La saison dernière a été marquée par plusieurs transferts retentissants : Manchester United et Manchester City ont en quelque sorte échangé Grace Clinton et Jess Park, tandis que les London City Lionesses ont établi un nouveau record mondial en recrutant Grace Geyoro, en provenance du Paris Saint-Germain.

Cet été s’annonce tout aussi mouvementé : Chelsea serait déjà prêt à débourser une somme record pour la prodige suédoise Felicia Schroder, dont le transfert pourrait dépasser celui de Geyoro.

Schroder figure parmi les joueuses encore sous contrat mais susceptibles de bouger, tout comme l’attaquante du PSG Romee Leuchter et la buteuse de Chelsea Mayra Ramirez, qui pourraient partir si leurs clubs respectifs recevaient une offre alléchante. Sans oublier les nombreuses joueuses libres, telles que Mary Earps, Mapi Leon et Ona Batlle, prêtes à relever de nouveaux défis.

Certains transferts profitent à toutes les parties, mais ce n’est pas toujours le cas : les choix d’un club ou d’une joueuse peuvent même provoquer la controverse. GOAL vous aide donc à y voir clair en évaluant chaque opération majeure du mercato féminin. Tout l’été, nous noterons chaque mouvement, afin que vous puissiez identifier les grandes gagnantes – et les éventuelles perdantes – de l’intersaison.

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