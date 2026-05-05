La dernière saison du Brésilien en Angleterre s’est révélée remarquablement fructueuse, notamment depuis qu’il s’est mis en évidence sous les ordres du nouvel entraîneur Michael Carrick. Faisant preuve de la détermination qui le caractérise, il s’est épanoui au fil de cette campagne, disputant 33 matches de Premier League, marquant neuf buts et délivrant deux passes décisives.

Revenant sur les obstacles surmontés sous les ordres de l’ancien entraîneur Ruben Amorim, il se souvient : « C’est peut-être l’une de mes plus grandes réussites, car, en toute humilité, la réaction la plus normale aurait été de dire : “Hé, l’entraîneur ne fait pas appel à moi ? Pas de problème, j’ai déjà remporté beaucoup de titres dans ma carrière, j’ai déjà accompli beaucoup de choses dans ma vie et je suis là, l’entraîneur ne veut pas compter sur moi, qu’il s’en aille et je resterai ici. » Mais non. J’ai continué à travailler, j’ai continué à essayer de montrer à l’entraîneur qu’il avait tort, qu’il se trompait à mon sujet.

J’aurais pu, comme on dit dans le football, abandonner, passer à autre chose. Mais j’ai maintenu mon travail, j’ai continué à tenter de faire changer d’avis l’entraîneur, et j’ai réussi : j’ai conclu la saison en beauté en disputant la finale de l’Europa League. Au regard de mes nombreux titres, c’est peut-être l’un de mes plus grands succès : avoir fait évoluer l’opinion de l’entraîneur. Je ne jouais pas à cause de l’opinion de l’entraîneur. Et il a fini par me faire jouer grâce à mon mérite et à mon travail, entièrement les miens. »