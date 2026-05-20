Le vétéran de Manchester United a tranché : après avoir quitté Old Trafford cet été, Casemiro a opté pour l’Inter Miami comme prochaine étape. D’après The Athletic, malgré plusieurs pistes étudiées, le milieu de terrain de 34 ans a décidé de s’engager vers la franchise floridienne.

Ce transfert lui ouvrira les portes d’un effectif déjà composé de Lionel Messi, Rodrigo De Paul et German Berterame. Malgré l’intérêt de nombreux clubs internationaux, l’attrait de l’ambitieux projet de la MLS à Miami a finalement primé pour le quintuple vainqueur de la Ligue des champions, qui conclut une dernière saison en Premier League sur une note positive.