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Casemiro estime que Gareth Bale, qu’il juge « incroyable », est plus complet que Cristiano Ronaldo et le place ainsi au-dessus de lui parmi les coéquipiers avec lesquels il a évolué
Casemiro salue l’impact complet de Bale
Casemiro considère Bale comme le joueur le plus complet avec lequel il ait évolué, malgré avoir côtoyé Ronaldo au Real Madrid. Invité sur la chaîne YouTube « Rio Ferdinand Presents », le milieu brésilien a salué le talent exceptionnel qui caractérisait l’effectif madrilène durant l’ère de domination du club sur l’Europe.
Si les exploits de Ronaldo face au but en faisaient la star incontestée aux yeux de nombreux observateurs, Casemiro a mis en lumière l’influence plus globale de Bale sur l’ensemble du terrain. Selon le milieu de terrain, la capacité du Gallois à intervenir dans plusieurs phases de jeu, de l’attaque à la défense, le distinguait des autres joueurs d’élite qu’il a côtoyés au Santiago Bernabéu.
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Casemiro explique pourquoi Bale se démarque
Casemiro a mis en balance le palmarès buteur « extraordinaire » de Ronaldo et la polyvalence de Bale, saluant les qualités physiques et techniques qui définissent le Gallois.
« Cristiano marque, Cristiano a 15 buts. Au moins 15 buts. Mais Bale attaque, défend, marque de la tête, marque, fait des fautes », a expliqué Casemiro. « Cristiano est le meilleur. Cristiano est le meilleur. Cristiano est un autre. Cristiano donne le... Laissez Cristiano en dehors de la conversation. Mais pour moi, Bale est le meilleur, le plus complet. Parce qu’il attaque, il défend, il marque de la tête, il fait des fautes. Il fait tout très bien, très vite. Il est trop fort. Pour moi, Bale est un joueur incroyable. »
L'héritage complexe de Bale au Real Madrid
Bale a joué un rôle clé durant l’une des périodes les plus glorieuses de l’histoire du Real Madrid. L’ailier gallois a aidé le club à remporter cinq titres de Ligue des champions pendant son séjour en Espagne et a inscrit 106 buts toutes compétitions confondues. Malgré ces exploits, ses relations avec une partie des supporters madrilènes ont souvent été tendues. Bale a fréquemment fait l’objet de critiques dans les médias espagnols, en particulier vers la fin de son passage au club.
Revenant récemment sur cette période, Bale a admis qu'il aurait pu gérer cette attention médiatique différemment. Comme le rapporte le Mirror, il a déclaré : « Je pense que pour le Real Madrid, ce n'était pas suffisant pour les supporters. J'étais têtu et je ne voulais pas changer, mais si j'avais mieux joué, j'aurais été moins pris pour cible par la presse et les supporters. »
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L’avenir de Casemiro après Manchester United
Casemiro figure parmi les rares joueurs ayant évolué aux côtés de plusieurs légendes du football, aussi bien en club qu’en sélection. Âgé de 34 ans, et alors que son contrat avec Manchester United s’achève à la fin du mois prochain, le milieu de terrain brésilien doit désormais choisir son avenir. Selon plusieurs sources, il pourrait retrouver Lionel Messi à l’Inter Miami.