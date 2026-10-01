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Emanuele Tramacere
Traduit par

Carnevali : « Conte plaît à tout le monde, mais il n’a jamais été et n’est pas dans nos pensées. Spalletti a besoin de continuité »

Juventus FC
L. Spalletti
A. Conte

Le directeur général de la Juventus a fermé la porte au grand ancien réclamé à cor et à cri par les supporters.

Au cours de sa longue intervention sur la scène du Festival dello Sport de Trente organisé par la Gazzetta dello Sport, le directeur général de la Juventus, Giovanni Carnevali, a livré de très nombreuses pistes de réflexion et abordé plusieurs thèmes sur le présent et l’avenir de la Juventus.

En partant de l’obligation économique d’un retour en Ligue des champions et en passant par les motivations du coup Alajbegovic (avec une pique plus ou moins volontaire à l’Inter), l’ancien dirigeant de Sassuolo a expliqué le plan stratégique mis en place à la Continassa, un plan qui ne prévoit pas et n’a jamais prévu le retour à Turin de l’ex le plus acclamé par tous les supporters : Antonio Conte.

  • « Conte n’a jamais été dans nos pensées »

    « Conte est un ami, un entraîneur de tout premier plan, d’un très grand niveau, mais ce n’est pas une option que nous envisageons et ça ne l’a jamais été »

  • Spalletti a besoin de continuité

    « Aujourd’hui, nous avons besoin de continuité. Spalletti a aussi un staff très préparé. Il y a aussi de l’unité, être proches les uns des autres sert surtout quand les choses vont mal. Ensuite, c’est le terrain qui compte : les mots ne comptent pas du tout.


    Des entraîneurs, j’en ai vu beaucoup, lui est capable, il transmet. Nous avons besoin de techniciens comme lui. J’aimerais vous faire venir voir un entraînement. Il a son caractère, bien sûr. Chacun est différent des autres. Lui a une grande envie de gagner »

  • Conte plaît à tout le monde, mais Spalletti aussi

    « Je sais que Conte est un entraîneur apprécié de tous, de beaucoup de monde, mais je crois que Spalletti aussi est apprécié de beaucoup de monde. »

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