Carnevali furieux : « Mais comment p***** on peut faire ça ? » Spalletti déçu : « Passe ce ballon ! » La colère contre Cambiaso et Kalulu, les supporters qui réclament « ANTONIO » pour renouer avec la victoire : les coulisses de Genoa-Juventus

Un match dans le match. BordoCam, la rubrique de DAZN, offre comme toujours des éléments et des points de vue qui échappent aux caméras et aux téléspectateurs. Lors de la lourde et cinglante défaite de la Juventus sur la pelouse du Ferraris face au Genoa, petites scènes et coups de colère n’ont pas manqué. Ils expliquent aussi en partie la mauvaise passe de la Juventus.

La sérénité de l’avant-match, avec sa conférence de presse commune, s’efface vite pour laisser place à la fureur, d’abord celle de Spalletti, puis celle du directeur général Carnevali et des supporters qui scandent le nom d’Antonio Conte.