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Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Carrick en désaccord avec ten Hag : je n'ai pas besoin qu'on me dise quand les choses se passent bien

Como vs Manchester United
Como
Manchester United
Ligue des Champions
M. Carrick
E. ten Hag
Italie
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Les accusations de culture toxique enflamment l'ambiance à United avant le match face à Côme

Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, a refusé de laisser planer le doute sur sa relation avec la direction du club, assurant qu'il bénéficiait du soutien des dirigeants, et ce avant d'affronter Côme en Ligue des champions, un match prévu ce mercredi soir, dans un contexte de pressions croissantes en raison du recul des résultats et de la multiplication des absences.

L'entraîneur anglais traverse une période difficile après que Manchester United a signé son pire début de saison en championnat depuis 40 ans, avec seulement deux victoires en 10 matchs toutes compétitions confondues.

Manchester United aborde le match de mercredi face à la formation de Cesc Fàbregas sans la moindre victoire lors de ses 6 derniers matchs, à un moment où les déclarations de l'ancien entraîneur Erik ten Hag ont occupé le devant de la scène avant la rencontre.

Ten Hag a accusé, dans un entretien accordé au site « The Athletic » deux ans après son limogeage, le club d'avoir manqué à ses promesses, et a également critiqué la persistance de ce qu'il a qualifié de « culture toxique » au sein de Manchester United, estimant que la direction accorde aux joueurs un pouvoir excessif.

L'entraîneur néerlandais a déclaré : « Ils continuent à (perpétuer) la culture toxique. Ils l'alimentent et donnent du pouvoir aux joueurs. Marcus Rashford est un joueur extraordinaire quand son mental est bon. J'ai toujours montré ma confiance en lui et je l'ai aligné dans les matchs, mais lorsque l'on fixe ces standards, il faut parfois procéder à des corrections. »


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  • Carrick contredit Ten Hag : je n'ai pas besoin d'être rassuré

    Le site Manchester Evening News a écrit : « Carrick se retrouve dans une situation similaire à celle de ten Hag vers la fin de son mandat, luttant pour son avenir alors que les projecteurs se braquent avec force sur la direction, au premier rang de laquelle le directeur sportif Jason Wilcox, qui a fait l'objet de critiques au sein du vestiaire la semaine dernière », une sortie lancée par Lisandro Martinez après le match contre l'Atlético de Madrid.

    Le site a poursuivi : « Ten Hag avait accusé la direction sportive de United de ne pas l'avoir soutenu sur le marché des transferts et de ne pas lui avoir témoigné un soutien suffisant. »

    Mais Carrick s'oppose à cet avis et insiste sur le fait que cela n'a jamais été une source d'inquiétude pour lui. Il a affirmé qu'il s'est toujours senti soutenu par la direction.

    Carrick a assuré : « Oui, oui. Pourquoi pas ? » C'est ainsi qu'il a répondu lorsqu'on lui a demandé s'il se sentait soutenu.

    Il a poursuivi : « Je n'ai besoin d'aucune réassurance. Je connais mon rôle et mes responsabilités, et je n'ai pas besoin qu'on me dise quand les choses vont bien ou quand il faut s'améliorer. Je le sais par moi-même. »

    Il a ajouté : « Je suis conscient de la réalité, et je n'ai aucun problème avec elle. Nous devons gagner les matchs pour que les choses aillent comme il faut, et c'est quelque chose que nous pouvons changer par nous-mêmes. »

    À propos des performances de l'équipe depuis son retour, il a déclaré : « Les joueurs et le staff technique ont donné tout ce qu'ils avaient. Nous avons obtenu de bons résultats dans certains matchs, et dans d'autres nous voulons améliorer nos performances, et nous avons commis quelques erreurs. »

    Il a poursuivi : « Mais notre prestation ce week-end, ainsi que durant de longues périodes face à l'Atlético de Madrid, a montré une grande cohésion, de l'envie et une détermination à nous améliorer les uns pour les autres. »

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  • 8 absences menacent United face à Côme

    Carrick fait face à des difficultés avant d'affronter Côme, avec huit joueurs absents pour cause de blessure ou de maladie, en plus de la suspension de Leny Yoro après son expulsion lors de la défaite contre l'Atlético de Madrid (0-2) la semaine dernière.

    Carrick a déclaré au sujet de Lisandro Martínez : « Son état n'est pas trop grave, mais il n'est pas avec nous. Nous verrons s'il sera prêt pour affronter Bournemouth à la fin de la semaine. »

    Il a ajouté : « Kobbie Mainoo aura peut-être besoin d'environ 10 jours de plus, mais il n'y a pas de date précise, tandis que Luke Shaw sera absent un peu plus longtemps. »

    Il a poursuivi : « Ayden Heaven est malade, et Marcus Rashford souffre encore d'un petit problème à la cuisse sur lequel nous travaillons, et nous espérons que cela se réglera prochainement. »

    Sont également absents pour blessure Benjamin Šeško, Patrick Dorgu et Manuel Ugarte.

    La délégation de United est arrivée en Italie mardi soir sous de fortes pluies. Au sujet d'une éventuelle influence de la météo ou de la pelouse sur le match, Carrick a déclaré : « Je n'ai aucune inquiétude immédiate. Nous sommes plutôt habitués à la pluie, et nous gérerons la situation du mieux possible. »

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