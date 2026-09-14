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Carnevali Juventus 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Carnevali, combien d’entraîneurs a-t-il eus à Sassuolo : deux licenciements, tous les noms

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Sassuolo

Le directeur général de la Juventus, après la défaite contre Sassuolo : « Changer d’entraîneur n’est pas dans mon esprit »

Après la défaite de la Juventus contre Sassuolo, l’administrateur délégué de Sassuolo Giovanni Carnevali, interrogé par Radio Rai, évoque sa manière de gérer les entraîneurs : "Changer d’entraîneur ne fait pas partie de mon esprit, nous devons essayer de programmer et de construire, il faut donner du temps et faire preuve de patience, en sachant qu’il faudra avaler des couleuvres". Et sur Luciano Spalletti : "C’est un entraîneur extraordinaire, l’un des meilleurs qui soient".


Au cours de son expérience à Sassuolo, qui a duré 12 saisons, à Sassuolo, Carnevali a eu 7 entraîneurs, avec deux changements à la suite d’un licenciement. Voici la liste, rapportée par Sportmediaset.


  • Les entraîneurs de Carnevali à Sassuolo

    Eusebio Di Francesco de 2014 à 2017 (résilie son contrat pour aller à la Roma)

    Christian Bucchi du 20 juin 2017 au 27 novembre 2017 (limogé)

    Giuseppe Iachini du 27 novembre 2017 au 5 juin 2018 (résiliation à l’amiable)

    Roberto De Zerbi du 13 juin 2018 au 16 mai 2021 (décide de partir)

    Alessio Dionisi du 16 juin 2021 au 25 février 2024 (limogé)

    Davide Ballardini du 1er mars 2024 à la fin de la saison 2023/24 (fin de contrat)

    Fabio Grosso du 3 juin 2024 au 4 juin 2026 (résiliation à l’amiable)

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