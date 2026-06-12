L’ancien dirigeant neroverde a adressé un message d’adieu via les canaux officiels du club émilien : « Je remercie le président, l’ensemble du club et les supporters pour des années chargées en émotions. J’ai toujours vu Sassuolo comme une famille, portée par des valeurs fortes qui ont façonné son passé, guident son présent et construiront son avenir. Ce club restera une part importante de ma vie et de mon parcours professionnel. Je souhaite à tous un avenir riche en satisfactions et en nouveaux succès. »



