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Casemiro apprécie son nouveau rôle sous la houlette du « spécialiste » Michael Carrick, mais le vétéran affirme qu'il n'y a aucune chance qu'il reste à Manchester United après l'annonce de son départ
Pas de demi-tour pour le vétéran brésilien
Le milieu de terrain chevronné a mis fin à toutes les rumeurs concernant une prolongation de contrat à Old Trafford, affirmant que son départ à la fin de la saison était « décidé et définitif ». Malgré une série de performances qui lui ont permis de retrouver sa forme d'antan et de conquérir le cœur des supporters de United, le joueur de 34 ans se prépare à vivre ses dernières semaines en Premier League. United a annoncé en janvier qu'il se séparait de l'ancien joueur du Real Madrid. Bien que ses récentes performances aient suscité un débat parmi les fans, le club recherche des joueurs plus jeunes pour faire face aux exigences physiques de la saison 2026-2027.
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Sur une note positive
Malgré son départ imminent, le quintuple vainqueur de la Ligue des champions est déterminé à quitter le club dans les meilleures conditions possibles. S'exprimant après le récent match amical du Brésil contre la France, il a répondu aux rumeurs concernant son avenir.
« Je m'amuse toujours beaucoup [à Manchester] », a déclaré Casemiro à The Athletic. « Je pense que l'annonce est désormais officielle. L'affection que les supporters m'ont témoignée est immense. Mais je crois sincèrement que la décision est prise et définitive. Je profite pleinement du moment présent. Je pense que ces derniers matchs à Manchester United seront des moments difficiles [sur le plan émotionnel]. »
L'effet Carrick
L'influence de Carrick a été l'un des principaux moteurs de l'ascension de Casemiro. L'entraîneur par intérim, qui était lui-même un milieu défensif de classe mondiale lors de sa carrière de joueur à United, a permis au club d'engranger 23 points sur les 30 possibles. Casemiro a été titulaire lors des 10 matchs disputés sous la houlette de Carrick, tirant profit des nuances tactiques apportées par un entraîneur qui comprend parfaitement son rôle.
« Avant tout, Michael est un spécialiste de mon poste sur le terrain, c'était un très grand joueur », a déclaré Casemiro. « Cela facilite grandement les choses et il est toujours en communication avec nous. J'ai le sentiment que nous sommes dans une bonne dynamique en ce moment à Manchester et mon objectif est désormais de ramener le club en Ligue des champions. »
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Et maintenant ?
Alors que Carrick se place en bonne position pour décrocher le poste à titre définitif, l'avenir du club après l'ère Casemiro continuera de faire débat. Le départ du Brésilien laissera un vide important en termes d'expérience et de leadership, mais il ouvre également la voie à une évolution tactique au cœur du milieu de terrain de United. Plusieurs noms auraient été inscrits sur la liste des joueurs ciblés par les Red Devils. Elliott Anderson, Carlos Baleba et Bruno Guimaraes figureraient parmi ceux qu'ils tenteront de recruter lors du mercato estival.