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Casemiro se dit « éternellement reconnaissant » envers Manchester United et entend « partir en beauté », alors que le milieu de terrain se prépare à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière
Fin de cycle à Old Trafford
Le milieu de terrain de 34 ans, recruté 70,65 millions d’euros en 2022 en provenance du Real Madrid, a de nouveau fermé la porte à une prolongation de contrat, confirmant son départ à l’issue de la saison. Après 159 matchs et 26 buts sous les couleurs mancuniennes, il estime qu’il est temps de tourner la page. Expliquant sa décision àESPN, le milieu de terrain a déclaré : « Je ne pense pas qu’il y ait la moindre chance [de rester une année de plus]. Je pars par la grande porte. J’ai passé quatre années magnifiques et merveilleuses, et je suis éternellement reconnaissant non seulement envers le club, mais aussi envers les supporters. Si je devais retenir une seule chose de ces quatre années, ce serait l’appui inconditionnel des supporters. Mais oui, le cycle est achevé. »
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L’équipe s’épanouit sous la direction de Michael Carrick.
La dernière saison du Brésilien en Angleterre s’est révélée remarquablement fructueuse, notamment depuis qu’il s’est mis en évidence sous les ordres du nouvel entraîneur Michael Carrick. Faisant preuve de la détermination qui le caractérise, il s’est épanoui au fil de cette campagne, disputant 33 matches de Premier League, marquant neuf buts et délivrant deux passes décisives.
Revenant sur les obstacles surmontés sous les ordres de l’ancien entraîneur Ruben Amorim, il se souvient : « C’est peut-être l’une de mes plus grandes réussites, car, en toute humilité, la réaction la plus normale aurait été de dire : “Hé, l’entraîneur ne fait pas appel à moi ? Pas de problème, j’ai déjà remporté beaucoup de titres dans ma carrière, j’ai déjà accompli beaucoup de choses dans ma vie et je suis là, l’entraîneur ne veut pas compter sur moi, qu’il s’en aille et je resterai ici. » Mais non. J’ai continué à travailler, j’ai continué à essayer de montrer à l’entraîneur qu’il avait tort, qu’il se trompait à mon sujet.
J’aurais pu, comme on dit dans le football, abandonner, passer à autre chose. Mais j’ai maintenu mon travail, j’ai continué à tenter de faire changer d’avis l’entraîneur, et j’ai réussi : j’ai conclu la saison en beauté en disputant la finale de l’Europa League. Au regard de mes nombreux titres, c’est peut-être l’un de mes plus grands succès : avoir fait évoluer l’opinion de l’entraîneur. Je ne jouais pas à cause de l’opinion de l’entraîneur. Et il a fini par me faire jouer grâce à mon mérite et à mon travail, entièrement les miens. »
Priorité à l’engagement et aux tâches défensives
Malgré un départ imminent, son engagement envers l’équipe demeure total. Auteur d’une saison complète – seulement deux matches manqués pour suspension, aucune blessure –, le défenseur chevronné rappelle que sa priorité reste la solidité défensive. Son professionnalisme impressionne : il a même amélioré son ratio buts/match par rapport à son passage légendaire au Real Madrid, où il avait inscrit 31 réalisations en 336 rencontres. En bilant sa carrière, il a confié : « Je m’apprête à ouvrir un nouveau chapitre. Je n’ai pas encore choisi ma destination, mais je veux partir au sommet, sur une bonne note. Je resterai un supporter de Manchester United à vie, ici en Angleterre, et je remercie tous les fans pour leur affection. »
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Mission accomplie pour Manchester United
Alors que ce chapitre légendaire de sa carrière touche à sa fin, tous les regards se tournent vers la prochaine destination de ce joueur international au palmarès impressionnant. Sur le point de devenir libre de tout contrat en juillet, et à l'approche de la Coupe du monde, il doit prendre une décision cruciale pour la suite de sa carrière. Pour l'instant, il va se concentrer pleinement sur les trois derniers matchs de championnat, qu'il compte bien terminer en beauté, après avoir déjà aidé Manchester United à décrocher sa qualification pour la Ligue des champions.