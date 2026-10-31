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Carnevali Grafica Juve
Emanuele Tramacere
Traduit par

Carnevali furieux : « Mais comment p***** on peut faire ça ? » Spalletti déçu : « Passe ce ballon ! » La colère contre Cambiaso et Kalulu, les supporters qui réclament « ANTONIO » pour renouer avec la victoire : les coulisses de Genoa-Juventus

Juventus FC
Genoa
Serie A
Genoa vs Juventus FC

BordoCam sur DAZN dévoile les coulisses de la très lourde défaite de la Juventus face au Genoa.

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Un match dans le match. BordoCam, la rubrique de DAZN, offre comme toujours des éléments et des points de vue qui échappent aux caméras et aux téléspectateurs. Lors de la lourde et cinglante défaite de la Juventus sur la pelouse du Ferraris face au Genoa, petites scènes et coups de colère n’ont pas manqué. Ils expliquent aussi en partie la mauvaise passe de la Juventus.

La sérénité de l’avant-match, avec sa conférence de presse commune, s’efface vite pour laisser place à la fureur, d’abord celle de Spalletti, puis celle du directeur général Carnevali et des supporters qui scandent le nom d’Antonio Conte.

  • La colère contre Douglas Luiz et les choix de De Rossi

    En début de match, De Rossi repositionne Vitinha et Baldanzi dans l’axe gauche pour casser la ligne formée par Gatti et Bremer, à qui l’on demande, en vain, de sortir sur le meneur de jeu italien.

    Spalletti s’agace à plusieurs reprises contre Douglas Luiz, lui demandant de monter. Mais s’il le fait, le Brésilien se retrouve à laisser Baldanzi sans marquage. C’est ainsi que naît le but du 1-0, tandis que Spalletti crie à son équipe : « Vous devez sortir ! »

  • Cambiaso et Kalulu, et la déception de Spalletti

    Cambiaso et Kalulu sont les deux joueurs auxquels Spalletti s’en est le plus pris. D’abord à l’Italien pour son erreur sur le 1-0, puis au Français pour ses choix en contre-attaque, et de nouveau à l’ancien joueur du Genoa pour une occasion gâchée en attaque (« Mais c’était un centre ou un tir ?!? »).

    Alors que Spalletti tente de résoudre tactiquement le problème posé par Baldanzi en lançant : « Il faut remplacer Sarr par Douglas, parce qu’ici, Douglas n’y arrive jamais », Kalulu perd un ballon après un rebond dans sa surface, ce qui permet à Baldanzi de marquer. Spalletti se met une nouvelle fois en colère et se tourne, le regard déçu, vers son banc.

  • « MAIS PASSE CE BALLON ! »

    En seconde période, les changements de Spalletti finissent par épuiser complètement la patience de l'entraîneur : Boga, puis Cabal et surtout Zhegrova ratent des passes simples, font les mauvais choix et ne s'écartent pas comme il le leur demande.

    Et lorsqu’un énième dribble raté de Zhegrova lui fait perdre le ballon et lance le Genoa en contre-attaque, Spalletti lâche d’un ton sévère : « Mais passe ce ballon ! »

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  • LA COLÈRE DE CARNEVALI

    Et en tribune, la situation n’est guère différente : d’abord, Giorgio Chiellini apparaît à l’écran, presque incrédule, les mains sur le visage. Puis la caméra montre le directeur général Giovanni Carnevali en train de soupirer après une énième occasion non concrétisée.

    Et vers la fin, après une énième erreur, la caméra montre justement le directeur général de la Juventus, qui semble dire : « Mais comment p***** peut-on jouer comme ça ? »

  • LES SUPPORTERS RÉCLAMENT CONTE

    Et au coup de sifflet final, après le manque de réussite sur le coup franc de Koopmeiners qui a terminé sur la barre transversale, les supporters de la Juventus présents en déplacement, face à leurs joueurs immobiles et incrédules au milieu du terrain, choisissent de déployer une banderole simple mais efficace réclamant le retour d’Antonio Conte : « Sept lettres seulement pour renouer avec la victoire : ANTONIO »

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