Carnevali : « Je n’ai jamais parlé avec Vlahovic. Kolo Muani et le poste de gardien sont nos priorités ; nous apprécions également Dibu et Muharemovic. Lucumi ? Pas à ces prix-là. »

« Kolo Muani et le gardien sont deux cibles prioritaires de la Juventus. Ce sont des pièces maîtresses, mais cela ne suffit pas : nous devons travailler sereinement. Les exigences du marché sont très élevées, nous ne pouvons pas nous permettre de commettre d’erreur. Kolo Muani est une possibilité ; nous en parlons depuis longtemps et nous sommes en train de renouer le dialogue avec le PSG. Les conditions doivent être justes et acceptables. Conclure ces négociations n’est jamais facile. Nous savons où nous voulons mener le club, aucun doute là-dessus. »







