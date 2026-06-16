La saison dernière a été marquée par plusieurs transferts retentissants : Manchester United et Manchester City ont effectué un genre d’échange, Grace Clinton et Jess Park changeant de camp, tandis que les London City Lionesses établissaient un nouveau record mondial en recrutant Grace Geyoro en provenance du Paris Saint-Germain.

Cet été, la tendance devrait se confirmer : selon les rumeurs, Chelsea s’intéresserait à la jeune prodige suédoise Felicia Schroder, dont le transfert pourrait même dépasser le record établi pour Geyoro.

Schroder figure parmi les joueuses encore sous contrat mais susceptibles de changer d’air ; l’attaquante du PSG Romee Leuchter et la Chelsea Mayra Ramirez pourraient aussi partir si leurs clubs reçoivent une offre alléchante. Sans oublier les agentes libres qui s’engageront ailleurs, comme le trio barcelonais Mapi Leon, Ona Batlle et, semble-t-il, Salma Paralluelo, prêtes à relever de nouveaux défis.

Certains transferts profitent à toutes les parties, mais ce n’est pas toujours le cas : les choix d’un club ou d’une joueuse peuvent même provoquer la controverse. GOAL vous aide donc à y voir clair en évaluant les grands gagnants et les éventuels perdants de chaque opération majeure du mercato féminin. Suivez notre baromètre tout au long de l’été et jugez sur pièce.

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