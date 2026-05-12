Casemiro considère Bale comme le joueur le plus complet avec lequel il ait évolué, malgré avoir côtoyé Ronaldo au Real Madrid. Invité sur la chaîne YouTube « Rio Ferdinand Presents », le milieu brésilien a salué le talent exceptionnel qui caractérisait l’effectif madrilène durant l’ère de domination du club sur l’Europe.

Si les exploits de Ronaldo face au but en faisaient la star incontestée aux yeux de nombreux observateurs, Casemiro a mis en lumière l’influence plus globale de Bale sur l’ensemble du terrain. Selon le milieu de terrain, la capacité du Gallois à intervenir dans plusieurs phases de jeu, de l’attaque à la défense, le distinguait des autres joueurs d’élite qu’il a côtoyés au Santiago Bernabéu.