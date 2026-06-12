Nommé ce jour président-directeur général et directeur général de la Juventus en remplacement de Damien Comolli, Giovanni Carnevali a immédiatement réagi par le biais d’un communiqué officiel : « Je suis fier et honoré de rejoindre ce club riche en histoire et en identité. Je remercie le club, l’actionnaire majoritaire et John Elkann pour la confiance qu’ils m’ont accordée. J’aborde ce nouveau défi avec un fort sentiment de responsabilité et la conviction que, grâce à un engagement quotidien, nous pourrons construire une trajectoire de croissance durable et un avenir couronné de succès.»



