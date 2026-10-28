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Getafe CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Carvajal : une demi-heure a déclenché la crise entre Valverde et Tchouaméni, et un détail effrayant a scellé mon refus de l'offre qatarie

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D. Carvajal
A. Arbeloa
J. Mourinho
F. Valverde
Aurélien Tchouaméni
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L'ancien capitaine du Real Madrid dévoile sa relation avec Arbeloa et livre son avis sur Mourinho après le Clasico

L'été 2026 a été un été riche en changements pour Dani Carvajal : après une carrière bien remplie associée au Real Madrid, le latéral droit a choisi de rejoindre Getafe, dirigé par Bordalás, pour poursuivre sa carrière de footballeur.

Dans son nouveau club, les objectifs semblent différents, mais l'ambition reste la même, comme il l'a confié à Manu Carreño lors de son entretien dans l'émission « El Larguero » sur la radio Cadena SER.

L'ancien capitaine du Real a expliqué que sa décision de rejoindre Getafe, malgré les offres venues du Moyen-Orient, était « une décision née d'une grande passion », et qu'avant tout, il avait besoin « de se sentir à nouveau footballeur » après une année d'arrêt en raison de sa blessure.

Il a évoqué cette terrible blessure survenue au stade Santiago-Bernabéu, dont il reconnaît avoir regardé les ralentis « des centaines de fois », et qui a affecté son niveau au Real Madrid et l'a empêché de participer à la Coupe du monde 2026.

Dani Carvajal a également parlé « en toute franchise » du niveau actuel du Real Madrid, de sa relation avec Álvaro Arbeloa et de la manière dont il évalue l'arrivée de Mourinho.

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  • Pourquoi avez-vous choisi Getafe ?

    Carvajal a révélé pourquoi il avait choisi Getafe : « Eh bien, au final, c'était une décision dictée par une grande passion. Ceux qui me connaissent savent que le football est ma vie, que c'est ce que je fais depuis ma naissance, et que j'en savoure chaque détail. Ces deux dernières années, avec la blessure, cela m'a un peu manqué, et je voulais me sentir de nouveau footballeur. Je pense que je suis encore capable de jouer au football pendant des années, et je veux continuer à en profiter. »

    Il a poursuivi : « L'été a été très long, nous avions des options, mais au bout du compte, il faut faire la part entre ce qui compte le plus pour toi : ta famille, le projet, les besoins de l'entraîneur... Comme je l'ai dit auparavant, j'ai passé toute ma vie à jouer pour des équipes qui luttent pour la victoire, et je me suis toujours demandé ce que ce serait d'être dans une équipe qui se bat pour le maintien ? C'est quelque chose qui m'a beaucoup motivé, et c'est l'objectif actuel de Getafe, donc je suis ici pour les aider. »

    Il a affirmé qu'il n'avait pas rejoint Getafe pour l'argent, critiquant la règle des salaires en Liga « malgré sa logique par le passé », puisqu'il la juge désormais « absurde » face à la difficulté de dissimuler les paiements en nature.

    Il a expliqué que tout ce dont il a besoin maintenant, c'est de prendre du plaisir à jouer au football, raison pour laquelle il a souligné que le salaire n'avait pas été un obstacle, exprimant sa gratitude envers le président du club pour les garanties apportées afin de relever le plafond salarial, et assurant qu'il se sentait très heureux à présent.

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  • La raison du retrait de l'offre qatarie

    Carvajal a dévoilé les négociations qui ont eu lieu entre lui et le club qatari d'Al-Gharafa, précisant qu'il avait tout organisé pour se rendre à Doha.

