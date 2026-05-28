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Casemiro affirme que Neymar peut toujours être un « joueur clé » de la sélection brésilienne pour la Coupe du monde 2026, malgré sa nouvelle blessure préoccupante
Un milieu de terrain réagit aux inquiétudes concernant la blessure de Neymar
Casemiro a été le premier joueur à s’exprimer devant les médias à Teresópolis alors que le Brésil entamait ses derniers préparatifs pour la Coupe du monde 2026, mais la conversation s’est rapidement éloignée de son propre rôle. Le milieu de terrain de Manchester United a dû répondre à une avalanche de questions au sujet de Neymar, actuellement indisponible en raison d’une lésion musculaire de grade 2 au mollet droit, une situation qui plane comme une ombre sur le stage.
« Chaque fois que je viens ici, je dois parler de lui », a-t-il plaisanté avant de redevenir sérieux pour évoquer l’état de forme de l’attaquant. « En réalité, c’était une bonne chose que le médecin soit venu pour limiter les questions à son sujet. Bien sûr, aucun joueur n’aime être blessé, mais j’espère qu’il sera suffisamment en forme pour jouer ; nous avons besoin de tout le monde. Son état évolue au jour le jour et nous attendons avec impatience que tous les joueurs soient disponibles. Chacun compte, Neymar compris. »
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Défendre le statut de star du protagoniste
Victime d’une blessure qui devrait le tenir écarté des terrains durant deux à trois semaines, Neymar risque de manquer le premier match de groupe contre le Maroc. Interrogé sur l’éventualité de voir l’attaquant céder son statut de figure de proue de la Seleção, Casemiro a fermement rejeté l’idée.
« C’est vous qui dites qu’il ne sera pas le protagoniste », a répondu Casemiro lorsqu’on l’a interrogé sur l’influence de Neymar. « Un joueur, même s’il sait ce qu’il fait sur le terrain, chacun d’entre eux veut jouer le rôle de protagoniste. Cette question s’adresse à Neymar, au coach... nous connaissons ses qualités. Il soigne sa blessure, il veut d’abord reprendre l’entraînement. Il faut y aller par étapes. Il doit d’abord retrouver la forme, puis reprendre le jeu, et seulement ensuite penser à endosser le rôle de protagoniste. La santé passe en priorité. »
Course contre la montre avant le coup d’envoi de la Coupe du monde
Selon le calendrier médical communiqué par le staff brésilien, Neymar manquera avec certitude les prochains matchs amicaux face au Panama et à l’Égypte. L’inquiétude majeure porte sur le match d’ouverture du tournoi, le 13 juin au New Jersey, où le Brésil affrontera le Maroc dans un choc décisif pour lancer sa campagne. Son absence serait un coup dur, car l’attaquant emblématique possède une solide expérience des grandes compétitions, ayant déjà disputé 13 matches de Coupe du monde et inscrit huit buts. Le staff médical de la Seleção multiplie donc les soins afin que le joueur de 34 ans puisse au moins figurer parmi les remplaçants.
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La quête de rédemption du Brésil et la nostalgie de 1994
Le Brésil aborde la prochaine Coupe du monde avec l’intention de faire forte impression, désireux de se racheter après des performances décevantes lors des deux dernières éditions, conclues par des éliminations en quarts de finale. La Seleção nourrit un optimisme certain à l’idée de revenir en Amérique du Nord ; en 1994, lors du précédent accueil du tournoi par les États-Unis, le Brésil avait réalisé un parcours historique et finalement soulevé le prestigieux trophée.