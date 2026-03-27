Casemiro apprécie son nouveau rôle sous la houlette du « spécialiste » Michael Carrick, mais le vétéran affirme qu'il n'y a aucune chance qu'il reste à Manchester United après l'annonce de son départ

Malgré son départ imminent, le quintuple vainqueur de la Ligue des champions est déterminé à quitter le club dans les meilleures conditions possibles. S'exprimant après le récent match amical du Brésil contre la France, il a répondu aux rumeurs concernant son avenir.

« Je m'amuse toujours beaucoup [à Manchester] », a déclaré Casemiro à The Athletic. « Je pense que l'annonce est désormais officielle. L'affection que les supporters m'ont témoignée est immense. Mais je crois sincèrement que la décision est prise et définitive. Je profite pleinement du moment présent. Je pense que ces derniers matchs à Manchester United seront des moments difficiles [sur le plan émotionnel]. »