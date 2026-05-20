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Casemiro opte pour l’Inter Miami ! L’ex-star du Real Madrid, fraîchement parti de Manchester United, devrait retrouver Lionel Messi, les Herons ayant devancé le LA Galaxy dans ce dossier de transfert
L'Inter Miami remporte la course pour Casemiro
Le vétéran de Manchester United a tranché : après avoir quitté Old Trafford cet été, Casemiro a opté pour l’Inter Miami comme prochaine étape. D’après The Athletic, malgré plusieurs pistes étudiées, le milieu de terrain de 34 ans a décidé de s’engager vers la franchise floridienne.
Ce transfert lui ouvrira les portes d’un effectif déjà composé de Lionel Messi, Rodrigo De Paul et German Berterame. Malgré l’intérêt de nombreux clubs internationaux, l’attrait de l’ambitieux projet de la MLS à Miami a finalement primé pour le quintuple vainqueur de la Ligue des champions, qui conclut une dernière saison en Premier League sur une note positive.
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Le Galaxy bute sur un litige concernant les droits de découverte.
Cette transaction n’est pas sans complications, car le LA Galaxy détient actuellement les « droits de découverte » sur le milieu de terrain. Conformément au règlement de la MLS, le Galaxy dispose d’un droit de priorité pour négocier avec le joueur, et le club espérait convaincre Casemiro de s’installer en Californie plutôt qu’à Miami. Selon certaines informations, le Galaxy aurait eu de nombreux échanges avec les représentants du joueur et lui aurait soumis plusieurs offres de contrat.
Ce dispositif vise à éviter que les clubs de MLS ne fassent grimper les coûts en se livrant à une surenchère sur les mêmes cibles internationales. L’insistance de Casemiro à rejoindre Miami a toutefois créé une impasse. Si un accord doit être trouvé, Miami devra probablement indemniser le Galaxy, comme l’avait fait Los Angeles il y a deux saisons en versant 400 000 dollars au Charlotte FC pour obtenir les droits de signature de Marco Reus.
La gestion de l’effectif et la « carte Jordi Alba »
Le principal obstacle pour les Herons est l’absence de place disponible au poste de joueur désigné (DP). Comme Messi et d’autres occupent déjà ces slots, le salaire initial de Casemiro devrait rester sous le seuil de 2 millions de dollars pour la saison en cours. Pour contourner cette limite, Miami devrait reprendre le modèle utilisé lors du recrutement de Jordi Alba en 2023 : recourir aux fonds de « Targeted Allocation Money » (TAM), avant de lui attribuer finalement le statut de joueur désigné.
Le club devrait inclure une option non garantie, qui déclencherait une revalorisation salariale dès qu’une place de DP se libérerait. Une telle ingéniosité financière est la marque de fabrique de la direction miamienne, toujours avide de renforcer l’effectif après une saison tumultueuse marquée par le départ de l’entraîneur Javier Mascherano en début d’exercice.
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Une légende aux multiples distinctions se rend à la Coupe du monde
Casemiro posera bientôt ses valises en Amérique du Nord avec l’un des palmarès les plus étoffés du football contemporain. Lors de son passage légendaire au Real Madrid, il a remporté cinq Ligue des champions et trois Liga. Il a ensuite maintenu un niveau de performance remarquable, inscrivant neuf buts en 33 titularisations avec Manchester United la saison passée, contribuant ainsi à la troisième place des Red Devils et à leur retour dans la plus prestigieuse compétition européenne.
Avant d’endosser le maillot rose à Miami, le milieu de terrain doit encore répondre à ses engagements internationaux. Convoqué par Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde cet été, il vise une 85e sélection afin d’enrichir un palmarès déjà impressionnant. Une fois ses obligations avec la Seleção accomplies, le milieu de terrain rejoindra l’Inter Miami, actuellement crédité de 28 points, qui vise à conserver son titre de champion de la MLS sous la direction de l’entraîneur par intérim Guillermo Hoyos.