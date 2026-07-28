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Son Heung-Min, MLS All-StarGetty
Ryan Tolmich

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Carnet de notes du All-Star 2026 de la MLS : Son Heung-min met l’ambiance, Thomas Muller enchaîne les blagues alors que les stars du championnat mettent leurs rivalités de club de côté pour affronter la Liga MX

Analysis
MLS All-Stars
FEATURES
MLS All-Stars vs Liga MX All-Stars
Liga MX All-Stars
Jeux d'amitié des clubs
H. Son
T. Ream
A. Westwood
Thomas Müller

GOAL se penche sur les principaux enjeux et les grandes leçons à retenir avant le All-Star Game.

CHARLOTTE -- Chaque MLS All-Star Game est une expérience unique. Celui-ci ne fait pas exception. Il arrive seulement quelques jours après la fin de la Coupe du monde et la reprise de la MLS, ce qui rend cette édition de l’événement estival encore plus chaotique que d’habitude.

Cela dit, on y retrouve toujours toutes les caractéristiques d’un All-Star Game. Comme d’habitude, des questions se posent sur la pertinence de cet événement. Il y a aussi les critiques habituelles sur les déplacements et le calendrier. Et puis, il y a ces moments de légèreté, notamment lors de « l’entraînement », qui ressemble un peu plus à un moment de convivialité entre les plus grandes stars du soccer américain.

Alors, de quoi des stars comme Son Heung-min et Thomas Muller parlent-elles avant le duel de mercredi face à leurs homologues de Liga MX ? Voici les grandes histoires, les sujets de discussion et les moments plus légers de l’entraînement d’avant-match...

  • MLS All-Star Game 2026 Press ConferencesGetty Images Sport

    Apporter de l’ambiance

    Dès la première séance d'entraînement, Son a compris que quelqu'un devait détendre l'atmosphère. Il y avait la gêne habituelle qui accompagne un All-Star Game, avec un échauffement rempli de visages peu familiers. Alors, Son a regardé autour de lui et a essayé de dédramatiser la situation en feignant la frustration et en lançant : « C'est fou ! »

    « C'était un peu nécessaire, a-t-il déclaré. Je voulais simplement essayer de mettre de l'ambiance en faisant quelques blagues. Il n'y avait pas de nervosité, mais je pense que tout le monde avait besoin d'un peu de temps pour apprendre à mieux se connaître. Je pense que certains devaient se lancer. »

    L'autre vétéran à s'être lancé ? Muller, qui profite de chaque instant. Alors qu'un joueur parlait aux médias, Muller s'est glissé derrière lui et a secoué le panneau de fond. On l'a vu plaisanter avec tous ses nouveaux coéquipiers prêts à s'amuser. Il s'est aussi amusé avec les journalistes, expliquant aux médias qu'il abordait à la fois le All-Star Game et le concours d'habileté avec le plus grand sérieux.

    « Pourquoi vous riez ? a-t-il lancé avec le sourire. Nous avons une séance d'entraînement aujourd'hui. Nous nous battons aujourd'hui pour nos places, donc je pense que c'est parti. »

    Il a ajouté : « Nous avons fait une répétition hier pour le concours d'habileté. C'était la première fois de ma vie que je me trouvais dans un stade de baseball. C'était aussi une belle expérience. Je pense que le concours d'habileté peut être amusant ce soir, et je pense que demain, ce sera un match de football normal, et ça, je connais plutôt bien. »

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  • imago-sport-1080437384.jpgIcon Sportswire

    Des visages familiers, des coéquipiers inconnus

    Son et Muller se sont très souvent affrontés. Tim Ream comme Ashley Westwood connaissent particulièrement bien Son, notamment grâce à leurs duels en Premier League. Dans tout l’effectif, les concurrents de longue date comme les coéquipiers d’un jour ne manquent pas. C’est aussi ce qui rend cette semaine amusante.

    « Thomas, par exemple, a eu une carrière incroyable, a déclaré Son. Je pense que tout le monde rêverait de jouer avec lui. Je suis ce genre de personne aussi. Quand je suis avec Thomas, je me sens comme un enfant, et jouer avec lui sera comme un rêve. Cela n’arrive qu’un seul jour, donc je dois profiter de ce moment, pas seulement avec Thomas, mais avec chaque joueur, parce qu’ils méritent d’être ici.

    « C’est parfois un sentiment bizarre de jouer contre ces gars-là, ce type de joueurs, et je vais affronter Thomas le week-end prochain, mais mercredi, je joue avec lui. C’est la même équipe, donc c’est un peu étrange, mais j’essaie de profiter de ce moment. C’est un immense honneur. »

    Ce qui rend ce match encore plus unique pour certains joueurs ? Leurs précédents affrontements. Pas plus tard que le week-end dernier, la victoire 2-1 de Columbus Crew contre le rival local du FC Cincinnati s’est terminée par une échauffourée dans le tunnel. Quelques jours plus tard, les habitués du Crew Steven Moreira et Max Arfsten sont coéquipiers de la star de Cincinnati, Evander.

