a-t-il déclaré. « C’est ça l’essentiel. En ce moment, alors que nous sommes en Espagne, je vis dans l’incertitude. Je me sens bien. Casemiro manque à tout le monde. Vous voyez ? C’est pour ça que j’ai décidé de partir, parce que je me sens bien. C’est pareil à Madrid. Je manque à tout le monde là-bas. Cette équipe manque à tout le monde. Maintenant, c’est pareil. La vie change. »
Auteur de neuf buts en Premier League cette saison, il estime avoir fait taire ses détracteurs. Il quitte United avec une médaille de la FA Cup et une autre de la Carabao Cup, qui viennent enrichir un palmarès déjà éminent.