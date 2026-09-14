Carnevali, combien d’entraîneurs a-t-il eus à Sassuolo : deux licenciements, tous les noms

Après la défaite de la Juventus contre Sassuolo, l’administrateur délégué de Sassuolo Giovanni Carnevali, interrogé par Radio Rai, évoque sa manière de gérer les entraîneurs : "Changer d’entraîneur ne fait pas partie de mon esprit, nous devons essayer de programmer et de construire, il faut donner du temps et faire preuve de patience, en sachant qu’il faudra avaler des couleuvres". Et sur Luciano Spalletti : "C’est un entraîneur extraordinaire, l’un des meilleurs qui soient".





Au cours de son expérience à Sassuolo, qui a duré 12 saisons, à Sassuolo, Carnevali a eu 7 entraîneurs, avec deux changements à la suite d’un licenciement. Voici la liste, rapportée par Sportmediaset.



