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Caroline Weir Lyon GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Caroline Weir va enfin obtenir le respect – et les trophées – qu'elle mérite après avoir quitté le Real Madrid pour rejoindre Lyon : GOAL passe en revue les transferts les plus marquants du mercato estival féminin 2026

WOMEN'S FOOTBALL
OL Lyonnes
C. Weir
Manchester City Women
B. Mead
WSL Série printemps
Chelsea FC Women
K. McCabe
Arsenal Women
Real Madrid Femenino
FEATURES

Ça y est, c'est parti. Le mercato estival 2026 s’ouvre et s’annonce particulièrement agité dans le football féminin : Alexia Putellas, Sam Kerr et Georgia Stanway devraient changer de club dans les prochaines semaines. Les rumeurs circulent depuis des semaines ; seules les annonces officielles manquent encore, même si, comme toujours, quelques surprises sont attendues.

La saison dernière a été marquée par plusieurs transferts retentissants : Manchester United et Manchester City ont en quelque sorte échangé Grace Clinton et Jess Park, tandis que les London City Lionesses ont établi un nouveau record mondial en recrutant Grace Geyoro, en provenance du Paris Saint-Germain.

Cet été s’annonce tout aussi mouvementé : Chelsea serait déjà prêt à débourser une somme record pour la prodige suédoise Felicia Schroder, dont le transfert pourrait dépasser celui de Geyoro.

Schroder figure parmi les joueuses encore sous contrat mais susceptibles de bouger, tout comme l’attaquante du PSG Romee Leuchter et la buteuse de Chelsea Mayra Ramirez, qui pourraient partir si leurs clubs respectifs recevaient une offre alléchante. Sans oublier les nombreuses joueuses libres, telles que Mary Earps, Mapi Leon et Ona Batlle, prêtes à relever de nouveaux défis.

Certains transferts profitent à toutes les parties, mais ce n’est pas toujours le cas : les choix d’un club ou d’une joueuse peuvent même provoquer la controverse. GOAL vous aide donc à y voir clair en évaluant chaque opération majeure du mercato féminin. Tout l’été, nous noterons chaque mouvement, afin que vous puissiez identifier les grandes gagnantes – et les éventuelles perdantes – de l’intersaison.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et partagez votre avis dans les commentaires.

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 juin : Caroline Weir (du Real Madrid à Lyon)

    Au Real Madrid, l’évolution du projet de l’équipe féminine se mesure à l’aune du départ de Weir, sans doute la meilleure joueuse à avoir porté le maillot des « Blancas » depuis son arrivée en 2022. Pourtant, elle quitte la capitale sans aucun titre en quatre saisons, le Real restant loin derrière Barcelone dans la course aux trophées nationaux et encore un cran en dessous de l’élite européenne. Pour retenir des talents de premier plan comme elle, le club merengue doit clairement élever son niveau de jeu. Son départ sera une perte énorme. Note : F

    Pour Lyon : Une recrue fantastique, arrivée libre, pour le finaliste de la dernière Ligue des champions. Capable de faire basculer les grands rendez-vous, l’Écossaise apporte expérience et talent confirmé, des atouts précieux pour aider l’OL à mettre fin à quatre ans d’attente et reconquérir l’Europe. Son arrivée, juste après le départ de Lindsey Horan, renforce un milieu de terrain déjà redoutable et confirme la force de frappe du club rhodanien. Note : A

    Pour Weir : Après avoir brillé sans remporter de titre à Madrid, la milieu de terrain mérite ce transfert qui lui ouvrira enfin les portes des grands trophées. Passée par Arsenal et Manchester City avant de rejoindre la capitale espagnole, elle franchit un cap en rejoignant les huit fois champions d’Europe. Un choix qui, au vu du standing de l’OL, devrait enfin lui offrir la reconnaissance internationale qu’elle mérite. Note : A

    • Publicité
  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 juin : Beth Mead (d’Arsenal à Manchester City)

    Du côté d’Arsenal, les Gunners s’attendaient depuis longtemps à devoir se séparer de plusieurs joueurs de l’équipe première cet été, en raison d’une multitude de contrats arrivant à échéance.Toutefois, certaines informations laissaient entendre que Mead faisait partie des joueuses que le club souhaitait conserver. Bien qu’elle n’ait pas été une titulaire incontestable cette saison, l’internationale anglaise s’est montrée très efficace et a apporté beaucoup, tant en possession qu’en dehors du ballon, aux doubles champions d’Europe. Arsenal n’a toutefois pas pu égaler la durée du contrat proposé par Man City, ce qui a entraîné un départ regretté. Il sera essentiel de la remplacer à la hauteur cet été, car ce transfert a fait perdre au club du nord de Londres une grande partie de sa créativité et de sa puissance offensive. Note : D

