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Caroline Weir Lyon GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Caroline Weir devrait enfin récolter le respect – et les trophées – qu’elle mérite après avoir quitté le Real Madrid pour Lyon ; GOAL passe en revue les transferts les plus marquants du mercato estival féminin 2026

WOMEN'S FOOTBALL
OL Lyonnes
C. Weir
Manchester City Women
B. Mead
WSL Série printemps
K. McCabe
Arsenal Women
Real Madrid Femenino
FEATURES

Ça y est, c'est parti. Le mercato estival 2026 est ouvert et s’annonce particulièrement agité dans le football féminin. Des stars comme Alexia Putellas, Georgia Stanway et Mary Earps devraient changer de club dans les prochaines semaines ou mois. Les rumeurs et les articles se multiplient depuis des semaines ; il ne manque plus que les annonces officielles, même si, comme toujours, quelques surprises sont à prévoir.

La saison dernière a été marquée par plusieurs transferts retentissants : Manchester United et Manchester City ont effectué un genre d’échange, Grace Clinton et Jess Park changeant de camp, tandis que les London City Lionesses établissaient un nouveau record mondial en recrutant Grace Geyoro en provenance du Paris Saint-Germain.

Cet été, la tendance devrait se confirmer : selon les rumeurs, Chelsea s’intéresserait à la jeune prodige suédoise Felicia Schroder, dont le transfert pourrait même dépasser le record établi pour Geyoro.

Schroder figure parmi les joueuses encore sous contrat mais susceptibles de changer d’air ; l’attaquante du PSG Romee Leuchter et la Chelsea Mayra Ramirez pourraient aussi partir si leurs clubs reçoivent une offre alléchante. Sans oublier les agentes libres qui s’engageront ailleurs, comme le trio barcelonais Mapi Leon, Ona Batlle et, semble-t-il, Salma Paralluelo, prêtes à relever de nouveaux défis.

Certains transferts profitent à toutes les parties, mais ce n’est pas toujours le cas : les choix d’un club ou d’une joueuse peuvent même provoquer la controverse. GOAL vous aide donc à y voir clair en évaluant les grands gagnants et les éventuels perdants de chaque opération majeure du mercato féminin. Suivez notre baromètre tout au long de l’été et jugez sur pièce.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et partagez votre avis dans les commentaires.

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 juin : Caroline Weir (du Real Madrid à Lyon)

    Au Real Madrid, l’aventure de Weir illustre les progrès accomplis par le projet de l’équipe féminine. Depuis son arrivée en 2022, la joueuse s’est imposée comme la plus grande figure des « Blancas », grâce à un niveau de performance remarquablement constant. Pourtant, elle quitte la capitale sans avoir remporté le moindre titre, le Real Madrid restant à des années-lumière de Barcelone dans la course aux trophées nationaux et un cran en dessous de l’élite européenne. Pour conserver des talents de premier plan comme elle, le club merengue doit clairement élever son niveau de jeu. Son départ sera une perte énorme. Note : F

    Pour Lyon : une recrue fantastique, arrivée libre, pour le finaliste de la dernière Ligue des champions. Capable de faire basculer les grands rendez-vous, l’Écossaise apporte expérience et talent confirmé, atouts précieux pour aider l’OL à mettre fin à quatre ans de disette continentale. Son arrivée, juste après le départ de Lindsey Horan, renforce un milieu de terrain déjà redoutable et confirme le statut de prétendant au titre du club rhodanien. Note : A

    Pour Weir : Après avoir brillé sans remporter de titre à Madrid, la milieu écossaise mérite ce transfert qui lui ouvrira enfin les portes des grands succès. Passée par Arsenal et Manchester City avant de rejoindre la capitale espagnole, elle va désormais porter les couleurs des huit fois champions d’Europe et franchir un nouveau cap. Un choix qui, au vu du standing de l’OL, devrait enfin lui offrir la reconnaissance que son talent mérite. Note : A

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  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 juin : Beth Mead (Arsenal à Manchester City)