    « Nous venons juste de jouer il y a quelques jours contre Cincinnati et Evander, a confié Moreira à GOAL. Là, on est simplement ensemble, on s’encourage, on partage des moments. Pendant le match, il s’est passé certaines choses qui n’étaient pas très bonnes, mais je l’adore. Nous nous connaissons. C’est simplement agréable de voir tout le monde quand on joue des matches. Parfois, on est énervé ou on se bat, mais ici, on profite juste du moment. »

    Autre particularité pour conclure ? L’entraîneur de Charlotte FC, Dean Smith, dirige les All-Stars de la MLS avant le match de son équipe contre le Chicago Fire ce week-end. Le capitaine de Charlotte, Ashley Westwood, a plaisanté en disant qu’il espérait que son entraîneur ferait jouer la star du Fire, Philip Zinckernagel, pendant les 90 minutes afin de le fatiguer pour le match, tout en limitant les stars de l’équipe à domicile à une simple apparition.

    Peu importe le temps de jeu et les relations, à partir de jeudi, tout reviendra à la normale. L’essentiel, désormais, est donc de profiter d’un bref moment avec des coéquipiers et des amis différents.

    « C’est toujours sympa quand on peut faire venir des gars de toute la ligue, a déclaré Tim Ream, et faire partie d’un groupe où vous ne vous donnez pas de coups. »

  • imago-sport-1080511423.jpgDi Sports Photo Agency

    Parlons golf

    Les amateurs de golf ne manquent pas dans l’effectif des All-Stars de la MLS, et l’amour des greens a donné à Ashley Westwood beaucoup de sujets de discussion avec certains de ses nouveaux coéquipiers. En particulier, Westwood a trouvé en Muller un autre passionné de golf.

    « Il est toujours logique de parler de golf, a déclaré Muller. Je pense que c’est le cas pour les humains en général. »

    « Hier, nous parlions de l’herbe, a ajouté Westwood. Le bermuda est différent ici. Donc nous parlions de ça. »

    Quant à savoir qui offrirait le meilleur spectacle dans un hypothétique parcours entre les deux, Westwood n’était pas vraiment disposé à choisir son camp.

    « Ce serait une bonne partie, a déclaré le milieu de terrain du Charlotte FC. Je pense que son handicap est de quatre, donc ça devrait être serré. »

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  • MLS "The Next Chapter" Press ConferenceGetty Images Sport

    Le retour de Ream au All-Star Game

    Ça a été un véritable tourbillon pour Ream. Il plaisantait avec sa femme en disant que cette semaine est, d’une certaine manière, devenue plus chargée que la Coupe du monde. Visage le plus reconnaissable de l’équipe hôte du All-Star, Ream est l’ambassadeur officieux de ce match après avoir occupé un rôle similaire avec l’équipe nationale masculine des États-Unis pendant une grande partie des dernières années.

    « Ma phrase préférée en ce moment, c’est qu’il n’y a pas de repos pour les fatigués, et le fatigué, c’est moi, a-t-il déclaré. Ce n’est pas grave. Ça veut simplement dire que je peux vivre et expérimenter tellement d’opportunités uniques et différentes. C’est un peu comme ça que je vois les choses. »

    Ce n’est pas le premier All-Star Game de Ream, mais c’est son premier depuis un moment. Il avait déjà participé au match en 2011, disputant 76 minutes lors de la rencontre de cette année-là contre Manchester United. Ce jour-là, il avait foulé la pelouse aux côtés de légendes comme David Beckham et Thierry Henry, deux icônes au crépuscule de leur carrière. C’était l’un des meilleurs moments de cette période de sa carrière.

    « Les gars qui faisaient partie de cette première équipe All-Star, j’ai grandi en les regardant jouer et j’ai ensuite pu jouer avec eux, a-t-il expliqué. Maintenant que je suis ici, avec Sonny, Thomas et Westy, on en plaisantait tous. On est tous assis à l’avant du bus, et on est les plus vieux ici ! C’est vraiment spécial de partager ça avec eux, mais aussi avec des gars contre lesquels vous jouez depuis si longtemps. Oui, c’est vraiment cool. »

    Quant à ce qu’il attend le plus, ce n’est pas le match en lui-même : c’est le Skills Challenge, surtout pour les personnes avec lesquelles il va pouvoir profiter de cet événement.

    « Je pense que ce sera amusant pour mes enfants parce qu’ils vont pouvoir être sur le terrain, a déclaré Ream. Ils vont pouvoir se mêler aux autres enfants et à tous les gars qui sont ici. Je pense que le plus marquant pour moi, c’est de voir à quel point j’étais jeune et inexpérimenté lors de ma première participation, et à quel point je ne suis plus jeune ni inexpérimenté pour celle-ci. Encore une fois, c’est une expérience sympa. »

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