Carnevali : « Conte plaît à tout le monde, mais il n’a jamais été et n’est pas dans nos pensées. Spalletti a besoin de continuité »

Au cours de sa longue intervention sur la scène du Festival dello Sport de Trente organisé par la Gazzetta dello Sport, le directeur général de la Juventus, Giovanni Carnevali, a livré de très nombreuses pistes de réflexion et abordé plusieurs thèmes sur le présent et l’avenir de la Juventus.

En partant de l’obligation économique d’un retour en Ligue des champions et en passant par les motivations du coup Alajbegovic (avec une pique plus ou moins volontaire à l’Inter), l’ancien dirigeant de Sassuolo a expliqué le plan stratégique mis en place à la Continassa, un plan qui ne prévoit pas et n’a jamais prévu le retour à Turin de l’ex le plus acclamé par tous les supporters : Antonio Conte.