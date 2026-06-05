Chris Richards a pris part à la séance collective vendredi et s’est échauffé sans incident avec le groupe. Toutefois, il ne sera pas aligné ce week-end, a confirmé Pochettino. Une situation frustrante pour le joueur, mais aussi une réalité sportive.

« Lorsque nous avons établi la liste des joueurs, nous pensions que Chris pourrait disputer la finale de la Ligue Europa Conférence, car nous l’avions inscrite à l’avance », a-t-il expliqué. « Nous disposions d’informations laissant penser qu’il pourrait jouer contre le Rayo Vallecano. Il était même sur le banc, si vous vous souvenez. Ensuite, nous espérions qu’il puisse être opérationnel pour affronter le Sénégal. Mais aujourd’hui, les délais se sont allongés, ce qui m’irrite. Je ne suis pas satisfait, car nous savons que Chris Richards est un joueur important ; tout le monde le sait. Mes déclarations reposaient toutefois sur les informations dont nous disposions, et il y a parfois manqué de clarté.

« Au final, on peut espérer que Chris sera là. Mais, au final, on va se retrouver sans avoir disputé de match [pendant un mois] et ensuite, il faudra décider s’il est en forme pour jouer ou non. Il ne reste pas beaucoup de temps avant la Coupe du monde. »

Pochettino a par ailleurs indiqué que plusieurs joueurs gèrent les petits pépins physiques habituels en cette fin de saison, sans entrer dans les détails. « Globalement, tout le monde va bien », a-t-il assuré, alors que le groupe poursuit sa préparation en vue de la Coupe du monde. Samedi, l’entraîneur argentin devra donc trouver le bon équilibre, conscient qu’il n’existe pas de solution idéale.

Pochettino a rappelé qu’il n’existe pas de choix sans risque pour un entraîneur avant une Coupe du monde : laisser ses cadres au repos expose à des accusations de manque de rythme, les aligner et voir l’un d’eux se blesser vaut pour imprudence. Son argument, plus général, est que, à l’ère des réseaux sociaux, les entraîneurs sont jugés uniquement sur le résultat : quand tout se passe bien, personne n’en parle ; mais dès qu’un problème survient, tout le monde accuse l’entraîneur d’avoir tort.

« Les détracteurs d’aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, ne seront jamais d’accord, que vous aligniez les joueurs habituels ou que vous aligniez l’équipe première pour la Coupe du monde », a-t-il déclaré. « Si rien ne se passe, personne ne dira rien, ce sera une bonne décision, mais si quelque chose se passe, ils diront que je n’y connais rien !

« Il est impossible de savoir ce qu’il faut faire. Dès le début, il s’agit donc de se préparer de la meilleure façon possible pour que tous les joueurs soient en mesure de jouer ou de disputer des matchs. »