    Il a expliqué : « Oui, la situation était plutôt avancée, mais j'ai vécu la guerre de près avec mon beau-frère (Joselu) au Qatar... Et quand cela te touche personnellement, cela devient un peu effrayant. »

    Il a poursuivi : « Au final, il faut peser le pour et le contre de chaque contrat, et nous étions un peu hésitants concernant le marché des transferts dans notre pays. J'ai choisi Getafe non seulement parce que je suis dans mon pays, mais aussi parce que cela me motive beaucoup et que je veux aider l'équipe. »

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  • La relation glaciale avec Arbeloa

    Interrogé directement sur la relation froide entre lui et Arbeloa, qui a ignoré son aide — selon plusieurs rapports — après son retour de blessure afin d'obtenir les minutes nécessaires pour être disponible et figurer parmi les choix en lice pour une place dans la liste de l'Espagne pour le Mondial, Carvajal a répondu : « Je pense que cette question doit être posée à Álvaro ; c'est lui qui est le plus à même d'éclaircir ces déclarations. Je ne peux rien dire d'autre. »

    Il a ajouté : « Les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu », car, au bout du compte, elles échappent au contrôle de chacun, en référence au nombre de minutes qu'il a jouées avant de quitter son club, qui a représenté toute sa vie.

    Et de poursuivre : « J'ai toujours respecté ses décisions, que je joue une minute ou davantage. J'ai passé toute ma carrière en tant que titulaire, et soudain tu te retrouves à ne plus être titulaire pendant quelques mois, avec la Coupe du monde et la prolongation de contrat en jeu. Mais je me suis entraîné chaque jour et j'ai participé à chaque déplacement dans le but d'aider l'équipe. Je n'avais aucune plainte à formuler à l'encontre du club ou de l'entraîneur. »

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  • Tchouaméni et Valverde : une demi-heure qui a fait exploser la situation

    Carvajal a révélé la dispute qui a éclaté entre Valverde et Tchouaméni : « Ce n'était pas si important que ça. J'ai passé de nombreuses années au Real Madrid, et des accrochages entre joueurs se sont produits à plusieurs reprises. Mais rien n'a jamais été dévoilé. »

    Il a poursuivi : « Ce qui est étrange, c'est la fuite de l'information, car à peine une demi-heure plus tard, elle était publiée dans la presse. Et je fais partie de ceux qui estiment que le vestiaire doit rester fermé... C'est donc cela qui me dérange. »

    Au sujet du poste de latéral droit et du choix entre Dumfries, Arnold et Valverde, il estime que « le choix est difficile... et c'est à Mourinho de trancher en fonction de la nature de chaque match et de son déroulement », soulignant les prestations éclatantes de Valverde à ce poste.

    Il a fait l'éloge de la nouvelle recrue Yan Diomande, déclarant : « Il livre de bonnes performances, il apporte sa contribution défensivement et possède de belles touches offensives. »

    On lui a également demandé comment il allait aborder la confrontation entre le Real Madrid et Getafe. Il a répondu qu'il défendrait les couleurs de son club actuel, souhaitant que Getafe ait assuré son maintien en Liga et que le Real Madrid ait décroché le titre avant la rencontre.

    Quant à son accueil en tant qu'adversaire au Bernabéu, il a déclaré qu'il lui suffirait que le public le reçoive par de chaleureux applaudissements, affirmant qu'il a toujours ressenti leur affection et qu'il la ressent encore.

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  • Le courage de Mourinho et la prestation du Barça

    À propos du Clasico et de la victoire 2-1 du Real sur Barcelone au Camp Nou, il a déclaré : « J'ai énormément apprécié. Je pense que c'était un match magnifique, à un rythme très soutenu. Je ne m'attendais pas à voir le Real Madrid jouer à ce niveau ; ce fut une agréable surprise. À certains moments, ils ont complètement dominé Barcelone. Je pense que l'approche de Mourinho a été très courageuse. »

    On lui a demandé s'il avait été surpris par la prestation de Barcelone, et il a répondu : « Oui, le Real Madrid leur a posé un grand défi dans la possession du ballon, et ils arrivaient aussi d'une solide performance en Ligue des champions avec l'absence de certains joueurs. Au final, leur style de jeu est très offensif, avec une ligne défensive très haute, et face aux grandes équipes, si les adversaires ont deux occasions, ils marqueront au moins un but. »

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