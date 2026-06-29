Giovanni Carnevali, nouveau directeur général et PDG de la Juventus, s'est exprimé en zone mixte à Rimini sur plusieurs sujets de mercato. « Mes impressions à la Juve ? Un mélange de sentiments, beaucoup d'émotions, mais aussi des responsabilités. Il y a beaucoup à construire, un travail important nous attend, il faut essayer de ne pas se tromper et de faire les choses comme il faut. »
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Carnevali : « Je n’ai jamais parlé avec Vlahovic. Kolo Muani et le poste de gardien sont nos priorités ; nous apprécions également Dibu et Muharemovic. Lucumi ? Pas à ces prix-là. »
Kolo Muani face au gardien
« Kolo Muani et le gardien sont deux cibles prioritaires de la Juventus. Ce sont des pièces maîtresses, mais cela ne suffit pas : nous devons travailler sereinement. Les exigences du marché sont très élevées, nous ne pouvons pas nous permettre de commettre d’erreur. Kolo Muani est une possibilité ; nous en parlons depuis longtemps et nous sommes en train de renouer le dialogue avec le PSG. Les conditions doivent être justes et acceptables. Conclure ces négociations n’est jamais facile. Nous savons où nous voulons mener le club, aucun doute là-dessus. »
Dibu et Vicario
« Dibu Martínez dans les cages ? C’est un gardien de premier plan, titulaire en sélection argentine, qui possède une grande valeur et une solide expérience. Il correspond au profil, mais nous étudions aussi d’autres options. Vicario nous intéresse, tout comme plusieurs jeunes talents. Nous ne sommes pas pressés : nous avons le temps de réfléchir et de recruter un joueur taillé pour la Juve et motivé à l’idée de rejoindre le club. »
MIRETTI
« Miretti au Bologna ? L’opération ne sera pas aisée, pour plusieurs raisons. Nous croyons en son talent et en sa valeur ; les conditions d’un transfert ne sont, selon moi, pas réunies. Nous n’avons pas besoin de le céder pour l’instant. »
Lucumi
« Il dispose d'une clause libératoire de 28 millions d'euros, c'est un joueur clé susceptible d'attirer des prétendants, mais pas à ces conditions. »
Vlahović
« Je n’ai jamais échangé avec lui en personne. Certaines opportunités n’existent pas aujourd’hui mais pourraient voir le jour demain ; il s’agit d’un joueur important qui, pour l’instant, ne figure pas dans nos plans. »
MUHAREMOVIC
« Je connais parfaitement ce joueur : sa valeur est avérée et son potentiel est prometteur. Nous devons toutefois examiner les demandes, car nous détenons encore 50 % de ses droits. Nous étudierons toutes les opportunités, nous le suivons de près et il pourrait intéresser la Juventus. »