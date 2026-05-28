Casemiro a été le premier joueur à s’exprimer devant les médias à Teresópolis alors que le Brésil entamait ses derniers préparatifs pour la Coupe du monde 2026, mais la conversation s’est rapidement éloignée de son propre rôle. Le milieu de terrain de Manchester United a dû répondre à une avalanche de questions au sujet de Neymar, actuellement indisponible en raison d’une lésion musculaire de grade 2 au mollet droit, une situation qui plane comme une ombre sur le stage.

« Chaque fois que je viens ici, je dois parler de lui », a-t-il plaisanté avant de redevenir sérieux pour évoquer l’état de forme de l’attaquant. « En réalité, c’était une bonne chose que le médecin soit venu pour limiter les questions à son sujet. Bien sûr, aucun joueur n’aime être blessé, mais j’espère qu’il sera suffisamment en forme pour jouer ; nous avons besoin de tout le monde. Son état évolue au jour le jour et nous attendons avec impatience que tous les joueurs soient disponibles. Chacun compte, Neymar compris. »