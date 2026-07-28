Son et Muller se sont très souvent affrontés. Tim Ream comme Ashley Westwood connaissent particulièrement bien Son, notamment grâce à leurs duels en Premier League. Dans tout l’effectif, les concurrents de longue date comme les coéquipiers d’un jour ne manquent pas. C’est aussi ce qui rend cette semaine amusante.

« Thomas, par exemple, a eu une carrière incroyable, a déclaré Son. Je pense que tout le monde rêverait de jouer avec lui. Je suis ce genre de personne aussi. Quand je suis avec Thomas, je me sens comme un enfant, et jouer avec lui sera comme un rêve. Cela n’arrive qu’un seul jour, donc je dois profiter de ce moment, pas seulement avec Thomas, mais avec chaque joueur, parce qu’ils méritent d’être ici.

« C’est parfois un sentiment bizarre de jouer contre ces gars-là, ce type de joueurs, et je vais affronter Thomas le week-end prochain, mais mercredi, je joue avec lui. C’est la même équipe, donc c’est un peu étrange, mais j’essaie de profiter de ce moment. C’est un immense honneur. »

Ce qui rend ce match encore plus unique pour certains joueurs ? Leurs précédents affrontements. Pas plus tard que le week-end dernier, la victoire 2-1 de Columbus Crew contre le rival local du FC Cincinnati s’est terminée par une échauffourée dans le tunnel. Quelques jours plus tard, les habitués du Crew Steven Moreira et Max Arfsten sont coéquipiers de la star de Cincinnati, Evander.

« Nous venons juste de jouer il y a quelques jours contre Cincinnati et Evander, a confié Moreira à GOAL. Là, on est simplement ensemble, on s’encourage, on partage des moments. Pendant le match, il s’est passé certaines choses qui n’étaient pas très bonnes, mais je l’adore. Nous nous connaissons. C’est simplement agréable de voir tout le monde quand on joue des matches. Parfois, on est énervé ou on se bat, mais ici, on profite juste du moment. »

Autre particularité pour conclure ? L’entraîneur de Charlotte FC, Dean Smith, dirige les All-Stars de la MLS avant le match de son équipe contre le Chicago Fire ce week-end. Le capitaine de Charlotte, Ashley Westwood, a plaisanté en disant qu’il espérait que son entraîneur ferait jouer la star du Fire, Philip Zinckernagel, pendant les 90 minutes afin de le fatiguer pour le match, tout en limitant les stars de l’équipe à domicile à une simple apparition.

Peu importe le temps de jeu et les relations, à partir de jeudi, tout reviendra à la normale. L’essentiel, désormais, est donc de profiter d’un bref moment avec des coéquipiers et des amis différents.

« C’est toujours sympa quand on peut faire venir des gars de toute la ligue, a déclaré Tim Ream, et faire partie d’un groupe où vous ne vous donnez pas de coups. »