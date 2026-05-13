Le milieu de terrain chevronné a enfin répondu aux critiques acerbes formulées par le consultant de Sky Sports lors d’une phase délicate de la saison 2023-2024. Invité de la chaîne YouTube « Rio Ferdinand Presents », le joueur de 34 ans a affirmé avec fermeté que l’ancien défenseur de Liverpool avait dépassé les bornes dans son analyse de son déclin.

Le point de rupture remonte à la lourde défaite 4-0 de Manchester United contre Crystal Palace, lors de laquelle Carragher avait suggéré que l’ex-Madrilène avait fait son temps.

Répondant à cette critique, Casemiro a déclaré : « Bon... C'est votre opinion. Je respecte votre opinion. Je ne l'apprécie pas car elle est irrespectueuse. Elle est irrespectueuse à mon égard. »