    Pour Man City : Les flancs sont déjà bien pourvus chez les Citizens, ce qui rend ce recrutement surprenant aux yeux de nombreux observateurs. Proposer un contrat de trois ans à une joueuse qui vient d’avoir 31 ans peut également interpeller. Mais l’Anglaise affiche des performances constantes depuis des années et apporte fiabilité, expérience et mentalité de gagnante aux nouvelles championnes de WSL. Si City veut à nouveau briguer les titres nationaux la saison prochaine, le club a besoin d’un effectif plus profond, d’autant plus que le retour en Ligue des champions se profile. Polyvalente, capable d’évoluer sur toute la ligne d’attaque, Mead répond exactement à ce besoin. Note : B

    Pour Mead : avec la Coupe du monde qui se profile l’année prochaine, le temps de jeu est vital pour la joueuse cette saison si elle veut jouer un rôle clé pour l’Angleterre au Brésil – si celle-ci se qualifie. Ce transfert ne le garantit pas, l’effectif offensif de City étant très fourni, mais la rotation sera indispensable si l’équipe d’Andree Jeglertz veut rivaliser sur quatre tableaux. Mead devrait donc obtenir suffisamment de temps de jeu pour s’imposer dans le onze. Sur le plan personnel, ce bail de trois ans auprès d’un club de premier plan, à 31 ans, constitue un bel aboutissement, tout comme les retrouvailles avec sa partenaire Vivianne Miedema, auteur d’une saison brillante sous le maillot citizen. Note : B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1er juin : Katie McCabe (d’Arsenal à Chelsea)

    Du côté d’Arsenal, la gestion du contrat de McCabe a suscité la confusion de bout en bout. Bien qu’elle soit une joueuse clé et une solution récurrente aux problèmes causés par les blessures, tant sa polyvalence est grande, les Gunners étaient prêts à laisser partir la capitaine irlandaise, qui, sans surprise, suscitait beaucoup d’intérêt à l’approche de l’été. Ils ont ensuite fait volte-face et lui ont proposé un nouveau contrat, bien que The Athletic ait rapporté que celui-ci « concernait un rôle très spécifique au sein de l’équipe à l’avenir », si bien que la joueuse a opté pour un nouveau défi. L’arrivée simultanée de la latérale de Barcelone Ona Batlle atténue le coup, mais les Gunners risquent tout de même de regretter cette perte, surtout face à un concurrent direct. Note : D

    Pour Chelsea : Un recrutement majeur pour les Blues, d’autant plus savoureux qu’ils ont soufflé McCabe sous le nez de Manchester City, tout juste couronnés champions de WSL et prêts à accueillir la star irlandaise pour combler un secteur déficient. La saison passée, Chelsea a tourné avec plusieurs solutions à gauche : Niamh Charles, Sandy Baltimore et Veerle Buurman, sans véritable réussite. L’arrivée de McCabe libère Baltimore pour qu’elle exprime son potentiel offensif, tandis que Buurman peut désormais s’imposer en défense centrale, où elle excelle. Charles, qui devrait rejoindre City, est une bonne joueuse, mais McCabe, l’une des meilleures à son poste, élève immédiatement le niveau du onze des Blues. Note : A

    Pour McCabe : De nombreux supporters d’Arsenal sont consternés par son départ pour un grand rival, après onze années qui l’ont consacrée comme une légende des Gunners. Mais la joueuse de 30 ans, consciente de son niveau, saisit l’occasion de rejoindre un autre grand club aux ambitions considérables. En souhaitant rester en Angleterre, ses options étaient de toute façon limitées. Elle s’intègre parfaitement aux Blues, s’imposera comme une titulaire incontournable et pourra conquérir de nombreux trophées si le club laisse derrière lui une saison décevante pour retrouver le niveau qui a été le sien durant la majeure partie de la dernière décennie. Comme elle n’était pas satisfaite de l’offre d’Arsenal concernant son rôle, c’est un vrai plus pour elle sur le plan personnel. Note : B