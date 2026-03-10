Carney Chukwuemeka change de manière surprenante d'allégeance, passant de l'Angleterre à la nation entraînée par l'ancien patron de Manchester United

Le milieu de terrain de 22 ans a décidé de quitter l'équipe d'Angleterre pour représenter l'Autriche, son pays natal. Bien qu'il ait grandi à Northampton et gravi les échelons des équipes juniors des Three Lions, des moins de 17 ans aux moins de 20 ans, l'ancien joueur de Chelsea a choisi de changer d'orientation.

Sa transition a été officiellement ratifiée par la FIFA, mettant fin à sa longue collaboration avec la Fédération anglaise de football. La dernière participation de Chukwuemeka avec l'Angleterre remonte à 2023, lorsqu'il a été sélectionné en équipe nationale des moins de 21 ans, mais une blessure l'avait empêché de jouer.