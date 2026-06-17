Comme tout observateur averti, les joueurs de l’équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT) n’ont pas quitté leurs écrans ces derniers jours. Ils ont bien sûr étudié en détail les images de l’Australie, notamment son premier match de phase de groupes face à la Turquie. Pendant leurs rares moments de « repos », les joueurs n’ont pas délaissé le ballon. Ils ont continué à suivre la Coupe du monde.
Aaronson et Robinson, par exemple, ont suivi de près la victoire de l’Argentine face à l’Algérie mardi. Ils ont analysé la rencontre sous l’angle concurrentiel, mais il leur a été difficile de ne pas laisser s’exprimer le supporter qui sommeille en eux lors des éclats de génie de Lionel Messi.
« Regarder le match Turquie-Australie était très intéressant, car nous avons pu nous installer ensemble, analyser la rencontre et repérer ce que nous pourrons faire pour orienter le match à notre avantage », explique Aaronson. « C’est plutôt cool. Mais en regardant l’Argentine hier, on a aussi découvert un futur adversaire, tout en laissant le fan en nous s’emballer devant le triplé de Messi. C’est ça le plus génial. »
Robinson a ajouté : « Pour les supporters devant leur écran, il est clair que Messi est sans doute le plus grand footballeur de l’histoire, et il reste au sommet, toujours aussi brillant ; donc, en tant que fan, je suis sûr que c’était incroyable de le voir jouer. C’est ça, la magie du tournoi. On a envie de voir les meilleurs du monde faire ce qu’ils font le mieux sur la scène internationale. »
Pendant la phase de groupes, ils peuvent encore savourer les rencontres en spectateurs, mais au fur et à mesure que la compétition avance, ces grands duels deviennent une réalité.
« Si nous devons affronter l’Argentine et que ce match se concrétise, nous serons tous prêts à en découdre », assure Aaronson, « mais, oui, c’est tout simplement un plaisir de regarder tous ces matchs. »