Carney Chukwuemeka change de manière surprenante d'allégeance, passant de l'Angleterre à la nation entraînée par l'ancien patron de Manchester United
La star de Dortmund choisit son pays natal
Le milieu de terrain de 22 ans a décidé de quitter l'équipe d'Angleterre pour représenter l'Autriche, son pays natal. Bien qu'il ait grandi à Northampton et gravi les échelons des équipes juniors des Three Lions, des moins de 17 ans aux moins de 20 ans, l'ancien joueur de Chelsea a choisi de changer d'orientation.
Sa transition a été officiellement ratifiée par la FIFA, mettant fin à sa longue collaboration avec la Fédération anglaise de football. La dernière participation de Chukwuemeka avec l'Angleterre remonte à 2023, lorsqu'il a été sélectionné en équipe nationale des moins de 21 ans, mais une blessure l'avait empêché de jouer.
Rangnick obtient un renfort de taille
Ce transfert donne un coup de pouce significatif à l'équipe de Rangnick avant la Coupe du monde cet été. L'ancien entraîneur intérimaire de Manchester United souhaite rajeunir son milieu de terrain, et l'arrivée de Chukwuemeka apporte un talent très prometteur qui viendra compléter des vétérans tels que David Alaba et Marcel Sabitzer.
Il pourrait faire ses débuts internationaux dès la fin du mois. L'Autriche affrontera le Ghana le 27 mars avant de se mesurer à la Corée du Sud le 31 mars, ce qui constituera une occasion idéale pour le joueur de Dortmund de s'intégrer au système de pressing haut de Rangnick.
Un nouveau chapitre dans la Bundesliga
La décision de Chukwuemeka de représenter l'équipe nationale reflète la stabilité qu'il a récemment trouvée au niveau du club. Après avoir eu du mal à obtenir un temps de jeu régulier à Chelsea, il a obtenu un transfert permanent de 24 millions de livres sterling à Dortmund en août 2025, après un prêt réussi.
Il s'est révélé être un joueur fiable au Signal Iduna Park, marquant cinq buts en 30 apparitions toutes compétitions confondues. Ce gain pour l'Autriche est une perte pour l'Angleterre, puisque Chukwuemeka rejoint son compatriote Paul Wanner, qui a récemment refusé l'Allemagne, en déclarant son allégeance au projet autrichien plutôt que d'attendre l'appel d'un grand club européen traditionnel.
Les préparatifs pour la Coupe du monde commencent
Le milieu de terrain se concentre désormais sur l'obtention d'une place de titulaire pour la phase finale de la Coupe du monde cet été. L'Autriche aura fort à faire dans le groupe J, où elle affrontera la Jordanie, l'Algérie et l'Argentine, championne en titre.
Mais avant d'en arriver là, Chukwuemeka s'efforcera de terminer la saison en beauté avec Dortmund. Le BVB occupe actuellement la deuxième place du classement de la Bundesliga avec 55 points en 25 matches, à 11 points du leader, le Bayern Munich. Il se prépare désormais à affronter Augsbourg en championnat samedi.
