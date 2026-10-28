L'été 2026 a été un été riche en changements pour Dani Carvajal : après une carrière bien remplie associée au Real Madrid, le latéral droit a choisi de rejoindre Getafe, dirigé par Bordalás, pour poursuivre sa carrière de footballeur.

Dans son nouveau club, les objectifs semblent différents, mais l'ambition reste la même, comme il l'a confié à Manu Carreño lors de son entretien dans l'émission « El Larguero » sur la radio Cadena SER.

L'ancien capitaine du Real a expliqué que sa décision de rejoindre Getafe, malgré les offres venues du Moyen-Orient, était « une décision née d'une grande passion », et qu'avant tout, il avait besoin « de se sentir à nouveau footballeur » après une année d'arrêt en raison de sa blessure.

Il a évoqué cette terrible blessure survenue au stade Santiago-Bernabéu, dont il reconnaît avoir regardé les ralentis « des centaines de fois », et qui a affecté son niveau au Real Madrid et l'a empêché de participer à la Coupe du monde 2026.

Dani Carvajal a également parlé « en toute franchise » du niveau actuel du Real Madrid, de sa relation avec Álvaro Arbeloa et de la manière dont il évalue l'arrivée de Mourinho.