Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, a refusé de laisser planer le doute sur sa relation avec la direction du club, assurant qu'il bénéficiait du soutien des dirigeants, et ce avant d'affronter Côme en Ligue des champions, un match prévu ce mercredi soir, dans un contexte de pressions croissantes en raison du recul des résultats et de la multiplication des absences.

L'entraîneur anglais traverse une période difficile après que Manchester United a signé son pire début de saison en championnat depuis 40 ans, avec seulement deux victoires en 10 matchs toutes compétitions confondues.

Manchester United aborde le match de mercredi face à la formation de Cesc Fàbregas sans la moindre victoire lors de ses 6 derniers matchs, à un moment où les déclarations de l'ancien entraîneur Erik ten Hag ont occupé le devant de la scène avant la rencontre.

Ten Hag a accusé, dans un entretien accordé au site « The Athletic » deux ans après son limogeage, le club d'avoir manqué à ses promesses, et a également critiqué la persistance de ce qu'il a qualifié de « culture toxique » au sein de Manchester United, estimant que la direction accorde aux joueurs un pouvoir excessif.

L'entraîneur néerlandais a déclaré : « Ils continuent à (perpétuer) la culture toxique. Ils l'alimentent et donnent du pouvoir aux joueurs. Marcus Rashford est un joueur extraordinaire quand son mental est bon. J'ai toujours montré ma confiance en lui et je l'ai aligné dans les matchs, mais lorsque l'on fixe ces standards, il faut parfois procéder à des corrections. »



