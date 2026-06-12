Nommé aujourd’hui directeur général et président-directeur général de la Juventus, Giovanni Carnevali adresse un dernier message au Sassuolo, club qu’il a servi depuis 2014 : « Après 13 ans, je quitte un club que je considère comme ma maison. Je tiens à remercier la famille Squinzi, Veronica et Marco, qui m’ont accordé leur confiance et m’ont permis de vivre une expérience humaine et professionnelle unique. »
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Carnevali fait ses adieux au Sassuolo : « Une famille, un foyer »
L’ancien dirigeant neroverde a adressé un message d’adieu via les canaux officiels du club émilien : « Je remercie le président, l’ensemble du club et les supporters pour des années chargées en émotions. J’ai toujours vu Sassuolo comme une famille, portée par des valeurs fortes qui ont façonné son passé, guident son présent et construiront son avenir. Ce club restera une part importante de ma vie et de mon parcours professionnel. Je souhaite à tous un avenir riche en satisfactions et en nouveaux succès. »