    Du côté d’Arsenal, les Gunners s’attendaient déjà à voir plusieurs joueuses de l’équipe première partir cet été, leurs contrats arrivant à échéance. Toutefois, selon certaines sources, Mead figurait parmi les éléments que le club souhaitait retenir. Bien qu’elle n’ait pas été une titulaire incontestable cette saison, l’internationale anglaise s’est montrée très efficace et a apporté beaucoup, tant en possession de balle qu’en contre-attaque, aux doubles champions d’Europe. Arsenal n’a toutefois pas pu égaler la durée du contrat proposé par Manchester City, ce qui a entraîné un départ regretté. Il sera essentiel de la remplacer au mieux cet été, car ce transfert a privé le nord de Londres d’une grande part de créativité et de danger devant le but. Note : D

    Pour Manchester City : Les flancs sont déjà bien pourvus chez les Citizens, ce qui rend ce recrutement surprenant aux yeux de nombreux observateurs. Offrir un contrat de trois ans à une joueuse qui vient de fêter ses 31 ans interpelle forcément. Mais l’Anglaise affiche depuis des années des performances régulières au plus haut niveau et apporte fiabilité, expérience et mentalité de gagnante aux nouvelles championnes de la WSL. Si City veut à nouveau briguer les titres nationaux la saison prochaine, le club a besoin d’un effectif plus étoffé, d’autant plus que le retour en Ligue des champions se profile également. Polyvalente, Mead peut évoluer sur toute la ligne d’attaque et répond précisément à ce besoin. Note : B

    Pour Mead : avec une Coupe du monde prévue l’année prochaine, le temps de jeu sera crucial pour la joueuse lors de la saison à venir si elle veut jouer un rôle clé avec l’Angleterre au Brésil – à condition que les Three Lions se qualifient. Ce transfert ne le garantit pas, l’effectif offensif de City étant très fourni, mais la rotation sera essentielle si l’équipe d’Andree Jeglertz veut rivaliser sur quatre tableaux. Mead devrait donc disposer de nombreuses occasions de jouer et, par conséquent, de s’imposer dans le onze de départ. Sur le plan personnel, ce bail de trois ans avec un club de premier plan à 31 ans constitue un bel accomplissement, tout comme les retrouvailles avec sa partenaire Vivianne Miedema, auteur d’une saison remarquée sous le maillot citizen. Note : B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1er juin : Katie McCabe (d’Arsenal à Chelsea)

    Du côté d’Arsenal, la gestion du contrat de McCabe a suscité beaucoup de confusion. Bien que la polyvalence de la capitaine irlandaise ait souvent permis de pallier les blessures, le club londonien a d’abord envisagé de la laisser partir, suscitant logiquement l’intérêt de plusieurs clubs à l’approche de l’été. Les Gunners ont ensuite fait volte-face et lui ont proposé un nouveau contrat, mais The Athletic a révélé que celui-ci était lié à un « rôle très spécifique au sein de l’équipe à l’avenir » ; la joueuse a finalement opté pour un nouveau défi. L’arrivée simultanée de la latérale de Barcelone Ona Batlle atténue le coup, mais les Gunners risquent tout de même de regretter cette perte, surtout face à un concurrent direct. Note : D

    Pour Chelsea : Un recrutement majeur pour les Blues, d’autant plus savoureux qu’ils ont « subtilisé » McCabe sous le nez de Manchester City, tout frais champion de WSL, qui visait également la star irlandaise pour renforcer un secteur déficient. La saison passée, Chelsea a tourné avec plusieurs solutions à gauche : Niamh Charles, Sandy Baltimore et Veerle Buurman, sans trouver la formule idéale. L’arrivée de McCabe libère Baltimore pour qu’elle retrouve son couloir offensif, tandis que Buurman pourra enfin s’imposer comme défenseure centrale, son poste de prédilection. Charles, qui devrait désormais rejoindre City, est une bonne joueuse, mais McCabe, l’une des meilleures à son poste, élève immédiatement le niveau du onze des Blues. Note : A

    Pour McCabe : Si de nombreux supporters d’Arsenal sont consternés par son départ chez un grand rival, après onze années passées à se forger un statut de légende, la joueuse de 30 ans reste au sommet de son art et saisit l’occasion de rejoindre un autre grand club aux ambitions considérables. Chez les Blues, elle s’inscrit naturellement comme titulaire et pourra conquérir de nouveaux trophées si le club tourne la page d’une saison décevante pour retrouver son niveau de la décennie passée. Insatisfaite du rôle proposé à Arsenal, elle franchit un cap personnel. Note : B